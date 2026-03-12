ETV Bharat / jammu-and-kashmir
فاروق عبد اللہ پر قاتلانہ حملہ، بال بال بچے، حملہ آور ریوالور کے ساتھ گرفتار
جموں میں ایک شادی تقریب کے دوران کمل سنگھ جموال (68) کے نام کے ایک شخص نے فاروق عبداللہ کو گولی مارنے کی کوشش کی۔
Published : March 12, 2026 at 6:38 AM IST|
Updated : March 12, 2026 at 6:50 AM IST
جموں: جموں و کشمیر میں ایک شادی کی تقریب کے دوران سابق وزیر اعلیٰ اور این سی سربراہ فاروق عبد اللہ قاتلانہ حملے میں بال بال بچ گئے۔ یہ جان لیوا حملہ ان کے سکیورٹی اہلکاروں کی چوکسی کی وجہ سے ناکام ہوگیا۔
یہ پورا واقعہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں قید ہو گیا ہے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کمل سنگھ جموال (68) کے نام کے ایک شخص نے فاروق عبداللہ کو ایک پوائنٹ بلینک رینج سے اپنی پستول سے گولی مارنے کی کوشش کی لیکن وہ بال بال بچ گئے اور انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا۔
Allah is kind. My father had a very close shave. The details are sketchy at the moment but what is known is that a man with a loaded pistol was able to get within point blank range & discharge a shot. It was only the close protection team that deflected the shot & ensured that… https://t.co/hYBe64Eigl— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) March 11, 2026
اس واقعہ کی وضاحت کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے ایکس پر لکھا کہ "اللہ رحم والا ہے۔ میرے والد بال بال بچے ہیں۔ فی الوقت تفصیلات پوری طرح سے واضح نہیں ہیں لیکن جو اب تک جو معلوم ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک شخص لوڈڈ پستول کے ساتھ پوائنٹ بلینک رینج پر آ کر گولی چلا دی۔ یہ تو ان کی قریبی حفاظتی ٹیم تھی جس نے فائرنگ اور قاتلانہ حملے کو ناکام بنایا"۔ ابھی جوابوں سے زیادہ سوالات ہیں بشمول یہ کہ کوئی شخص زیڈ پلس این ایس جی کو پار کر کے سابق وزیر اعلیٰ کے قریب کیسے پہنچ گیا؟"
عمر عبداللہ نے مزید کہا کہ "شکر ہے کہ ڈپٹی سی ایم اور ناصر سوگامی جو اس وقت میرے والد کے ساتھ تھے، وہ بھی محفوظ اور صحت مند ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی۔"
اس واقعہ سے جموں میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے اور این سی صدر کو ان کے سیکورٹی اہلکاروں نے محفوظ مقام پر پہنچا دیا ہے۔
یہ واقعہ جموں کے گریٹر کیلاش علاقے میں رائل پارک بینکوئٹ ہال میں پیش آیا جہاں فاروق عبداللہ ایک این سی لیڈر کی بیٹی کی شادی تقریب میں شرکت کے لیے پہنچے تھے۔ ان کے ساتھ جموں و کشمیر کے ڈپٹی سی ایم سریندر چودھری اور دیگر رہنما بھی موجود تھے۔
قاتلانہ حملے کے بعد پولیس نے فوری طور پر ملزم کو گرفتار کر لیا ہے اور اس سے پوچھ گچھ کی جارہی ہے کہ اس نے این سی صدر کو گولی مارنے کی کوشش کیوں کی۔
قاتلانہ حملے کے بعد وزیر اعلیٰ کے مشیر ناصر اسلم وانی نے میڈیا کو بتایا کہ "اس شخص نے اپنے ریوالور سے فاروق عبداللہ کو مارنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے فاروق صاحب کو بچا لیا اور اس واقعے میں کوئی بھی زخمی نہیں ہوا۔" انہوں نے مزید کہا کہ پولیس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے، جب کہ فاروق عبداللہ کو کوئی چوٹ نہیں پہنچی ہے اور وہ اچھی حالت میں ہیں۔
ڈپٹی سی ایم سریندر چودھری نے اسے سکیورٹی کی ایک بڑی کوتاہی قرار دیتے ہوئے کہا کہ "واقعہ کے وقت وہاں کوئی پولیس اہلکار یا سکیورٹی اہلکار موجود نہیں تھا۔"
پولیس کو دیے گئے اپنے بیان میں شوٹر کمل سنگھ جموال نے مبینہ طور پر کہا کہ وہ گذشتہ 20 سال سے فاروق عبداللہ کو قتل کرنا چاہتا تھا اور آج اسے موقع ملا لیکن وہ اپنی کوشش میں ناکام رہا۔ تاحال یہ بات سامنے نہیں آئی ہے کہ وہ کس وجہ سے انہیں مارنا چاہتا تھا۔
