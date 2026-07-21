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دفعہ 370 ہمارا 'بنیادی ایجنڈا'، ریاستی حیثیت کی بحالی کیلیے جدوجہد 'شروع' ہوئی ہے: عمر عبداللہ
عمر عبداللہ نے حزب اختلاف کے بیانیے کی سخت تردید کرتے ہوئے واضح کیا کہ نیشنل کانفرنس آرٹیکل 370 سے دستبردار نہیں ہوئی۔
Published : July 21, 2026 at 9:10 PM IST
سرینگر: جموں کشمیر میں حزب اختلاف کی جانب سے حکمران جماعت نیشنل کانفرنس (این سی) پر سابق ریاست کی خصوصی حیثیت کی بحالی کی جدوجہد کو سرد خانے میں ڈالنے کے الزامات کو رد کر تے ہوئے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا کہ آرٹیکل 370 پارٹی کا "بنیادی ایجنڈا" ہے، جبکہ دہلی میں ریاستی حیثیت کی بحالی کے لیے احتجاج کو انہوں نے "ایک شروعات" قرار دیا۔
سرینگر میں منگل کو ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے کہا کہ ایک روز قبل قومی دارالحکومت، دہلی، میں پارٹی کے 41 ارکان اسمبلی کے ساتھ احتجاج کے بعد ایسے پروگرام دہلی کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر میں بھی جاری رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی "بی جے پی کو خوش کرنے کے لیے اپنے سیاسی ایجنڈے پر سمجھوتہ نہیں کرے گی۔"
عمر عبداللہ نے کہا: ’’یہ اختتام نہیں، بلکہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ہم اگلا قدم طے کریں گے۔ یہ اسی طرح جاری رہے گا۔" انہوں نے مزید کہا: ’’ہم مرکزی حکومت کو (ریاستی درجے کی بحالی کا کیا گیا) وعدہ یاد دلانے کے لیے پُرعزم ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آج یا کل وہ اپنا وعدہ پورا کریں گے اور جموں کشمیر کو دوبارہ ریاستی حیثیت مل جائے گی۔"
عمر عبداللہ نے کہا کہ مستقبل میں پارٹی مرکز کو اس کے وعدے یاد دلانے کے لیے ضلع سطح یا اسمبلی حلقوں میں بھی پروگرام منعقد کرنے سے گریز نہیں کرے گی۔
'دفعہ 370بنیادی ایجنڈا'
آرٹیکل 370 کو اپنی پارٹی کا بنیادی ایجنڈا قرار دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس نے اسے ترک نہیں کیا، تاہم بی جے پی حکومت سے اس کی بحالی کی امید رکھنا "بے وقوفی" ہوگی، کیونکہ اگست 2019 میں اسی حکومت نے اسے ختم کیا تھا۔ انہوں نے کہا: "یہ بی جے پی کو ریاستی حیثیت بحال نہ کرنے کا ایک بہانہ ملے گا۔ میں اپنے لوگوں کو دھوکا نہیں دینا چاہتا۔ یہ سوچنا کہ جن لوگوں نے آرٹیکل 370 چھینا، وہی اسے بحال کریں گے، بے وقوفی ہے۔" عمر عبداللہ نے آرٹیکل 370 کے بغیر ریاستی حیثیت کو "بے معنی " قرار دیا۔
وزیر اعلیٰ کی جانب سے یہ وضاحت اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے حکمران جماعت پر سخت تنقید کے بعد سامنے آئی ہے۔ اپوزیشن کا الزام ہے کہ نیشنل کانفرنس نے ریاستی حیثیت کی بحالی کے احتجاج کی آڑ میں اپنا اصل ہدف تبدیل کر لیا ہے، حالانکہ آرٹیکل 370 کی بحالی کے لیے جدوجہد این کے انتخابی منشور کا حصہ ہے۔
دفعہ 370 کے تحت سابق ریاست جموں کشمیر کو حاصل خصوصی حیثیت، نیم خودمختاری، کو وزیر اعظم نریندر مودی کی زیر قیادت بی جے پی حکومت نے 5 اگست 2019 کو ختم کر دیا تھا۔
اپنے سیاسی مخالفین کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے نیشنل کانفرنس کے نائب صدر نے کہا کہ ان کی حریف جماعتوں نے بی جے پی کے ساتھ اتحاد کرکے خود اپنے ہی ایجنڈے کو ترک کر دیا تھا۔ عمر عبداللہ کا اشارہ جموں کشمیر میں پی ڈی پی اور بی جے پی کی مخلوط حکومت کی جانب تھا۔
خود مختاری
نیشنل کانفرنس کی جانب سے سال 2000 میں قانون ساز اسمبلی میں منظور کی گئی "خودمختاری" کی قرارداد کا حوالہ دیتے ہوئے عمر عبداللہ نے کہا کہ اس اقدام سے نئی دہلی ناراض ہوئی تھی، جس کے بعد مرکز نے خطے میں نئی سیاسی جماعتوں کو فروغ دینے کی کوشش کی۔ عمر عبداللہ نے ریاستی حیثیت کی بحالی کے لیے این سی کے احتجاج کا دفاع کرتے ہوئے کہا: "آج بھی لوگوں کی آواز کو تقسیم اور کمزور کرنے کی وہی کوشش جاری ہے۔"
ڈونلڈ ٹرمپ اور اسٹیٹ ہُڈ کی بحالی
وزیر اعلیٰ نے سوشل میڈیا پر ایک طنزیہ پوسٹ کے ذریعے اپنے بارے میں سامنے آنے والی اس بات کی بھی وضاحت کی جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے جموں کشمیر کی ریاستی حیثیت بحال کرنے کی اپیل کی ہے۔ عمر عبداللہ نے کہا کہ انہوں نے کبھی بھی کشمیر کو بین الاقوامی سطح پر اٹھانے کی کوشش نہیں کی اور نہ ہی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے جموں کشمیر کی ریاستی حیثیت بحال کرنے کی اپیل کی۔
انہوں نے کہا: ’’حقیقت بہت سادہ ہے۔ میں نے کبھی کشمیر کو بین الاقوامی سطح پر اٹھانے کی کوشش نہیں کی اور نہ ہی مسٹر ٹرمپ سے کہا کہ وہ ہمیں اسٹیٹ ہُڈ دلائیں۔ یہ صرف بی جے پی رہنماؤں کے اس بیان کا ردعمل تھا کہ یہ لوگ جنتر منتر سے ریاستی حیثیت حاصل نہیں کر سکتے۔ میں نے ردعمل دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر ہمیں یہ قومی دارالحکومت سے نہیں مل سکتی تو پھر کہاں سے ملے گی؟"
12 جولائی کو جموں میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے طنزیہ انداز میں سوال کیا تھا کہ کیا انہیں ریاستی حیثیت کی بحالی کے لیے ٹرمپ سے رابطہ کرنا چاہیے، کیونکہ جموں کشمیر کے بی جے پی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ قانون ساز اسمبلی یا یہاں تک کہ نئی دہلی میں مطالبہ اٹھانے سے بھی ریاستی حیثیت حاصل نہیں ہوگی۔
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