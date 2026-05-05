اسمبلی انتخابات 2026 کے نتائج: الطاف ٹھاکر کا کانگریس پر طنز، کہا بنگال میں کہیں دور دور تک نظر نہیں آ رہی

بی جے پی لیڈر الطاف ٹھاکر نے کانگریس کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ راہل گاندھی ملک چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں۔

Published : May 5, 2026 at 9:47 AM IST

سرینگر: مرکزی زیر انتظام جموں و کشمیر کی گرمای راجدہانی سرینگر میں آج پیر کے روز بھارتیہ جنتا پارٹی کی طرف سے مغربی بنگال، پڈوچیری اور آسام کے اسمبلی انتخابات میں جیت حاصل کرنے کے بعد جواہر نگر سرینگر کے پارٹی ہیڈ کوارٹر پر جشن منایا گیا۔

پارٹی سے وابستہ لیڈران اور کارکنان نے اس جشن میں حصہ لیا۔ اس دوران پارٹی کارکنان نے سڑکوں پر پٹاخے پھوڑے اور باہم میٹھائیاں تقسیم کیں۔ اسی کے ساتھ جشن میں شامل لوگوں نے بھارتیہ جنتا پارٹی کے حق کے زبردست نعرے بازی کی اور وزیر اعظم نریندر مودی کے حق میں جم کر نعرے بازی کی۔


اس دوران پارٹی کے ترجمان الطاف ٹھاکر نے ہاتھ میں دوربین لے کر مزاحیہ انداز میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ''میں اس دوبین سے کانگریس کو ڈھونڈ رہا ہوں جو بنگال میں کہیں نظر نہیں آر رہی ہے۔'' انہوں کہا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ ''راہل گاندھی ملک چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں۔'' انہوں نے مزید کہا کہ ''بنگال کے لوگوں نے ممتا بینرجی کی گنڈا گردی کو مسترد کر کے بھارتیہ جنتا پارٹی کو ووٹ دیا اور اپنے ایک نئے دور اور ترقی کا راستہ منتخب کیا۔ بنگال میں اب ترقی اور روزگار کے نئے دور کا آغاز ہوگا۔''


بی جے پی نے کہا کہ اب جموں و کشمیر کی باری ہے۔ اب بھارتی جنتا پارٹی آنے والے اسمبلی انتخابات میں یہاں بھی جیت درج کرے گی اور اپنی حکومت بنائے گی۔

