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سرینگر میں عاشورہ کا مرکزی زوالجنا برآمد، ایل جی اور وزیر اعلی جلوس میں شریک
اس مرکزی زوالجنا کا افتتاح جموں وکشمیر کےلیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کیا جبکہ انہوں نے جلوس میں شریک عزاداروں میں پانی بھی تقسیم کیا۔
Published : June 26, 2026 at 6:28 PM IST
سرینگر( پرویز الدین): سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسینؓ اور ان کے رفقاء کی جانب سے دی گئی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ملک بھر کے ساتھ ساتھ جموں وکشمیر میں بھی یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرم انتہائی عقیدت واحترام اور رنج وغم کے ساتھ منایا گیا ہے۔ یوم عاشورہ کی مناسبر سے جموں وکشمیر کےشیعہ اکثریتی والے علاقوں میں تعزیہ ،علم شریف اور ذوالجنا کے چھوٹے بڑے جلوس نکالے گئے۔ جن میں عزاداروں کی کثیر تعداد نے غم حسین میں ماتم، گریہ وزاری اور سینہ کوبی کی۔ ۔ایسے میں سرینگر میں زوالجنا کا مرکزی جلوس ، بوٹہ کدل، لال بازار سے برآمد ہوکر زڑی بل کے امام بارگاہ میں پُرامن طوراختتام پزیز ہوا۔
اس مرکزی زوالجنا کا افتتاح جموں وکشمیر کےلیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کیا جبکہ انہوں نے جلوس میں شریک عزاداروں میں پانی بھی تقسیم کیا۔ وزیر اعلی عمر عبداللہ کے علاوہ رکن پارلیمان آگاہ روح اللہ مہدی نے بھی اس ماتمی جلوس میں شرکت کی۔
اس موقعے پرشرکاء نے کہا کہ حضرت امام حسینؓ اور ان کے ساتھیوں نے میدان کربلا میں اسلام کی بقاء کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے ایسی مثال قائم کی جس نے رہتی دنیا تک حق و باطل کا معیار طے کر دیا اور کربلا ہمیں یہی پیغام دیتی ہے کہ مظلوم کا ساتھ دیا جائے اور اگر ہم آج کے دن بھی یہ سبق حاصل نہیں کریں گے تو یہ مجالس پھر بے معنی ہیں-
اس بڑے جلوس کے پرُامن انعقاد کے لیے سیکورٹی کے کڑے بدوبست کئے گئے تھے۔ پولیس، سی آر پی ایف اور دیگر حفاظتی اہلکاروں کی تعیناتی سے سیکورٹی گرڈ قائم کیا گیا ہے۔ جبکہ ڈرون نگرانی اور سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے جلوس پر نگراں رکھی گئی۔ ایک نوجوان عزداد نے کہا امام عالی مقام کا درس پوری انسانیت کے لیے نہ ایک فرقے یا مسلک کے ہے۔جس کو بھی حسین علیہ السلام کے نقش راہ پر چلنا آئے گا اس کی نجات دنیا اور آخرت میں بھی طے ہے۔
اسلامی تاریخ میں واقعہ کربلا ایک ایسا دل سوز سانحہ ہے جس کا درد رہتی دنیا تک ہر ایک مسلمان کے دل میں اٹھتا رہے گا۔ کربلا حق و باطل کے درمیان ایک امتیاز کی علامت ہے۔ اس واقعہ کو 14 صدیاں گزر گئیں، لیکن آج بھی اس سانحہ کو جرات و شجاعت اور حق و باطل کی نہ صرف مثال سمجھا جاتا ہے بلکہ معیار و پیمانہ بھی وہیں ظلم اور بربریت کے خلاف واقعہ کربلا کی مثال رہتی دنیا تک دی جاتی رہے گی۔عزاداروں کو پانی تقسیم کررہی ایک خاتون اعزادار نے کہا کہ کربلا صرف ایک واقعہ نہیں ہے بلکہ ایک مشن ہے جو کہ نہ صرف شعبہ برادری بلکہ سنی براداری کو بھی آگے لے جانا ہوگا ۔
اسلامی سال کا پہلا مہینہ جسے محرم الحرام اپنے گونا گوں پیچ و خم، ایثار و قربانی، عشق و محبت اور بے شمار فضیلت و مرتبت کی دولت سے معمور ہے۔ محرم الحرام کے مہینے میں یوم عاشورہ ایسا دن ہے جوکہ مراتب اور فضائل سے بھرا ہوا ہے۔حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں نے اسلام کی سر بلندی اور حق و صداقت کی بالا دستی کے لیے میدان کربلا میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے عظیم قربانی دی تھی۔
جدھر جدھر اٹھے نظر حسین ہی حسین ہے
شجر شجر قمر قمر حسین ہی حسین یے