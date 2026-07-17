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’یہ صرف ایک شخص نہیں بلکہ جمہوری استحکام پر حملہ تھا‘: فاروق عبداللہ پر قاتلانہ حملے کے ملزم کو عدالت سے بڑا جھٹکا، ضمانت مسترد
عدالت نے کہاکہ ریکارڈ سے ظاہر ہوتا ہیکہ یہ ایک سوچا سمجھا اور پہلے سے منصوبہ بند حملہ تھا، جس کے نتائج سنگین ہوسکتے تھے۔
Published : July 17, 2026 at 7:25 PM IST
سرینگر : جموں کی ایک عدالت نے نیشنل کانفرنس کے صدر اور جموں و کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ ڈاکٹر فاروق عبداللہ پر مبینہ قاتلانہ حملے کے ملزم کمل سنگھ کی ضمانت کی درخواست مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ واقعہ صرف ایک فرد پر حملہ نہیں بلکہ "عوامی نظم اور جمہوری استحکام پر حملہ" ہے۔
پرنسپل سیشنز جج آر این وٹل نے اپنے 20 صفحات پر مشتمل فیصلے میں کہا کہ ملزم کے خلاف الزامات انتہائی سنگین نوعیت کے ہیں۔ اس جرم کے دوبارہ وقوع پذیر ہونے کا خدشہ اور معاشرے کے وسیع تر مفاد، ملزم کی عمر، بیماری اور ذہنی عدم استحکام کے دعوؤں پر غالب ہیں۔ کمل سنگھ نے ایف آئی آر نمبر 29/2026 میں درج مقدمے میں ضمانت کی درخواست دائر کی تھی۔ اس کے خلاف بھارتیہ نیائے سنہتا (بی این ایس) کی دفعہ 109 (اقدامِ قتل) اور آرمز ایکٹ کی دفعہ 30 کے تحت مقدمہ درج ہے۔
ملزم نے عدالت میں مؤقف اختیار کیا کہ وہ 65 سال کا ہے، اعصابی اور نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا ہے، شادی کی تقریب میں شراب نوشی کی ہوئی تھی اور صرف فاروق عبداللہ کے ساتھ تصویر کھنچوانا چاہتا تھا۔ اس نے فائرنگ کے الزام سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ سکیورٹی اہلکاروں نے اسے جھوٹے مقدمے میں پھنسایا ہے۔ عدالت نے ان دلائل کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ مقدمے کے ریکارڈ سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایک سوچا سمجھا اور پہلے سے منصوبہ بند حملہ تھا، جس کے نتائج نہایت سنگین ہو سکتے تھے۔
عدالت کے مطابق استغاثہ نے الزام لگایا ہے کہ 11 مارچ کو جموں کے گریٹر کیلاش علاقے میں واقع رائل پارک میں شادی کی تقریب کے دوران ملزم نے قریب سے ریوالور کے ذریعے فاروق عبداللہ پر گولی چلائی، تاہم خوش قسمتی سے گولی انہیں نہیں لگی۔ تحقیقات کے دوران پولیس نے ملزم کے قبضے سے ریوالور، زندہ کارتوس، خول اور بعض ہاتھ سے لکھے گئے نوٹس برآمد کیے، جن میں مبینہ طور پر کشمیر سے پنڈتوں کی ہجرت اور خاندانی جائیداد کے نقصان کے حوالے سے فاروق عبداللہ کے خلاف برسوں کی ناراضگی کا اظہار کیا گیا تھا۔
فارنزک رپورٹ، الیکٹرانک شواہد اور دیگر دستاویزات کی بنیاد پر استغاثہ نے عدالت کو بتایا کہ ملزم گزشتہ 15 سے 20 برس سے فاروق عبداللہ کے خلاف شدید نفرت رکھتا تھا اور مناسب موقع کی تلاش میں تھا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ اگر حملہ کامیاب ہو جاتا تو پورے جموں و کشمیر میں بڑے پیمانے پر تشدد اور امن و امان کی سنگین صورتحال پیدا ہو سکتی تھی۔
عدالت نے یہ بھی کہا کہ اگرچہ کشمیری پنڈتوں کی ہجرت ایک المناک حقیقت ہے، لیکن کسی ذاتی یا سیاسی شکایت کی بنیاد پر کسی عوامی شخصیت کو قتل کرنے کی کوشش کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ ملزم کی جانب سے ذہنی بیماری کا دعویٰ بھی عدالت نے اس مرحلے پر قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ عدالت نے کہا کہ منصوبہ بندی کے ساتھ کیا گیا سیاسی حملہ ذہنی بے اختیاری کے بجائے واضح ارادے کی نشاندہی کرتا ہے۔
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استغاثہ نے عدالت کو یہ بھی بتایا کہ دورانِ تفتیش ملزم نے مبینہ طور پر کہا تھا کہ اگر اسے دوبارہ موقع ملا تو وہ فاروق عبداللہ کو قتل کرنے کی کوشش کرے گا۔ عدالت نے اس پہلو کو بھی ضمانت مسترد کرنے کی اہم وجہ قرار دیا۔ آخر میں عدالت نے کہا کہ جرم کی سنگینی، ممکنہ سزا، معاشرے کے وسیع تر مفاد، جرم کے دوبارہ ارتکاب کے خدشے اور مقدمے کے مجموعی حالات کو دیکھتے ہوئے ملزم ضمانت کا حقدار نہیں ہے، لہٰذا اس کی درخواست مسترد کی جاتی ہے۔