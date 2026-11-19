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کشمیر میں سردی کی دستک کے ساتھ ہی مہمان پرندوں کی آمد شروع
سائبیریا، چین اور یورپ سے پرندوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے جبکہ محکمہ وائلڈ لائف جلدہی پرندوں کی مردم شماری کرے گا۔
Published : November 19, 2026 at 5:54 PM IST
سرینگر: کشمیر کی اہم جھیلوں اور ویٹ لینڈز (آبی پناہ گاہوں) میں مہمان پرندوں کی آمد شروع ہوگئی ہے، جس کے ساتھ ہی ہر سال ہونے والی موسم سرما کی ہجرت کا آغاز ہوگیا ہے۔ وہیں جموں کشمیر محکمہ وائلڈ لائف بھی جلد ہی ان پرندوں کی تعداد اور مختلف علاقوں میں ان کی موجودگی کا تخمینہ لگانے کے لیے مردم شماری کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔
سائبیریا، وسطی ایشیا، چین، مشرقی یورپ اور جاپان کے بعض علاقوں میں درجہ حرارت گرنے کے ساتھ ہی یہ پرندے خوراک، پانی اور اپنے لیے موزوں مَسکن کی تلاش میں طویل سفر کرکے کشمیر پہنچتے ہیں۔
محکمہ وائلڈ لائف کے ایک افسر نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ مہمان پرندوں نے کشمیر کی کئی جھیلوں اور آبی گزرگاہوں میں قیام شروع کر دیا ہے۔ ان میں ہوکرسر، ولر جھیل، شالہ بگ، ہائیگام اور میرگنڈ شامل ہیں۔
افسر کے مطابق اس سال مختلف موسمی وجوہات کی وجہ سے پرندوں کی آمد میں تاخیر ہوئی ہے۔ تاہم اب ان کی ہجرت کا سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے اور اگلے دو ہفتوں کے دوران ان کی تعداد میں مزید اضافہ متوقع ہے۔
محکمہ وائلڈ لائف جلد ہی مردم شماری کرے گا، جس کے ذریعے کشمیر کی مختلف جھیلوں میں پہنچنے والے مہمان پرندوں کی تعداد معلوم کی جائے گی۔ اس مشق سے یہ بھی پتہ چلے گا کہ کون کون سی نسلوں کے پرندے وادی کا رخ کر رہے ہیں، ان کی مجموعی تعداد کتنی ہے اور وہ مختلف آبی علاقوں میں کس طرح پھیلے ہوئے ہیں؟
لاکھوں پرندوں کی آمد
کشمیر میں مہمان پرندوں کی سالانہ آمد ایک اہم موسمی سرگرمی ہے۔ ہر سال ہزاروں پرندے سرد علاقوں سے ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کرکے سردیاں گزارنے کے لیے وادی کی جھیلوں اور آبی پناہ گاہوں میں پہنچتے ہیں۔ ان کی آمد عموماً اکتوبر میں شروع ہوتی ہے اور مختلف گروپوں کی صورت میں یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ زیادہ تر پرندے مارچ تک یہاں قیام کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنے افزائش نسل کے علاقوں کی طرف واپس لوٹ جاتے ہیں۔
کشمیر کی جھیلیں اس سالانہ ہجرت میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ہوکرسر، ولر، شالہ بگ، ہائیگام اور میرگنڈ مہمان پرندوں کے اہم ٹھکانے ہیں۔ محکمہ وائلڈ لائف کے ایک اور افسر نے بتایا کہ یہ ویٹ لینڈز ان پرندوں کو سردیوں کے دوران ضروری رہائش فراہم کرتے ہیں، جو موسم کی تبدیلی کے ساتھ طویل فاصلے طے کرکے یہاں پہنچتے ہیں۔
مہمان پرندوں کی اقسام
کشمیر میں عام طور پر نظر آنے والے مہمان پرندوں میں مالارڈ، ناردرن پن ٹیل، یوریشین ٹیل، یوریشین کوٹ، گری لیگ گوز، پوچارڈ، گیڈوال، ویجن، ناردرن شاولر اور ٹفٹڈ ڈک شامل ہیں۔ برہمنی بطخ بھی ان پرندوں میں شامل ہے جو سردیوں کے دوران اس خطے کا رخ کرتے ہیں۔
وادی کی یہ جھیلیں ان پرندوں کو خوراک فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ آرام کرنے اور پناہ لینے کی جگہ بھی فراہم کرتی ہیں۔ پانی، آبی پودوں اور خوراک کی دستیابی مختلف نسلوں کے پرندوں کے لیے ان علاقوں کو موزوں بناتی ہے۔
