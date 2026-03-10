ایشیا کا سب سے بڑا باغ گل لاله 16 مارچ کو کھلے گا، آٹھ لاکھ پھولوں سے وادی کے معطر ہونے کا امکان

ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ایشیا کا سب سے بڑا باغ گل لاله 16 مارچ کو کھلے گا، آٹھ لاکھ پھولوں سے وادی کے معطر ہونے کا امکان
Published : March 10, 2026 at 7:02 PM IST
سری نگر : (جاوید احمد ڈار) ایشیا کا سب سے بڑا باغ گل لاله اندرا گاندھی میموریل ٹیولپ گارڈن اس سال 16 مارچ کو سیاحوں کے لیے باضابطہ طور پر کھول دیا جائے گا۔ محکمہ باغبانی کشمیر کے ایک سینئر عہدیدار عمران احمد نے بتایا کہ موسم سازگار رہا ہے اور اس سال پھول معمول سے پہلے ہی کھل چکے ہیں ۔ انہوں نے کہا کہ باغ اس وقت اپنی پوری شان کے ساتھ تیار ہے اور سیاحوں کو خوش آمدید کہنے کے لیے ہر انتظام مکمل کر لیا گیا ہے ۔
باغ زبرون پہاڑی سلسلہ کے دامن میں واقع ہے اور سامنے سے ڈل جھیل کا شاندار نظارہ پیش کرتا ہے ۔ اس حسین امتزاج کی وجہ سے یہ باغ ہر سال لاکھوں سیاحوں کو اپنی متزاج کی وجہ سے یہ باغ ہر سال طرف کھینچتا ہے اور سری نگر کی سیاحت کو نئی جان بھیا ہے۔
حکام کے مطابق اس بار تقریباً آٹھ لاکھ گل لالہ کے پودے لگائے گئے ہیں، جن میں ستر سے پچھتر اقسام شامل ہیں ۔ پھولوں کی کیاریوں کی گھناوٹ بھی بڑھائی گئی ہے تاکہ آنے والے سیاحوں کو زیادہ دلکش اور رنگا رنگ نظارہ دیکھنے کو ملے ۔ ہر لائن میں رنگوں کی ترتیب، پھولوں کی اونچائی، اور قطاروں کا ڈیزائن اس طرح تیار کیا گیا ہے کہ باغ میں داخل ہوتے ہی ہر قدم پر منظر بدلتا محسوس ہوتا ہے۔
انہوں نے کہا اس سال ہم نے پھولوں کی کیاریوں کو پہلے سے زیادہ دلکش اور بھر پور انداز میں تیار تیار کیا ہے ۔ انہوں نے کہا اس سال ہم نے پھولوں کی کیاریوں کو پہلے سے زیادہ دلکش اور بھر پور انداز میں تیار کیا ہے ۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ سیاح جب بھی باغ میں داخل ہوں، انہیں رنگوں کا ایک ایسا سمندر نظر آئے جس سے وہ دیر تک مسحور رہیں ۔
باغ کے کھلنے کی خبر نے وادی کے شہریوں میں بھی خوشی کی لہر دوڑا دی ہے ۔ سری نگر کے رہائشی محمد طارق نے کہا ٹیولپ گارڈن صرف ایک باغ نہیں، یہ کشمیر کی بہار کا اعلان ہے ۔ ہم ہر سال اپنے بچوں کے ساتھ یہاں آتے ہیں ۔ اس بار بھی بے چینی سے انتظار ہے۔