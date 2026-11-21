ETV Bharat / jammu-and-kashmir
میانمار ارتکابِ نسل کشی: آئی سی جے کے تاریخی فیصلے کے بعد جموں میں مقیم روہنگیا پناہ گزینوں میں وطن واپسی کی امید جاگ اٹھی
عالمی عدالتِ انصاف نے مقدمے میں تاریخی فیصلہ سناتے ہوئے کہا، فوجی آپریشن کے دوران روہنگیا مسلمانوں کی نسل کشی کا ذمہ دار میانمار ہے۔
Published : November 21, 2026 at 3:26 PM IST
جموں، (عامر کریم تانترے): عالمی عدالتِ انصاف (ICJ) کی جانب سے اس تاریخی فیصلے کے بعد (جس میں قرار دیا گیا ہے کہ میانمار نے ریاست راکھین میں روہنگیا مسلمانوں کی نسل کشی کی ہے) جموں میں مقیم روہنگیا پناہ گزینوں میں اپنے مادرِ وطن واپسی کی ایک ہلکی سی امید جاگ اٹھی ہے۔ برسوں کی بے وطنی اور کٹھن حالات جھیلنے والے ان خاندانوں کا ماننا ہے کہ عالمی عدالت کے اس فیصلے نے دنیا کے سامنے ان کے ساتھ ہونے والے مظالم اور ان کے درد کو باضابطہ طور پر تسلیم کر لیا ہے، جس سے انہیں ایک بڑا اخلاقی سہارا ملا ہے۔
نم آنکھوں اور دل میں اپنے آبائی گھروں کو لوٹنے کی شدید تڑپ لیے یہ پناہ گزین اب بھارت سمیت پوری عالمی برادری کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ ان کا مطالبہ ہے کہ عالمی طاقتیں اور انسانی حقوق کے ادارے میانمار کی حکومت پر مؤثر سفارتی دباؤ ڈالیں اور اس بات کی ضمانت فراہم کریں کہ روہنگیا مسلمانوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ اور مکمل سلامتی کے ساتھ ان کی باعزت وطن واپسی ممکن ہو سکے۔
عالمی برادری سے باعزت واپسی کی اپیل
ای ٹی وی بھارت (ETV Bharat) سے گفتگو کرتے ہوئے جموں میں مقیم ایک پناہ گزین محمد عارف نے کہا کہ میانمار کی فوج کی جانب سے نسل کشی کیے جانے کے بعد لاکھوں روہنگیا مسلمانوں کو اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا۔ محمد عارف نے کہا، "لاکھوں روہنگیا مسلمانوں نے محفوظ ٹھکانوں کی تلاش میں اپنے گھر چھوڑے، جن میں سے بہت سے لوگوں نے بنگلہ دیش، ملائیشیا، سعودی عرب اور دنیا کے مختلف خطوں میں پناہ لی۔ ہم نے بھی بھارت میں پناہ لی اور ہمیشہ یہی چاہا کہ عالمی برادری ہمارے اس درد اور غم کو سمجھے جس سے ہم ان تمام برسوں میں گزرے ہیں۔"
انہوں نے مزید کہا، "عالمی عدالتِ انصاف کے فیصلے نے ہمیں یہ پہچان دی ہے کہ میانمار کی فوج نے واقعی ہماری نسل کشی کی تھی اور ہمیں اپنی جانیں بچانے کے لیے ملک چھوڑنے پر مجبور کیا گیا تھا۔"
'گیمبیا بمقابلہ میانمار' مقدمہ اور پناہ گزینوں کے جذبات
