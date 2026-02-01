ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں و کشمیر اسمبلی کا بجٹ اجلاس کل سے،پہلے دن گورنر کا خطاب؛لیجسلیچر پارٹی اجلاس بھی طلب
یہ اجلاس اسمبلی کا پانچواں اجلاس ہوگا،جس کے دوران متعدد قانون ساز اور سیاسی امور زیرِ بحث آنے کی توقع ہے
Published : February 1, 2026 at 7:24 PM IST
جموں: جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی کا بجٹ اجلاس کل یعنی 2 فروری سے شروع ہونے جا رہا ہے۔اجلاس کے پہلے دن گورنر اسمبلی سے خطاب کریں گے،جس میں حکومت کی پالیسیوں،ترجیحات اور آئندہ مالی سال کے لیے لائحۂ عمل پیش کیا جائے گا۔
یہ اجلاس اسمبلی کا پانچواں اجلاس ہوگا،جس کے دوران متعدد قانون ساز اور سیاسی امور زیرِ بحث آنے کی توقع ہے۔ اجلاس کی اہمیت اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کہ ایوان میں کئی طریقۂ کار اور قانونی معاملات تاحال زیرِ التوا ہیں،جن میں ڈپٹی اسپیکر کے عہدے کا مسلسل خالی رہنا بھی شامل ہے۔
قابلِ ذکر ہے کہ جموں و کشمیر ری آرگنائزیشن ایکٹ 2019 کے تحت اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر دونوں کا انتخاب لازمی ہے،تاہم اسمبلی کی تشکیل کے بعد سے اب تک ڈپٹی اسپیکر کا عہدہ پُر نہیں کیا جا سکا۔اسمبلی اب تک چار اجلاس منعقد کر چکی ہے۔نومبر 2023 میں پہلے اجلاس کے دوران عبدالرحیم راتھر کو متفقہ طور پر اسپیکر منتخب کیا گیا تھا،لیکن اس کے بعد ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا۔
اسمبلی کے قواعدِ کار کے مطابق ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب اسپیکر کی جانب سے مقرر کردہ تاریخ پر ایوان میں پیش کی جانے والی تحریک کے ذریعے کیا جانا ہوتا ہے،تاہم اس عمل کا آغاز حکومت کی جانب سے کیا جانا ضروری ہے۔ سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ ڈپٹی اسپیکر کی تقرری میں تاخیر سے ایوان کے امور کی انجام دہی پر سوالات اٹھ رہے ہیں،خاص طور پر ایسے مواقع پر جب اسپیکر دستیاب نہ ہوں۔
دریں اثنا، وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ،جو وزیر خزانہ کی ذمہ داریاں بھی نبھا رہے ہیں،اس اجلاس کے دوران اپنا دوسرا بجٹ پیش کریں گے۔بجٹ میں اقتصادی بحالی، ترقیاتی منصوبوں، روزگار کے مواقع، صحت،تعلیم،سیاحت،زراعت اور بنیادی ڈھانچے پر خصوصی توجہ دیے جانے کا امکان ہے۔
اسی تناظر میں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے 2 فروری کو لیجسلیچر پارٹی اور جوائنٹ لیجسلیچر پارٹی کے اجلاس بھی طلب کیے ہیں۔ چیف وہپ مبارک گل کے مطابق لیجسلیچر پارٹی کا اجلاس شام 4 بجے وزیر اعلیٰ کی سرکاری رہائش گاہ واقع وزیرات روڈ،جموں کے بینکوئٹ ہال میں ہوگا،جس کی صدارت عمر عبداللہ بحیثیت لیڈر آف لیجسلیچر پارٹی کریں گے۔ اس کے بعد شام 5 بجے اسی مقام پر جوائنٹ لیجسلیچر پارٹی کا اجلاس منعقد ہوگا، جس میں اہم قانون ساز امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔
مبارک گل نے تمام معزز اراکینِ اسمبلی سے اپیل کی ہے کہ وہ مباحث کی اہمیت کے پیش نظر مقررہ تاریخ، وقت اور مقام پر اجلاسوں میں شرکت کو یقینی بنائیں۔سرکاری ذرائع کے مطابق بجٹ اجلاس کے پُرامن اور خوش اسلوبی سے انعقاد کے لیے تمام سکیورٹی اور انتظامی انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