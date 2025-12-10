ETV Bharat / jammu-and-kashmir
دفعہ 370 کی منسوخی سے ملی پہچان، مگر کئی وعدے ادھورے: والمیکی سماج کا سرکاری کوارٹروں کا مطالبہ
والمیکی سماج نے حکومت سے ’دہائیوں کے امتیازی سلوک‘ کا معاوضہ دینے اور اسمبلی میں ریزرویشن کے مطالبات کیے ہیں۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : December 10, 2025 at 9:00 PM IST
جموں (محمد اشرف گنائی): جموں و کشمیر میں دہائیوں سے رہائش پذیر والمیکی سماج نے دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد خود کو ریاست کے عام شہریوں جیسی شناخت اور حقوق ملنے پر اطمینان کا اظہار کیا ہے، تاہم وہ معاوضے، سرکاری کوارٹر، عمر کی حد میں رعایت اور اسمبلی میں ریزرویشن جیسے متعدد اہم مطالبات کے پورا ہونے کے منتظر ہیں۔
جموں میں والمیکی سماج کے حقوق کے لیے کام کر رہی تنظیم ’والمیکی سبھا‘ کے صدر گارو بھٹی نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ خصوصی گفتگو کے دوران دفعہ 370کی تنسیخ سے انہیں فائدہ پہنچنے کا اعتراف کیا تاہم انہوں نے کئی مطالبات کے تئیں حکومت کی توجہ مبذول کرائی جو ان کے مطابق والمیکی سماج سے وابستہ لوگوں کے ساتھ وعدے کیے گئے تھے۔
بھٹی کے مطابق: ’’ہم انتہائی خوش ہیں کہ اب ہم بھی ووٹ کا حق رکھتے ہیں، ڈومیسائل اور سرکاری ملازمتوں میں موقع ملا ہے، لیکن پچھلے ستر برس کے دکھوں کا ازالہ تب ہی ہوگا جب سرکار ہمیں کشمیری پنڈتوں اور پاک و مغربی پاکستان ریفیوجیز کی طرز پر معاوضہ، سرکاری رہائش اور خصوصی ریزرویشن دے گی۔‘‘
بھٹی نے بتایا کہ حال ہی میں والمیکی سماج سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان کو جل شکتی محکمہ میں جونیئر انجینئر کی حیثیت سے منتخب کیا گیا ہے، جو کہ دفعہ 370 کے خاتمے کے بعد اس برادری کے لیے ایک اہم سنگ میل کے مانند ہے۔ تاہم ان کے مطابق ’’یہ شروعات ہے، ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے۔‘‘
انہوں نے حکومت سے مطابلبہ کیا کہ ’’والمیکی سماج کے نوجوانوں کے لیے سرکاری ملازمتوں میں عمر کی حد میں خصوصی رعایت دی جائے، ملازمتوں میں ریزرویشن کا کوٹہ بڑھایا جائے اور برادری کے لیے مخصوص سرکاری کوارٹرز تعمیر کیے جائیں تاکہ وہ باعزت اور محفوظ زندگی گزار سکیں۔‘‘ ساتھ ہی انہوں نے جموں و کشمیر اسمبلی میں بھی والمیکی سماج کے لیے خصوصی نشستوں کی ریزرویشن کا بھی مطالبہ دہرایا۔
بھٹی نے گزشتہ سات دہائیوں کے بعد والمیکی سماج کو ’’تاریخی انصاف‘‘ دلانے کا سہرا وزیر اعظم نریندر مودی کے سر باندھتے ہوئے کہا: ’’آرٹیکل 370 اور 35A کی منسوخی کے بعد ہمارے نوجوان پہلی بار بڑے خواب دیکھنے کی ہمت کر رہے ہیں، اب وہ صرف صفائی کے ملازم کی نوکری تک ہی محدود نہیں رہے۔‘‘
انہوں نے یاد دلایا کہ 1957 میں اُس وقت کی جموں و کشمیر حکومت نے صفائی ملازمین کی ہڑتال کے بعد پنجاب سے والمیکی برادری کے لوگوں کو جموں بلایا تھا۔ اُس وقت انہیں یقین دلایا گیا کہ انہیں مکمل شہری حقوق اور سہولیات بھی ملیں گیں، مگر خصوصی اسٹیٹ سبجیکٹ قانون کے باعث دہائیوں تک نہ انہیں سرکاری نوکریوں میں برابر کا حق ملا، نہ پیشہ ورانہ کالجوں میں داخلے۔
ای ٹی وی بھارت کے ساتھ گفتگو کے دوران والمیکی سماج کے ایک نمائندے، امر، نے بتایا کہ پچھلے 62 برسوں میں انہوں نے مسلسل امتیازی سلوک اور محرومی جھیلی ہے، مگر اب انہیں امید ہے کہ ’’موجودہ مرکزی حکومت نہ صرف آئینی حقوق کو مضبوطی سے نافذ کرے گی بلکہ ماضی کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے معاوضہ، رہائش اور ریزرویشن جیسے ٹھوس اقدامات بھی اٹھائے گی۔‘‘
انہوں نے امید ظاہر کی کہ ’’وزیر اعظم نریندر مودی جموں و کشمیر کے والمیکی سماج کے لیے معاوضہ، سرکاری کوارٹرز، نوکریوں میں عمر کی رعایت اور اسمبلی میں ریزرویشن جیسے باقی ماندہ وعدے بھی وفا کریں گے، تاکہ یہ برادری حقیقی معنوں میں باعزت شہری کے طور پر زندگی گزار سکے۔‘‘
