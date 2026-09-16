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'پہلے اپنا گریبان جھانکو': اسپیکر راتھر کا 'مختصر' اسمبلی اجلاس پر سنیل شرما کو جواب
راتھر نے دس روزہ خزاں اجلاس کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ مدت کا فیصلہ ایوان کے کام، قانون سازی، عوامی مسائل سے ہونا چاہیے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 16, 2026 at 8:53 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر عبدالرحیم راتھر نے بدھ کو آئندہ خزاں اجلاس کی مدت پر تنقید کرنے والے قائد حزب اختلاف اور سینئر بی جے پی لیڈر سنیل شرما کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ اسمبلی اجلاس کی مدت کا فیصلہ ایوان کے سامنے موجود کام کے مطابق ہونا چاہیے۔
راتھر نے کہا کہ 10 روزہ اجلاس، جس میں سات کام کے دن شامل ہیں، مقررہ قانون سازی اور دیگر امور نمٹانے کے لیے کافی ہے۔ انہوں نے اجلاس کو مزید طویل کرنے کے مطالبے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ مناسب کام موجود نہ ہو تو کارروائی کو طول دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جموں کشمیر اسمبلی کا آئندہ خزاں اجلاس 21 ستمبر سے شروع ہو کر 30 ستمبر تک سرینگر میں جاری رہے گا۔
اسپیکر عبدالرحیم راتھر نے اجلاس سے قبل صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا: "قائد حزب اختلاف کو دوسروں پر انگلی اٹھانے اور الزام لگانے سے پہلے حقائق کی تصدیق کرنی چاہیے اور اپنے گریبان میں بھی جھانکنا چاہیے۔" قبل ازیں، بی جے پی کے رکن اسمبلی اور قائد حزب اختلاف سنیل شرما نے ایک ماہ طویل اسمبلی اجلاس کا مطالبہ کیا تھا۔
شرما نے حکومت پر قانون ساز جواب دہی کو سنجیدگی سے نہ لینے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا تھا کہ "طویل اجلاس ضروری ہے تاکہ ارکان عوام سے متعلق مسائل ایوان میں اٹھا سکیں۔" راتھر نے کہا کہ "جموں و کشمیر میں خزاں اجلاس روایتی طور پر مختصر رہے ہیں اور موجودہ شیڈول بھی ایوان کے سامنے آنے والے متوقع کام کی مقدار کو دیکھتے ہوئے طے کیا گیا ہے۔"
این سی لیڈر نے کہا: "طویل اجلاس رکھنے سے کوئی مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ اجلاس کی مدت ایوان کے کام کے مطابق ہونی چاہیے۔" انہوں نے مزید کہا کہ آئندہ اجلاس میں حکومتی امور، قانون سازی سے متعلق کام اور پرائیویٹ ممبرز کا کاروبار شامل ہوگا۔
اپوزیشن کی تنقید کا جواب دیتے ہوئے راتھر نے اسمبلی اجلاسوں کے اعداد و شمار پیش کیے اور کہا کہ جموں و کشمیر میں سالانہ اوسط کے اعتبار سے قومی اوسط سے زیادہ اجلاس ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا: "جموں و کشمیر میں سالانہ اوسطاً 28 نشستیں ہوتی ہیں، جبکہ قومی اوسط صرف 24 ہے۔"
راتھر کے مطابق یہ اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ جموں و کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کئی دیگر ریاستی اسمبلیوں کے مقابلے میں اوسطاً زیادہ اجلاس منعقد کرتی ہے۔ "جب ہم اپنی صورتحال کا موازنہ دیگر قانون ساز اسمبلیوں سے کرتے ہیں تو ہماری پوزیشن بہتر ہے۔ اجلاس منعقد کرنے کے معاملے میں جموں و کشمیر بہتر کارکردگی دکھا رہا ہے۔"
اسپیکر نے آئینی تقاضے کا بھی حوالہ دیا جس کے مطابق قانون ساز اسمبلی کے دو اجلاسوں کے درمیان چھ ماہ سے زیادہ کا وقفہ نہیں ہونا چاہیے۔ راتھر نے الزام عائد کیا کہ کچھ قانون ساز اسمبلیاں اس آئینی شرط کو پورا کرنے کے لیے بنیادی طور پر مختصر اجلاس منعقد کرتی ہیں۔ انہوں نے ریاست آسام کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ وہاں ایک روزہ خزاں اجلاس منعقد کیا گیا تھا۔
راتھر نے کہا: "قائد حزب اختلاف سے آسام کے بارے میں پوچھیں، جہاں بی جے پی کی حکومت ہے۔ سنیل شرما وہاں بی جے پی کے انتخابی انچارج رہ چکے ہیں۔ انہیں اس کا جواب دینا چاہیے۔"
اسپیکر نے دیگر ریاستوں میں ہونے والے اسمبلی اجلاسوں کی تعداد کا بھی حوالہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ گجرات اسمبلی مارچ میں ملتوی ہونے کے بعد ستمبر میں دوبارہ بلائی گئی اور اس کا اجلاس تین دن جاری رہا۔ ان کے مطابق راجستھان میں دو، اتر پردیش میں چار، مدھیہ پردیش میں پانچ، پنجاب میں چھ اور گوا میں پانچ نشستیں ہوئیں۔
انہوں نے کہا کہ آسام سمیت دیگر ریاستوں میں بھی مختصر اجلاس منعقد کیے گئے ہیں۔ راتھر کے مطابق: "میری قائد حزب اختلاف سے درخواست ہے کہ انگلی اٹھانے سے پہلے حقائق کی جانچ کرلیں۔"
اسپیکر نے جموں و کشمیر میں اس دور کے خزاں اجلاسوں کی مدت کا بھی حوالہ دیا جب یہ خطہ ریاست تھا اور اسے زیادہ قانون ساز اختیارات حاصل تھے۔ انہوں نے کہا کہ 2015 کا خزاں اجلاس 3 اکتوبر سے 10 اکتوبر تک منعقد ہوا تھا۔ ان کے مطابق 2017 میں خزاں اجلاس صرف چار دن جاری رہا، جو 4 جولائی سے 8 جولائی تک تھا۔
راتھر نے کہا، "موجودہ قائد حزب اختلاف اس وقت فیصلہ سازی کے عمل کا حصہ تھے۔ وہ اس حکومت میں وزیر تھے۔ ہم اب 10 روزہ اجلاس کر رہے ہیں اور اپوزیشن کہتی ہے کہ ہم اس کا مذاق بنا رہے ہیں۔" اسپیکر نے کہا کہ کسی اسمبلی اجلاس کو جانچنے کا واحد پیمانہ اس کے دنوں کی تعداد نہیں ہونی چاہیے۔
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