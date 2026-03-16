کشمیر میں ایشیا کا سب سے بڑا ٹیولپ گارڈن سیاحوں، عوام کے لیے کھول دیا گیا
جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے پیر کو رسمی طور باغ گلہ لالہ کا افتتاح کیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : March 16, 2026 at 12:03 PM IST
سرینگر ( پرویز الدین ) : وادی کشمیر میں بہار کی آمد کے ساتھ ہی سرینگر میں زبرون پہاڑی سلسلہ کے دامن میں واقع ایشیا کے سب سے بڑے ٹیولپ گارڈن - باغ گلہ لالہ - کو سیاحوں او مقامی لوگوں کے لیے باضابط طور پر کھول دیا گیا ۔پیر کی صبح باغ کا افتتاح جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کیا۔
ٹیولپ گارڈن کھلنے کو وادی میں بہار کی آمد اور سیاحتی سیزن کے آغاز کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اس سال باغ میں لاکھوں گل لالہ سیاحوں کو مسحور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس بار باغ میں 70 سے زائد اقسام کے ٹیولپ ہیں اس کے علاوہ دیگر پھولوں کو بھی شامل کیا گیا جو کہ باغ گل لالہ کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتے ہیں۔
30 ہیکٹر اراضی سے زیادہ رقبے پر پھیلے ٹیولپ گارڈن میں 3 سو سے زیادہ باغبانوں نے پھولوں کو لگانے کا کام انجام دیا ہے۔200 کنال اراضی پر ٹیولپ بیڈ بنائے گئے ہیں جبکہ باقی اراضی پر پارکس بنائی گئی ہیں۔ 6سو کنال اراضی پر محیط باغ گلہ لالہ میں 70اقسام کے 17 لاکھ سے زائد خوبصورت گل لالہ اس وقت اپنا حسن بکھیرے ہوئے ہر ایک آنے والے کو معطر کر رہے ہیں۔ دراصل در آمد کئے گئے ان ٹیولپ پودوں کو لگانے کا کام موسم سرما میں ہی شروع کیا جاتا ہے اور پھر موافق ماحول کے مطابق مارچ میں یہاں ٹولپ کے رنگ برنگے پھول اپنے جوبن پر نظر آتے ہیں۔
واضح رہے کہ پہلے سراج باغ سے مشہور اندراگاندھی میموریل ٹیولپ گارڈن کو سال 2008 میں اس وقت کے وزیر اعلیٰ غلام نبی آزاد نے عوام کے نام وقف کیا تھا۔
