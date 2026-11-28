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اسکول بسوں میں کنڈکٹرز کی تعیناتی لازمی قرار؛ طلبہ کی حفاظت پر کوئی سمجھوتہ برداشت نہیں کیا جائے گا: اے آر ٹی او پلوامہ
ARTO پلوامہ نے فٹنس سرٹیفکیٹس نہ ہونے پر سینکڑوں گاڑی مالکان کو نوٹس جاری کر دیے؛ رجسٹریشن سرٹیفکیٹ (RC) معطل کرنے کی تنبیہ کی گئی۔
Published : November 28, 2026 at 3:18 PM IST
پلوامہ، جموں و کشمیر (سید عادل مشتاق شاہ): جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ کے دربگام علاقے میں حالیہ اسکول بس حادثے کے بعد محکمہ ٹرانسپورٹ نے ضلع بھر میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والی گاڑیوں کے خلاف کارروائی مزید تیز کر دی ہے۔ اس سلسلے میں اسسٹنٹ ریجنل ٹرانسپورٹ آفیسر (اے آر ٹی او) پلوامہ نے ضلع کے مختلف علاقوں میں خصوصی معائنہ مہم شروع کی ہے، جس کا مقصد گاڑیوں کے لازمی دستاویزات کی جانچ اور سڑکوں پر مسافروں کی حفاظت کو یقینی بنانا ہے۔
اے آر ٹی او پلوامہ کی جانب سے فٹنس سرٹیفکیٹ اور دیگر لازمی دستاویزات کے بغیر سڑکوں پر چلنے والی سینکڑوں گاڑیوں کے مالکان کو نوٹس جاری کیے گئے ہیں۔ ان میں اسکول بسیں بھی شامل ہیں۔ محکمہ نے واضح کیا ہے کہ تمام گاڑیوں کے لیے موٹر وہیکل ایکٹ کے تحت مقررہ قواعد و ضوابط کی پابندی لازمی ہے، بالخصوص اسکول جانے والے بچوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے کسی بھی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔
دربگام میں پیش آئے حالیہ اسکول بس حادثے کا ذکر کرتے ہوئے اے آر ٹی او پلوامہ نے بتایا کہ حادثے میں ملوث گاڑی مبینہ طور پر مناسب فٹنس سرٹیفکیٹ اور دیگر ضروری دستاویزات کے بغیر چلائی جا رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ متعلقہ اسکول انتظامیہ کے خلاف کارروائی شروع کر دی گئی ہے اور اس معاملے میں ایف آئی آر بھی درج کی گئی ہے۔
انہوں نے ضلع کی تمام اسکول انتظامیہ کو ہدایت دی کہ وہ طلبہ کی محفوظ آمدورفت کے لیے محکمہ کی جانب سے مقرر کردہ تمام حفاظتی ضوابط پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنائیں۔ انہوں نے خصوصی طور پر زور دیا کہ اسکول بسوں میں کنڈکٹرز کی تعیناتی لازمی بنائی جائے تاکہ سفر کے دوران بچوں کی مناسب نگرانی اور حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔
اے آر ٹی او پلوامہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مزید کہا کہ گاڑی مالکان کو جاری کیے گئے نوٹس محض ابتدائی کارروائی ہے۔ اگر متعلقہ مالکان نے مقررہ قواعد و ضوابط کے مطابق اپنی گاڑیوں کے دستاویزات مکمل نہیں کیے تو ان کی رجسٹریشن سرٹیفکیٹس (آر سی) معطل کرنے کے علاوہ گاڑیاں ضبط کرنے سمیت مزید قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔
انہوں نے واضح کیا کہ ضلع بھر میں معائنہ مہم مسلسل جاری رہے گی اور بغیر درست فٹنس سرٹیفکیٹ یا لازمی دستاویزات کے سڑکوں پر چلنے والی گاڑیوں کے خلاف قانون کے مطابق سخت کارروائی کی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ محکمہ ٹرانسپورٹ کی اولین ترجیح سڑکوں پر سفر کرنے والے ہر شہری، بالخصوص اسکول کے بچوں کی جان و سلامتی کو یقینی بنانا ہے۔