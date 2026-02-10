ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ویر گاتھا کے پانچویں ایڈیشن میں کشمیر کا نام روشن کرنے والی ارزا سجاد سے خاص بات چیت
نویں جماعت کی طالبہ ارزا سجاد نے نئی دہلی میں منعقدہ ویر گاتھا پروگرام میں امتیازی پوزیشن حاصل کی۔
Published : February 10, 2026 at 9:42 AM IST
ترال (شبیر بٹ): جنوبی کشمیر کے ترال سے تعلق رکھنے والی نویں جماعت کی طالبہ ارزا سجاد نے نئ دہلی میں منعقدہ ویر گاتھا پروگرام میں امتیازی پوزیشن حاصل کرکے نہ صرف اپنے والدین بلکہ پورے جموں وکشمیر کا نام فخر سے بلند کر دیا ہے۔ ارزا کی کامیابی پر نہ صرف گھر والے بلکہ پورے ترال میں خوشی کا ماحول ہے۔ ای ٹی وی بھارت کے ساتھ خصوصی بات چیت میں ارزا سجاد نے بتایا کہ ویر گاتھا دراصل وزارت دفاع اور وزارت تعلیم حکومت ہند کا ایک مشترکہ اقدام ہے جس کا مقصد بہادری کے اعزازات حاصل کرنے والوں کی کہانیوں سے عوام کو روشناس کرانا ہے۔
گذشتہ برس جب ویر گاتھا کے لیے فارم جمع کراے گئے تو قریبا دو کروڑ افراد نے رجسٹریشن کے بعد میں ان میں سے سپر سو امیدواروں کو شارٹ لسٹ کیا گیا جس میں سے ارزا سجاد کا نام بھی شامل تھا ارزا کے مطابق انہوں نے ملک کی سالمیت کے لیے جان نچھاور کرنے والے اشوک چکر نزیر احمد وانی کے متعلق نظم the redeemed warrior دا ریڈٖیمڈ لکھ کر جمع کرائی جس کو بعد میں کافی پسند کیا گیا اور ویر گاتھا کے پانچویں شیڈول میں اسے امتیازی پوزیشن ملی۔
ارزا کے مطابق انہوں نے لانس نایک نزیر احمد کے بارے میں یہ نظم لکھ کر ملک کے لیے لڑنے والوں کے لیے اپنی طرف سے خراج عقیدت پیش کیا۔ اس کا کہنا تھا کہ دہلی میں منعقدہ تقریب پر انہیں عزت افزائی کی گئی۔
جہاں آپریشن سندور کی قیادت کرنے والےمنیش ارورا اور آیر چیف مارشل کے علاوہ دیگر ہستیاں بھی موجود تھیں۔ ارزا کے مطابق لڑکیاں کسی بھی فیلڈ میں لڑکوں سے زیادہ اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتی ہیں لہذا والدین کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کا حوصلہ افزائی کریں۔