حکام کے مطابق مہمان پرندے وادی میں موجود کئی چھوٹے آبی ذخائر اور ایک دوسرے سے جڑے ہوئے آبی علاقوں میں بھی جاتے ہیں۔ خوراک اور آرام کے لیے ان میں سے بہت سے پرندے دن اور رات کے دوران مختلف مقامات کے درمیان نقل و حرکت کرتے رہتے ہیں۔
جھیلوں کے درمیان پرندوں کی اس نقل و حرکت کی وجہ سے پورے آبی نظام کا تحفظ ضروری ہے۔ صرف چند بڑی جھیلوں یا محفوظ علاقوں کی حفاظت کافی نہیں، کیونکہ کئی پرندے سردیوں کے دوران اپنی ضروریات کے لیے ایک سے زیادہ آبی مقامات پر انحصار کرتے ہیں۔
حکام کی کوششیں
محکمہ وائلڈ لائف نے مہمان پرندوں کے لیے موزوں ماحول برقرار رکھنے کی غرض سے مختلف محفوظ آبی علاقوں میں کئی اقدامات کیے ہیں۔ ان اقدامات میں پانی کی مناسب سطح برقرار رکھنا، آبی گزرگاہوں کو بہتر بنانا اور ایسے تالاب تیار کرنا شامل ہیں، جہاں پرندے آسانی سے خوراک تلاش کرسکیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جاسکیں۔ ان اقدامات کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ سردیوں کے پورے موسم میں پرندوں کو خوراک اور آرام کے لیے مناسب جگہیں دستیاب رہیں۔
حکام کا کہنا ہے کہ آبی گزرگاہوں کے قدرتی ماحول اور ماحولیاتی توازن کو برقرار رکھنا مقامی اور مہمان دونوں طرح کے پرندوں کی حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ تاہم غیر قانونی شکار اب بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، خاص طور پر ان آبی علاقوں اور مقامات پر جو مناسب طور پر محفوظ جھیلوں کے دائرے میں نہیں آتے۔
محکمہ ایسے حساس مقامات پر اپنے فیلڈ عملے اور نگرانوں کو تعینات کرتا ہے تاکہ پرندوں کے مسکن پر نظر رکھی جاسکے اور غیر قانونی شکار کو روکا جاسکے۔ حکام نے بڑی جھیلوں میں نگرانی کے نظام اور شکار کی روک تھام کے لیے خصوصی ٹیموں کی تعیناتی کا بھی ذکر کیا ہے۔ کئی مقامات پر ہائی ریزولوشن سی سی ٹی وی کیمرے نصب کیے گئے ہیں تاکہ مشتبہ سرگرمیوں پر نظر رکھی جاسکے اور ان علاقوں کی نشاندہی کی جاسکے جہاں غیر قانونی شکار کا خطرہ زیادہ ہے۔
محکمہ جنگلات کے ایک سینئر افسر نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ نگرانی کے لیے نصب کیے گئے کیمرے حساس مقامات پر نگرانی کرنے اور غیر قانونی شکار کے ممکنہ مراکز کی نشاندہی کرنے میں مدد دے رہے ہیں۔ محکمہ بڑے آبی ذخائر میں نگرانی کے انتظامات کو مزید وسعت دینے پر بھی کام کر رہا ہے۔
ان اقدامات کا مقصد غیر قانونی شکار کے واقعات میں کمی لانا اور سردیوں کے دوران کشمیر میں قیام کرنے والے مہمان پرندوں کو محفوظ ماحول فراہم کرنا ہے۔ ایشین واٹر برڈ مردم شماری 2025 کے مطابق فروری میں کیے گئے سروے کے دوران جموں و کشمیر کی 26 جھیلوں اور آبی پناہ گاہوں میں 67 مختلف نسلوں سے تعلق رکھنے والے مجموعی طور پر 13 لاکھ 43 ہزار 506 پرندے ریکارڈ کیے گئے تھے۔
سروے
ان میں سب سے زیادہ تعداد یوریشین ٹیل کی تھی۔ اس نسل کے 2 لاکھ 92 ہزار 39 پرندے ریکارڈ کیے گئے، جو پرندوں کی مجموعی تعداد کا 22.17 فیصد تھے۔ مالارڈ دوسرے نمبر پر رہے، جن کی تعداد 2 لاکھ 26 ہزار 23 تھی۔ یہ مجموعی تعداد کا 17.16 فیصد بنتے ہیں۔ اس کے بعد ناردرن شاولر کے 2 لاکھ 9 ہزار 715 پرندے ریکارڈ کیے گئے، جو مجموعی تعداد کا 15.92 فیصد تھے۔
