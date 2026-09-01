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جموں و کشمیر میں گلیشیرل جھیلوں کے پھٹنے کا شدید خطرہ، پچپن برفانی جھیلیں تباہی کے دہانے پر، ماہرین کا انتباہ
ہائی ریزولیوشن سیٹلائٹ امیجری، گوگل سے کی گئی تحقیق میں 46جھیلیں وادیٔ کشمیر اور9 جھیلیں جموں میں ریڈ زون کےطور پرنشان زد کی گئی ہیں۔
Published : September 1, 2026 at 7:59 AM IST
جموں( محمد اشرف گنائی): جموں و کشمیر میں گلیشیروں کے پگھلنے اور برفانی جھیلوں کے ناگہانی پھٹنے کے خطرات میں تشویشناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے،جموں یونیورسٹی کے شعبہ ریموٹ سینسنگ کے سربراہ پروفیسر اوتار سنگھ جسروٹیا کی قیادت میں کی گئی ایک تازہ تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق ریاست میں 55 انتہائی حساس جھیلوں کی نشان دہی کی گئی ہے۔جو کسی بھی وقت بڑی تباہی کا سبب بن سکتی ہیں۔
ہائی ریزولیوشن سیٹلائٹ امیجری اور گوگل ڈیٹا کی مدد سے کی گئی اس تحقیق میں 46 جھیلیں وادیٔ کشمیر اور 9 جھیلیں جموں ریجن میں ریڈ زون (خطرناک زمرے) کے طور پر نقشے پر نشان زد کی گئی ہیں اہم ہاٹ اسپاٹس اور جھیلوں کا تیزی سے پھیلاؤ کی نشاندہی کی گئی 55 جھیلوں میں سے 10 بڑی جھیلوں کو ان کے پھیلتے ہوئے سائز اور جھیلی نظام کے باہمی ربط کی وجہ سے شدید ترین خطرہ قرار دیا گیا ہے۔
وادیٔ کشمیر کے ہاٹ اسپاٹس: شیش ناگ، گنگ بل سورس جھیل، ترسر، مرسر، اور گڈسر جھیل
جموں ریجن کے ہاٹ اسپاٹس: ہنگو جھیل (کشتواڑ)، منڈیکسر، نندن سر، اور پونچھ کی غیر نامزد الپائن جھیلیں پروفیسر اوتار سنگھ جسروٹیا کا کہنا ہے کہ گلیشیروں کے پگھلنے کے باعث جھیلوں کے رقبے اور گہرائی میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔
ہنگو جھیل (ضلع کشتواڑ) چناب ندی کے پاور پراجیکٹس اور ڈیموں کے بالکل اوپر واقع ہنگو جھیل کا رقبہ 2006 میں 3.18 ہیکٹر تھا جو 2024 تک بڑھ کر 7 ہیکٹر ہو چکا ہے۔ پروفیسر جسروٹیا کے مطابق اس پھیلاؤ کا 80 سے 90 فیصد حصہ صرف آخری ایک دہائی میں ہوا ہے۔ اگر ہنگو جھیل کا بند ٹوٹتا ہے یا اوپر موجود گلیشیر گرتا ہے تو کشتواڑ سے لے کر جموں تک کے تمام اہم ڈیموں کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے۔
شیش ناگ جھیل (ضلع اننت ناگ):
اگرچہ شیش ناگ کے سطحی رقبے میں معمولی اضافہ (57.30 ہیکٹر سے 57.62 ہیکٹر) ہوا ہے، لیکن سیٹلائٹ ڈیٹا سے معلوم ہوا ہے کہ اس کی گہرائی اور پانی کے حجم میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ جھیل کے پھٹنے کی صورت میں اننت ناگ تک کے تمام نچلے علاقے اور بستیاں شدید متاثر ہو سکتی ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر آئندہ ایک دہائی کے اندر بروقت حفاظتی اور سائنسی اقدامات نہ اٹھائے گئے تو خطے کے بنیادی ڈھانچے اور انسانی زندگیوں کو شدید خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔
نیپال اور اتراکھنڈ میں آنے والے حالیہ فلش فلڈز کا حوالہ دیتے ہوئے ماہرین نے خبردار کیا کہ پہاڑی ڈھالانیں پانی، مٹی اور ملبے کی رفتار کو انتہائی تیز کر دیتی ہیں۔ جب جھیل کا قدرتی بند ٹوٹتا ہے تو نچلے علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو بچاؤ یا انخلا کا وقت بالکل نہیں ملتا۔
حکومت کے لیے فوری پالیسی سفارشا ہمالیائی خطے کو کسی بڑے قدرتی حادثے سے بچانے کے لیے تحقیقاتی ٹیم نے درج ذیل فوری تدابیر کی سفارش کی ہے ارلی وارننگ سسٹم کا قیام حساس جھیلوں پر پانی کی سطح اور موسم کو ناپنے والے خودکار سینسرز اور الارم سسٹم نصب کیے جائیں۔
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24/7 سیٹلائٹ مانیٹرنگ:
جھیلوں کے سائز اور ڈھانچے پر مسلسل سیٹلائٹ کے ذریعے نظر رکھی جائے جھیلوں کے اندر موجود پانی کی اصل مقدار ناپنے کے لیے زیرِ آب گہرائی کا سائنسی سروے کروایا جائے ندی نالوں کے نچلے علاقوں کے لیے خطرے کے نقشے تیار کیے جائیں اور ان خطرات کو اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ پلان میں شامل کیا جائے۔