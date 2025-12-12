ETV Bharat / jammu-and-kashmir
دہائیوں پرانے کیسز میں تازہ گرفتاریوں سے عوامی بے چینی میں اضافہ: میرواعظ کشمیر مولوی عمر فاروق
میرواعظ کشمیر نے دہائیوں پرانے کیسز از سر نو اوپن کرنے کے عمل پر نظر ثانی کا مطالبہ کیا ہے۔
December 12, 2025 at 6:28 PM IST
December 12, 2025 at 8:49 PM IST
سرینگر: میرواعظ کشمیر مولوی محمد عمر فاروق نے جامع مسجد سرینگر میں خطبہ جمعہ میں دہائیوں پرانے کیسز کے سلسلے میں تازہ گرفتاریاں انجام دینے پر تشویش کا اظہار کیا۔ نماز جمعہ سے قبل اپنے خطاب میں میرواعظ نے کہا: ’’ان گرفتاریوں نے ان خاندانوں میں گہری بے چینی اور غیر یقینی کی صورت حال پیدا کر دی ہے جو سمجھتے تھے کہ ان کا ماضی اب پیچھے رہ چکا ہے اور وہ ایک نئی زندگی گزار رہے ہیں۔‘‘
سرینگر کی تاریخی جامع مسجد میں بڑے عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے میرواعظ کشمیر نے کہا کہ لوگ 1990 کی دہائی کے کیسز میں اچانک کارروائیوں سے پریشان ہیں۔ ’’عوام میں ان گرفتاریوں پر گہری تشویش پائی جا رہی ہے، ایسے کیسز جو دہائیوں پرانے واقعات سے متعلق ہیں۔‘‘ میرواعظ نے گرفتاریوں کی وجہ سے گرفتار شدہ افراد کے اہل خانہ کی کیفیت بیان کرتے ہوئے کہا: ’’یہ صورت حال خاص طور پر ان افراد اور ان کے خاندانوں کے لیے شدید تشویش کا باعث بن گئی ہے جنہوں نے طویل عرصے پہلے اپنے ماضی سے خود کو دور کر لیا تھا۔‘‘
میرواعظ کا یہ بیان دو سینئر علیحدگی پسند رہنماؤں کی 29سالہ قدیم کیس میں گرفتاری کے پیس منظر میں سامنے آیا ہے۔ دو دن قبل سیکورٹی ایجنسیز نے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ (JKLF) رہنما اور سابق عسکریت پسند جاوید احمد میر اور سینئر علیحدگی پسند کارکن شکیل احمد بخشی کو 1996 کے تشدد کے ایک کیس کے سلسلے مہیں گرفتار کر لیا۔
یہ کیس جولائی 1996 کا ہے جب دونوں ملزمان سمیت سات دیگر افراد پر یہ الزام عائد کیا گیا تھا کہ وہ سرینگر میں فوت ہوئے ایک دہشت گرد کمانڈر ہلال بیگ کے جنازے کو ایک بڑے جلوس کی صورت میں برآمد کر رہے تھے، جس دوران احتجاج، فساد اور پولیس کے ساتھ جھڑپیں ہوئی تھیں۔ ان سات افراد پر عوام کو تشدد بڑھکانے اور انہیں پولیس پر پتھر پھیکنے کے لیے مائل کرنے کی پاداش میں رنبیر پنل کوڈ، غیر قانونی سرگرمیوں (روک تھام) ایکٹ اور آرمز ایکٹ کے تحت مقدمات درج کیے گئے تھے۔
پولیس کی جانب سے درج کیس میں کے مطابق، ان (سات افراد) نے ایک ہجوم کو اکسایا، اشتعال دلایا، جس کے نتیجے میں ناز کراسنگ پر سیکورٹی اہلکاروں کے ساتھ جھڑپیں ہوئیں، جس میں پولیس اہلکار زخمی ہوئے اور عوامی املاک کو نقصان پہنچا۔
اس کیس میں درج بعض ملزمان اب فوت ہو چکے ہیں، جن میں سابق حریت چیئرمین سید علی گیلانی، عبدالغنی لون اور محمد یعقوب وکیل شامل ہیں۔ دو دیگر ملزمان، شبیر احمد شاہ اور نعیم احمد خان اس وقت تہاڑ جیل میں دہشت گردی کی مالی معاونت کے کیسز میں بند ہیں۔
جاوید میر 1980 کی دہائی کے اواخر میں محمد یاسین ملک (جو اس تہاڑ جیل عمر قید کی سزا کاٹ رہا ہے) کے ساتھ جے کے ایل ایف کے اولین کارکنان میں شامل تھے اور سینئر عسکری کمانڈروں میں شمار ہوتے ہیں۔ میر کو 1994 میں بارڈر سیکیورٹی فورس (BSF) نے گرفتار کیا تھا اور جیل سے چھوٹنے کے بعد انہوں نے بھی یاسین ملک کی طرح تشدد کا راستہ ترک کرکے علیحدگی پسند سیاست میں شمولیت اختیار کی تھی۔
ایک اہلکار نے کہا کہ 1996 کے کیس کو ’’مفرور ملزمان کو الزامات کا سامنا اور انصاف فراہم کرنے‘‘ کے لیے دوبارہ کھولا گیا۔
تاہم میرواعظ کا کہنا ہے کہ ’’نئی گرفتاریوں سے کشمیری عوام میں بے چینی بڑھ رہی ہے، جو پہلے ہی طویل قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں۔ ہزاروں کشمیری قیدی جیلوں میں برسوں، کچھ تو دہائیوں سے قید ہیں، جس سے ان کے خاندانوں کو بے پناہ تکلیف اور مشکلات کا سامنا ہے۔‘‘ میرواعظ کے مطابق ’’گرفتاریوں کا یہ نیا سلسلہ لوگوں کے دکھ اور غم میں مزید اضافہ کر رہا ہے۔‘‘
انہوں نے کشمیر سے باہر کشمیری شہریوں کو جیلوں میں بند رکھنے سے پیدا ہونے والی انسانی اور قانونی پیچیدگیوں پر پھر سے گفتگو کرتے ہوئے کہا: ’’ایسی تدابیر اکثر عدالت کی کارروائیوں میں تاخیر کا سبب بنتی ہیں، اور خاندانوں کے لیے ملاقاتوں کا عمل انتہائی محدود ہو جاتا ہے۔‘‘ میراعظ کے مطابق ’’یہ انسانیت کے بنیادی اصولوں اور قدرتی انصاف کے خلاف ہے۔‘‘
میرواعظ نے منتخب حکومت سے اپیل کی کہ وہ دہائیوں پرانے کیسز کے سلسلے میں تازہ گرفتاریوں کا جائزہ لے اور کشمیری قیدیوں کو واپس جموں و کشمیر منتقل کرنے کی کوشش اور پہل کی اپیل کی تاکہ ’’انصاف کی فراہمی تیز ہو سکے۔‘‘ میرواعظ نے عمر عبداللہ حکومت کو ان گرفتاریوں کے متعلق ’’مداخلت‘‘ کا مشورہ دیتے ہوئے کہا: ’’ان افراد کی گرفتاریوں اور حراستوں کو روکا جانا چاہیے، جو کئی دہائیوں سے کسی بھی قسم کے تشدد یا بدعنوانی سے دور ہیں اور پرامن زندگی گزار رہے ہیں۔‘‘
