بہار میں انتخابی ڈیوٹی پر تعینات کشمیری آفیسر اے ایس آئی عبد الحمید کا انتقال
بارہمولہ کے رہنے والے اے ایس آئی عبد الحمید فورس کے ساتھ الیکشن ڈیوٹی پر بہار کے سمستی پور میں تعینات تھے۔
Published : October 18, 2025 at 11:49 AM IST
سمستی پور: بہار میں انتخابی سرگرمی کے بیچ سمستی پور سے افسوسناک خبر ہے جہاں اسپیشل ڈیوٹی پر مامور جموں و کشمیر کے ایک پولیس افسر کا انتقال ہو گیا۔ یہ واقعہ سمستی پور کے خانپور تھانہ حلقے کے پرشوتم پور انو کے مسینہ ہائی اسکول میں پیش آیا۔ ہلاک ہونے والے اے ایس آئی کی شناخت عبد الحمید گانگی کے نام سے ہوئی ہے۔
ہارٹ اٹیک کی وجہ سے موت
جمعہ کو اسپیشل ڈیوٹی کے دوران عبد الحمید کی اچانک طبیعت بگڑ گئی جس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ ابتدائی جانچ کی بنیاد پر موت کی وجہ دل کا دورہ بتایا جا رہا ہے۔ جانکاری کے مطابق طبیعت بگڑنے کے بعد عبد الحمید کے ساتھیوں نے انہیں فوری طور پر ہسپتال پہنچایا، لیکن ڈاکٹروں نے انہیں مردہ قرار دے دیا۔
متوفی افسر کا تعلق بارہمولہ، کشمیر سے
عبد الحمید گانگی جموں و کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے اڑی تھانہ حلقے کے تحت نابلا گاؤں کے رہنے والے تھے۔ اطلاعات کے مطابق جمعہ کو مسینہ ہائی اسکول کیمپ میں ان کی طبیعت اچانک خراب ہوگئی۔ ان کی حالت بگڑتی دیکھ کر ساتھی جوانوں نے فوری طور پر اسپتال پہنچایا، جہاں ڈاکٹروں نے جانچ کے بعد انہیں مردہ قرار دے دیا۔
متوفی اے ایس آئی کی لاش بارہمولہ بھیجنے کی تیاری
واقعے کی اطلاع ملتے ہی صدر ایس ڈی پی او سنجے کمار پولیس فورس کے ساتھ جائے وقوع پر پہنچے۔ بعد ازاں متوفی افسر کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے سمستی پور صدر اسپتال بھیج دی گئی۔
صدر ایس ڈی او پی سنجے کمار نے اپنے بیان میں کہا کہ "آر پی ایف اے ایس آئی کی موت دل کا دورہ پڑنے سے ہوئی ہے۔ متوفی کے اہل خانہ کو اطلاع دے دی گئی ہے۔ لاش ان کے گھر بھیجنے کی تیاریاں جاری ہیں۔"