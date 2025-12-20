ETV Bharat / jammu-and-kashmir

ایس ٹی سیاسی رہنما انور فامڈا کو پی ایس اے کے تحت گرفتار کر لیا گیا

قبائلی سیاسی رہنما انور جان عرف انور فامڈا کو پبلک سیفٹی ایکٹ (پی ایس اے) کے تحت حراست میں لیا گیا ہے۔

ایس ٹی سیاسی رہنما انور فامڈا کو پی ایس اے کے تحت گرفتار کر لیا گیا (ETV Bharat)
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : December 20, 2025 at 9:55 AM IST

اننت ناگ، جموں و کشمیر (اشفاق احمد میر): قبائلی سیاسی رہنما انور جان عرف انور فامڈا کو پبلک سیفٹی ایکٹ (پی ایس اے) کے تحت حراست میں لیا گیا ہے، انور کو ان کے آبائی علاقہ ضلع اننت ناگ کے کوکرناگ میں حراست میں لے کر جیل بھیج دیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق ضلع مجسٹریٹ اننت ناگ نے امن و امان سے متعلق خدشات کے پیشِ نظر کوکرناگ سے تعلق رکھنے والے انور جان عرف انور فامڈا کو جموں و کشمیر پبلک سیفٹی ایکٹ (PSA) 1978 کے تحت حراست میں لینے کا حکم صادر کیا ہے۔

سرکاری ریکارڈ کے مطابق یہ حراستی حکم سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (ایس ایس پی) اننت ناگ کی جانب سے پیش کی گئی تفصیلی رپورٹ کا جائزہ لینے کے بعد جاری کیا گیا۔ حکم کے بعد انور جان کو ضلع جیل بھدرواہ منتقل کر دیا گیا ہے۔

انور جان عرف انور فامڈا (ETV Bharat)

عوامی اتحاد پارٹی سے انور جان کا تعلق

انور جان کا تعلق عوامی اتحاد پارٹی (اے آئی پی) کشمیر سے بتایا جاتا ہے۔ انہوں نے جموں و کشمیر اسمبلی انتخابات 2024 میں اسمبلی حلقہ نمبر 42-ایس ٹی کوکرناگ سے حصہ لیا تھا، جہاں انہوں نے تقریباً 7 ہزار ووٹ حاصل کیے تاہم وہ تقریباً 11 ہزار ووٹوں کے فرق سے انتخاب ہار گئے تھے۔

انور جان عرف انور فامڈا (ETV Bharat)

انور جان کو کسی بھی مقدمے میں سزا ثابت نہیں ہوئی

انور کے خود جمع کردہ انتخابی حلف نامے میں دستیاب معلومات کے مطابق انور جان کے خلاف مختلف پولیس تھانوں، جن میں لارنُو، پہلگام، سانبہ، نگروٹہ، چنینی اور رام بن شامل ہیں، میں مختلف برسوں کے دوران متعدد ایف آئی آر درج ہیں۔ ان میں سے کئی مقدمات عدالتی کارروائی کے تحت زیرِ التوا ہیں، تاہم تاحال کسی بھی مقدمے میں سزا ثابت نہیں ہوئی ہے۔

انور جان عرف انور فامڈا (ETV Bharat)
انتظامیہ کا کہنا ہے کہ پی ایس اے کے تحت یہ حراستی کارروائی ایک احتیاطی اقدام کے طور پر عمل میں لائی گئی ہے، جو حراستی اتھارٹی کے سامنے پیش کیے گئے مجموعی مواد کی بنیاد پر کی گئی، تاکہ ضلع میں امن و امان کو برقرار رکھا جا سکے۔

