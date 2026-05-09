ملک بھر میں سائبر جرائم کیسز ایک لاکھ سے تجاوز، جموں و کشمیر اور لداخ میں سب سے کم معاملات درج
این سی آر بی کی “کرائم ان انڈیا 2024” رپورٹ کے مطابق جموں وکشمیر میں 2024 کے دوران 114 سائبر جرائم مقدمات درج کیے گئے۔
Published : May 9, 2026 at 4:16 PM IST
سرینگر : نیشنل کرائم ریکارڈس بیورو (این سی آر بی) کی تازہ رپورٹ کے مطابق سال 2024 میں پورے ملک میں سائبر جرائم کے معاملات ایک لاکھ سے تجاوز کرگئے، تاہم جموں و کشمیر اور لداخ میں اب بھی سائبر جرائم کی تعداد ملک کے دیگر حصوں کے مقابلے میں انتہائی کم رہی۔
این سی آر بی کی “کرائم ان انڈیا 2024” رپورٹ کے مطابق جموں و کشمیر میں سال 2024 کے دوران 114 سائبر جرائم کے مقدمات درج کیے گئے جبکہ لداخ میں صرف ایک معاملہ رپورٹ ہوا۔ رپورٹ کے مطابق ملک بھر میں 2024 کے دوران 1,01,928 سائبر جرائم درج ہوئے، جو 2023 میں درج 86,420 مقدمات کے مقابلے میں تقریباً 18 فیصد زیادہ ہیں۔ ان میں سے 72 فیصد سے زائد معاملات سائبر فراڈ سے متعلق تھے۔
اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ جموں و کشمیر میں گزشتہ تین برسوں کے دوران سائبر جرائم میں بتدریج اضافہ ہوا ہے، اگرچہ یہ اضافہ قومی سطح کے مقابلے میں بہت کم رہا۔ 2022 میں 100، 2023 میں 109 اور 2024 میں 114 معاملات درج کیے گئے۔ دوسری جانب لداخ میں 2022 اور 2023 میں کوئی سائبر جرم درج نہیں ہوا تھا، تاہم 2024 میں پہلا معاملہ سامنے آیا۔
این سی آر بی کے مطابق 2024 میں پورے ملک میں درج سائبر جرائم میں جموں و کشمیر کا حصہ صرف 0.11 فیصد رہا۔ اس کے برعکس کرناٹک، تلنگانہ، مہاراشٹر اور اترپردیش جیسے بڑے اور ڈیجیٹل معیشت والے صوبے سائبر جرائم میں سرفہرست رہے۔
رپورٹ کے مطابق جموں و کشمیر میں 9 مقدمات معلومات کی چوری سے متعلق تھے جبکہ 3 معاملات نفسیاتی یا فحش محرکات کے تحت درج کیے گئے۔ ایک ایک معاملہ سائبر بلیک میلنگ اور سوشل میڈیا پر فرضی خبروں سے متعلق تھا۔ اسی طرح انفارمیشن ٹیکنالوجی ایکٹ کے تحت 53 مقدمات کمپیوٹر سے متعلق جرائم کے زمرے میں درج کیے گئے۔ ان میں 5 مقدمات فحش مواد کی الیکٹرانک اشاعت یا ترسیل سے متعلق تھے جبکہ 2 مقدمات شناخت کی چوری کے تھے۔
رپورٹ میں بتایا گیا کہ جموں و کشمیر میں سائبر جرائم کے مقدمات میں چارج شیٹ داخل کرنے کی شرح 97 فیصد رہی جبکہ لداخ میں یہ شرح 100 فیصد رہی۔ تاہم عدالتوں میں مقدمات کے فیصلوں کی رفتار محدود رہی۔ سال 2024 کے دوران جموں و کشمیر کی عدالتوں نے 5 مقدمات میں ملزمان کو سزا سنائی جبکہ 8 مقدمات میں بری کردیا گیا۔ سال کے اختتام تک 262 سائبر جرائم کے مقدمات زیرِ سماعت رہے۔
لداخ میں 3 مقدمات عدالتوں میں زیرِ سماعت رہے جبکہ سال بھر میں کسی مقدمے میں سزا یا بریت کا فیصلہ سامنے نہیں آیا۔ این سی آر بی کے مطابق جموں و کشمیر میں سائبر جرائم میں سزا کی شرح 40 فیصد رہی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ملک بھر میں ڈیجیٹل ادائیگیوں، آن لائن بینکنگ، ای کامرس اور سوشل میڈیا کے تیزی سے بڑھتے استعمال کے ساتھ سائبر جرائم میں بھی مسلسل اضافہ ہورہا ہے۔ اگرچہ جموں و کشمیر اور لداخ میں یہ تعداد کم ہے، لیکن دور دراز علاقوں تک انٹرنیٹ اور ڈیجیٹل سہولیات کی رسائی بڑھنے کے ساتھ سائبر جرائم کے پھیلاؤ میں بھی اضافہ دیکھنے میں آرہا ہے۔