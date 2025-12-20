ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ایس ٹی سیاسی رہنما انور فامڈا کو پی ایس اے کے تحت گرفتار کر لیا گیا
قبائلی سیاسی رہنما انور جان عرف انور فامڈا کو پبلک سیفٹی ایکٹ (پی ایس اے) کے تحت حراست میں لیا گیا ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : December 20, 2025 at 9:55 AM IST
اننت ناگ، جموں و کشمیر (اشفاق احمد میر): قبائلی سیاسی رہنما انور جان عرف انور فامڈا کو پبلک سیفٹی ایکٹ (پی ایس اے) کے تحت حراست میں لیا گیا ہے، انور کو ان کے آبائی علاقہ ضلع اننت ناگ کے کوکرناگ میں حراست میں لے کر جیل بھیج دیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق ضلع مجسٹریٹ اننت ناگ نے امن و امان سے متعلق خدشات کے پیشِ نظر کوکرناگ سے تعلق رکھنے والے انور جان عرف انور فامڈا کو جموں و کشمیر پبلک سیفٹی ایکٹ (PSA) 1978 کے تحت حراست میں لینے کا حکم صادر کیا ہے۔
سرکاری ریکارڈ کے مطابق یہ حراستی حکم سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (ایس ایس پی) اننت ناگ کی جانب سے پیش کی گئی تفصیلی رپورٹ کا جائزہ لینے کے بعد جاری کیا گیا۔ حکم کے بعد انور جان کو ضلع جیل بھدرواہ منتقل کر دیا گیا ہے۔
عوامی اتحاد پارٹی سے انور جان کا تعلق
انور جان کا تعلق عوامی اتحاد پارٹی (اے آئی پی) کشمیر سے بتایا جاتا ہے۔ انہوں نے جموں و کشمیر اسمبلی انتخابات 2024 میں اسمبلی حلقہ نمبر 42-ایس ٹی کوکرناگ سے حصہ لیا تھا، جہاں انہوں نے تقریباً 7 ہزار ووٹ حاصل کیے تاہم وہ تقریباً 11 ہزار ووٹوں کے فرق سے انتخاب ہار گئے تھے۔
انور جان کو کسی بھی مقدمے میں سزا ثابت نہیں ہوئی
انور کے خود جمع کردہ انتخابی حلف نامے میں دستیاب معلومات کے مطابق انور جان کے خلاف مختلف پولیس تھانوں، جن میں لارنُو، پہلگام، سانبہ، نگروٹہ، چنینی اور رام بن شامل ہیں، میں مختلف برسوں کے دوران متعدد ایف آئی آر درج ہیں۔ ان میں سے کئی مقدمات عدالتی کارروائی کے تحت زیرِ التوا ہیں، تاہم تاحال کسی بھی مقدمے میں سزا ثابت نہیں ہوئی ہے۔