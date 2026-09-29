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دفعہ 370، 35A محض دفعات نہیں بلکہ عوامی جذبات سے گہرا تعلق: پی ڈی پی لیڈر آغا منتظر
پی ڈی پی ایم ایل اے آغا سید منتظر مہدی نے کہا کہ اسمبلی ہی جموں کشمیر کے مسائل اٹھانے کا واحد فورم ہے۔
By ANI
Published : September 29, 2026 at 2:00 PM IST
سرینگر: پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کے رکن اسمبلی آغا سید منتظر مہدی نے جموں و کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کو خطے میں درپیش مسائل اٹھانے اور ان کی وکالت کرنے کا ’’واحد فورم‘‘ قرار دیتے ہوئے کہا کہ دفعہ 370 اور 35A محض آئینی دفعات نہیں تھیں بلکہ جموں و کشمیر کے لوگوں کے جذبات اور احساسات سے گہرا تعلق رکھتی تھیں۔
جموں و کشمیر اسمبلی کے خزاں اجلاس پر بات کرتے ہوئے مہدی نے کہا کہ ارکان اسمبلی نے ایوان میں عوام کے مسائل اٹھانے اور ان کے حل کی کوشش کی ہے۔
انہوں نے خبر رساں ادارے اے این آئی سے بات کرتے ہوئے کہا: "جہاں تک جموں و کشمیر اسمبلی کا تعلق ہے، یہ ایک واحد فورم ہے جہاں ہم خطے کو درپیش مسائل پیش اور ان کی وکالت کر سکتے ہیں۔ اس اجلاس کے دوران ہم نے ایوان میں عوام کے مسائل اٹھانے اور ان کے حل کی کوشش کی ہے۔ دفعہ 370 اور 35A محض آئینی دفعات نہیں تھیں، بلکہ ان کا جموں و کشمیر کے لوگوں کے جذبات اور احساسات سے گہرا تعلق تھا۔"
انہوں نے مزید کہا: "ہم ان کی بحالی کے لیے مسلسل آواز اٹھا رہے ہیں۔ بی جے پی وہ جماعت ہے جس نے ان دفعات کو ختم کیا، اس لیے اس سے ان کی بحالی کی توقع کرنا حقیقت پسندانہ نہیں ہے۔"
دریں اثناء، بی جے پی کے رکن اسمبلی آر ایس پٹھانیا نے کہا کہ ان کی جماعت ہر مسئلے کا حل بات چیت، غور و خوض اور بحث کے ذریعے چاہتی ہے۔ تاہم انہوں نے الزام عائد کیا کہ ایوان میں خلل ڈالنے کی ذمہ دار حکمران نیشنل کانفرنس ہے۔
یہ بیانات ایک ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب اسمبلی میں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی جانب سے جموں و کشمیر کی ’’فوری اور بلا تاخیر مکمل ریاستی حیثیت کی بحالی‘‘ کے لیے پیش کی گئی قرارداد پر بحث جاری تھی۔ قرارداد میں 2000 اور 2024 میں ایوان سے منظور کی گئی سابقہ قراردادوں کا حوالہ دیا گیا تھا۔
کئی ارکان اسمبلی نے قرارداد میں ترمیم کا مطالبہ بھی کیا تھا تاکہ دفعہ 370 اور 35A کا حوالہ شامل کیا جا سکے۔
مہدی نے بھی ایک ترمیم پیش کی تھی جس میں 5 اگست 2019 کے بعد کیے گئے اقدامات پر ’’گہری تشویش اور عدم اطمینان‘‘ کا اظہار کرنے کی بات کہی گئی تھی۔ ان اقدامات میں دفعہ 370 اور 35A کا خاتمہ اور سابق ریاست کو جموں و کشمیر اور لداخ کے مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں تقسیم کرنا شامل تھا۔
جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی کا خزاں اجلاس 21 ستمبر کو شروع ہوا تھا اور سات نشستوں کے بعد 30 ستمبر کو اختتام ہوگھا۔ اجلاس کے دوران ارکان نے روزگار، ریزرویشن، ملازمین کی مستقلی، بجلی کے نرخوں اور عوام سے متعلق دیگر مسائل اٹھائے۔ جبکہ عمر عبداللہ نے ریاستی درجہ کی فوری بحالی کا مطالبہ کرنے والی قرارداد پیش کی جسے صوتی ووٹ سے اسمبلی میں منظور کیا گیا تاہم صرف بی جے پی نے ہی واک آؤٹ کیا۔
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