سروے کے دوران ناردرن پن ٹیل کے ایک لاکھ 66 ہزار 971، گیڈوال کے ایک لاکھ 39 ہزار 141، یوریشین کوٹ کے 93 ہزار 417 اور یوریشین ویجن کے 72 ہزار 378 پرندے بھی ریکارڈ کیے گئے۔ ان سات نسلوں کے پرندوں کی مجموعی تعداد مردم شماری میں ریکارڈ کیے گئے تمام پرندوں کا 91 فیصد سے زیادہ تھی۔
سروے میں شامل آبی گزرگاہوں میں سب سے زیادہ پرندے ہوکرسر میں ریکارڈ کیے گئے، جہاں مجموعی تعداد کا 29.97 فیصد موجود تھا۔ اس کے بعد شالہ بگ کا نمبر رہا، جہاں 29.44 فیصد پرندے ریکارڈ کیے گئے۔ دیگر اہم مقامات میں ولر جھیل، پامپور کے بیک واٹرز، منی بگ اور کرانچو شامل ہیں۔
ہوکر سر
کشمیر کی ملکہ جھیل کے نام سے مشہور ہوکرسر تقریباً ایک ہزار 375 ہیکٹر رقبے پر پھیلی ہوئی ہے اور سرینگر سے تقریباً 10 کلومیٹر مغرب میں واقع ہے۔ اس جھیل کی ماحولیات اور تحفظ کے حوالے سے ایک طویل تاریخ ہے۔ مہاراجہ ہری سنگھ کے دور حکومت میں یہ شاہی شکار گاہ کے طور پر استعمال ہوتی تھی۔ 1945 میں اسے محفوظ علاقے (رکھ) کا درجہ دیا گیا، جبکہ 2005 میں اسے رامسر سائٹ قرار دیا گیا، جس کے ذریعے اسے بین الاقوامی اہمیت کی حامل آبی پناہ گاہ کے طور پر تسلیم کیا گیا۔
ایشین واٹر برڈ مردم شماری 2025 کے مطابق ہوکرسر میں 2024 کے دوران چار لاکھ سے زیادہ مہمان پرندوں نے قیام کیا تھا۔ ان میں سب سے زیادہ تعداد یوریشین ٹیل کی تھی، جن کے ایک لاکھ 36 ہزار 88 پرندے ریکارڈ کیے گئے۔ یہ جھیل میں موجود پرندوں کی مجموعی تعداد کا 33.79 فیصد تھے۔ اس کے بعد یوریشین کوٹ کے 63 ہزار 712 اور یوریشین ویجن کے 58 ہزار 800 پرندے ریکارڈ کیے گئے۔
دیگر نسلیں
دیگر اہم نسلوں میں مالارڈ کے 52 ہزار 374، ناردرن شاولر کے 50 ہزار 851، گیڈوال کے 18 ہزار 437 اور ناردرن پن ٹیل کے 16 ہزار 666 پرندے شامل تھے۔ یہ اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ سردیوں کے دوران بڑی تعداد میں مہمان آبی پرندوں کو ٹھکانہ فراہم کرنے میں ہوکرسر کا کتنا اہم کردار ہے۔
گزشتہ چند برسوں کے مردم شماری کے اعداد و شمار اور محکمہ وائلڈ لائف کے اندازوں سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ کشمیر میں مہمان پرندوں کی بڑی تعداد مسلسل آتی رہی ہے۔ ایشین واٹر برڈ مردم شماری کے مطابق 2021 میں کشمیر ڈویژن میں 7 لاکھ 67 ہزار 898 پرندے ریکارڈ کیے گئے تھے۔ محکمہ وائلڈ لائف نے 2022 میں ان کی تعداد تقریباً 12 لاکھ، جبکہ 2023 میں 12 سے 13 لاکھ کے درمیان بتائی تھی۔
دوسری جانب کشمیر اور لداخ میں سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہوگیا ہے اور کئی مقامات پر کم سے کم درجہ حرارت نقطہ انجماد سے نیچے ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اس سے وادی میں سردی مزید بڑھ گئی ہے، جبکہ کشمیر لاکھوں مہمان پرندوں کے استقبال کی تیاری کر رہا ہے۔
محکمہ موسمیات کے تازہ اعداد و شمار کے مطابق سرینگر میں گزشتہ شب کا کم سے کم درجہ حرارت منفی 0.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جبکہ شوپیاں منفی 3.4 ڈگری سیلسیس کے ساتھ کشمیر کا سرد ترین مقام رہا۔
پہلگام میں کم سے کم درجہ حرارت منفی 2.8 ڈگری اور پلوامہ میں منفی 2.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ قاضی گنڈ، کپوارہ، گلمرگ، بڈگام، اننت ناگ اور وادی کے کئی دیگر علاقوں میں بھی درجہ حرارت نقطہ انجماد سے نیچے رہا۔ وہیں یونین ٹیریٹری لداخ میں لیہہ کا کم سے کم درجہ حرارت منفی 7.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔
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