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پنر ترال میں بھی منایا گیا یوم عاشورہ، شہدائے کربلا کو پیش کیا گیا خراج عقیدت
اس موقعے پر کئی سیاسی جماعتوں اور رضاکار تنظیموں نے عزاداروں کے لیے سبیل لگا کر ہم آہنگی اور رواداری کی مثال پیش کی۔
Published : June 27, 2026 at 8:30 AM IST
ترال: (شبیر بٹ) یوم عاشورہ کے موقعے پر ضلع پلوامہ کے پنر جاگیر علاقے سے جلوس عزا برآمد کیا گیا۔ مرثیہ پڑھتے اور نوحہ کرتے ہوئے جلوس میں شامل عزاداروں نے امام حسینؓ اور ان کے جاں نثار ساتھیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔
اس موقعے پر علمائے دین نے واقعہ کربلا پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ امام حسینؓ کی ذات کو زندگی کی حرارت، جذبے اور آزادی کی اصل روح قرار دیا۔زندگی کے نغمے میں جو درد، سوز اور ولولہ ہے، وہ امام حسینؓ کی قربانی اور اُن کے جذبۂ حق کی بدولت ہے۔ انسان کی روح میں جو حرارتِ ایمانی پیدا ہوتی ہے، وہ کربلا کے میدان میں دی گئی عظیم شہادتوں سے جنم لیتی ہے۔
مقررین نے کہا کہ حسینؓ نے زندگی کی معنویت کو ایک نئی جہت دی۔ ایسی زندگی جو صرف جینے کا نام نہیں بلکہ حق اور صداقت کے لیے قربانی دینے کا نام ہے۔ جو لوگ حق کے راستے پر چلتے ہیں، وہ آزادی اور حریت کا سبق امام حسینؓ سے سیکھتے ہیں۔ امام حسینؓ نے یزید کی باطل حکومت کے خلاف مزاحمت کر کے دنیا کو سکھایا کہ سر جھکانے کے بجائے، سر کٹانا بہتر ہے۔
اس موقعے پر پولیس، ضلع انتظامیہ اور سنی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد کے ساتھ ساتھ کئی سیاسی جماعتوں اور رضاکار تنظیموں نے جگہ جگہ کیمپ نصب کرکے عزاداروں کو ٹھنڈے مشروبات پیش کرکے روایتی مذہبی ہم آہنگی کی مثال پیش کی۔
اس دوران رکن اسمبلی ترال رفیق احمد نائیک بھی پنر میں اپنے کارکنان کے ہمراہ موجود رہے۔ اس دوران کانگریس ترال کی جانب سے پنر جاگیر میں سلبیل لگائی گئی جب کہ ریٹایٹرڈ پولیس آفیسرز ایسوسی ایشن نے بھی عزاداروں کے لیے سبیل لگائی۔