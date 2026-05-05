آسام اور مغربی بنگال انتخابات 2026: بی جے پی کی جیت پر اننت ناگ میں جشن کا ماحول
بی جے پی لیڈر صوفی یوسف سمیت نے پارٹی کی کامیابی کو سراہتے ہوئے اسے وزیراعظم نریندر مودی کی قیادت کا نتیجہ قرار دیا۔
Published : May 5, 2026 at 9:23 AM IST
اننت ناگ: (فیاض لولو) آسام اور مغربی بنگال اسمبلی انتخابات 2026 کے نتائج میں بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کو بھاری اکثریت کے ساتھ جیت ملنے پر ملک بھر کی طرح جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں بھی پارٹی کارکنان اور رہنماؤں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ اس موقعے پر مختلف مقامات پر بی جے پی کے کارکنان نے جشن منایا اور پارٹی کی کامیابی پر مسرت کا اظہار کیا۔
اننت ناگ میں بی جے پی کے سینئر رہنما صوفی یوسف سمیت دیگر پارٹی لیڈران نے پارٹی کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے اس کامیابی کو وزیراعظم نریندر مودی کی قیادت، وژن اور عوام دوست پالیسیوں کا نتیجہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے عوام نے ایک بار پھر بی جے پی کی ترقیاتی سوچ اور مضبوط قیادت پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔
صوفی یوسف نے اپنے بیان میں کہا کہ آسام اور مغربی بنگال میں بی جے پی کی جیت اس بات کا ثبوت ہے کہ عوام ترقی، استحکام اور شفاف طرز حکمرانی کو ترجیح دے رہے ہیں۔ انہوں نے اس کامیابی کا سہرا وزیراعظم نریندر مودی کے سر باندھتے ہوئے کہا کہ ان کی قیادت میں ملک نے ہر شعبے میں نمایاں ترقی کی ہے، جس کا اعتراف عوام نے ووٹ کی صورت میں کیا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ بی جے پی کی پالیسیاں عوامی فلاح و بہبود پر مبنی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ پارٹی کو ملک کے مختلف حصوں میں مسلسل حمایت حاصل ہو رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ نتائج آنے والے وقت میں پارٹی کو مزید مضبوط بنائیں گے اور ترقیاتی عمل کو نئی رفتار ملے گی۔
اننت ناگ میں پارٹی کارکنان نے ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی، مٹھائیاں تقسیم کیں اور نعرے بازی کے ذریعے اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ اس موقعے پر رہنماؤں نے کہا کہ بی جے پی عوام کی توقعات پر پورا اترنے کے لیے پرعزم ہے اور ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن رکھنے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گی۔ بی جے پی رہنماؤں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ اسی جوش و خروش کے ساتھ عوامی خدمت کا سلسلہ جاری رکھیں گے اور ہر سطح پر عوامی مسائل کے حل کے لیے کام کرتے رہیں گے۔