واضح رہے کہ 19 نومبر کو عالمی عدالتِ انصاف (ICJ) نے 'گیمبیا بمقابلہ میانمار' مقدمے میں ایک تاریخی فیصلہ سناتے ہوئے قرار دیا کہ 2017 کے فوجی آپریشن کے دوران روہنگیا مسلمانوں کی نسل کشی کا ذمہ دار میانمار ہے۔ اس فیصلے نے روہنگیا پناہ گزینوں کو اخلاقی سکون فراہم کیا ہے اور یہ آس بھی دلائی ہے کہ کسی دن وہ سر اٹھا کر اپنے وطن واپس لوٹ سکیں گے۔
پناہ گزینوں کا ماننا ہے کہ اگر بھارت سمیت پوری دنیا بھی انہیں وہیں مستقل رہنے کی پیشکش کرے جہاں وہ اس وقت مقیم ہیں، تب بھی وہ اسے قبول نہیں کریں گے بلکہ اپنے آبائی گھروں کو واپس لوٹنا چاہیں گے—بشرطیکہ انہیں یہ یقین دہانی کرائی جائے کہ ان کے بنیادی حقوق کا تحفظ کیا جائے گا اور انہیں اپنے وطن میں باعزت زندگی گزارنے کی اجازت دی جائے گی۔
محمد عارف نے جذباتی انداز میں کہا، "ہمیں اپنے مادرِ وطن سے اس قدر محبت ہے اور اپنے گھروں کو لوٹنے کی ایسی تڑپ ہے کہ جب آپ ہم سے بات کرنے کے بعد اپنے گھر کے لیے روانہ ہوتے ہیں تو ہمارا دل بھر آتا ہے کہ آپ اپنے گھر جا رہے ہیں لیکن ہم اپنے گھروں کو نہیں جا سکتے۔ اب یہ پوری دنیا کا فرض ہے کہ وہ میانمار کی حکومت پر دباؤ ڈالے، ان سے ان کا جرم قبول کروائے اور ہماری باعزت واپسی کو یقینی بنائے۔ ہمیں امید ہے کہ بھارت میانمار پر دباؤ ڈالنے میں پیش پیش رہے گا۔"
امید کی مدھم کرن اور جموں میں سردیوں کی کٹھن آزمائش
تاہم، میانمار حکومت کی ماضی کی تاریخ اور روہنگیا مسلمانوں کے خلاف ان کی مسلسل جارحیت کو دیکھتے ہوئے انہیں فوری واپسی کی بہت کم امید ہے۔ محمد عارف کے بقول، "ہماری واپسی کی صرف ایک مدھم سی کرن نظر آ رہی ہے، لیکن اس فیصلے نے ایک کام ضرور کیا ہے کہ پوری دنیا کو روہنگیا مسلمانوں اور ان کے ساتھ ہونے والے مظالم کے بارے میں باضابطہ طور پر معلوم ہو گیا ہے۔"
دوسری جانب، جموں کے ایک چھوٹے سے علاقے میں مقیم ان روہنگیا پناہ گزینوں کو اس وقت شدید معاشی و موسمی مشکلات کا سامنا ہے۔ ایک یا دو ماہ قبل زمین مالکان نے ان سے اپنی زمینیں خالی کرنے کو کہا تھا، جس کے بعد نقل مکانی کی تیاری میں ان میں سے بیشتر خاندانوں نے اپنے کمبل، گھریلو سامان اور دیگر اشیاء فروخت کر دی تھیں۔ اب جبکہ جموں میں سردیوں کا موسم شروع ہو رہا ہے، انہیں آنے والے دنوں میں شدید سردی سے خود کو بچانے کے لیے گرم کپڑوں، کمبلوں اور دیگر ضروری اشیاء کی شدید قلت درپیش ہے۔
گیمبیا کے لیے تشکر اور دعائیں
سکیورٹی خدشات اور خوف کی وجہ سے زیادہ تر روہنگیا پناہ گزین کیمرے کے سامنے بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، تاہم وہ عالمی عدالت کے اس فیصلے پر بے حد خوش نظر آئے۔ انہوں نے اس کٹھن وقت میں مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہونے اور عالمی عدالتِ انصاف میں مقدمہ جیتنے پر مغربی افریقی ملک گیمبیا کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کیں۔