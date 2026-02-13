ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ویسو قاضی گنڈ مائیگرنٹ کالونی میں شِوراتری کی تقریبات کیلئے شاندار انتظامات مکمل
عقیدت مندوں کو سہولت فراہم کرنے کیلئے مختلف سرکاری محکموں بشمول باغبانی، زراعت، ماہی پروری اور دیگر متعلقہ شعبہ جات کے اسٹالز قائم کیے گئے۔
Published : February 13, 2026 at 7:02 PM IST
اننت ناگ (فیاض لولو) جنوبی کشمیر میں شِوراتری (ہیرتھ) کی تقریبات کے پیش نظر انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ ضلعی انتظامیہ کُلگام اور اننت ناگ نے مشترکہ طور پر ویسو قاضی گنڈ مائیگرنٹ کالونی میں رہنے والے کشمیری پنڈت برادری اور دیگر عقیدت مندوں کیلئے جامع اور مؤثر انتظامات کیے ہیں تاکہ تہوار کو پُرامن، خوشگوار اور روایتی انداز میں منایا جا سکے۔
انتظامیہ کی جانب سے عقیدت مندوں کو ہر ممکن سہولت فراہم کرنے کیلئے مختلف سرکاری محکموں بشمول محکمہ باغبانی، محکمہ زراعت، محکمہ ماہی پروری اور دیگر متعلقہ شعبہ جات نے خصوصی اسٹالز قائم کیے ہیں۔ ان اسٹالز کا مقصد تہوار کے دوران ضروری اشیاء کی دستیابی کو یقینی بنانا، رہنمائی فراہم کرنا اور زائرین و رہائشیوں کو ہر ممکن سہولت مہیا کرنا ہے۔
اس کے علاوہ بنیادی سہولیات جیسے صاف پانی، بجلی، صفائی ستھرائی، صحت و طبی امداد، ٹرانسپورٹ اور سکیورٹی کے خصوصی انتظامات بھی یقینی بنائے گئے ہیں تاکہ عقیدت مند بغیر کسی دشواری کے مذہبی رسومات ادا کر سکیں۔ متعلقہ محکموں کے درمیان بہتر تال میل قائم رکھا گیا ہے تاکہ تمام انتظامات بروقت اور مؤثر انداز میں انجام دیے جا سکیں۔
ضلعی انتظامیہ نے اس موقع پر کہا کہ ہیرتھ کشمیر کی قدیم تہذیب اور بین المذاہب ہم آہنگی کی ایک خوبصورت مثال ہے، اور انتظامیہ اس بات کیلئے پُرعزم ہے کہ اس اہم تہوار کی تقریبات خوش اسلوبی سے منعقد ہوں۔ انتظامیہ نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ تہوار کے دوران صفائی، نظم و ضبط اور باہمی بھائی چارے کو برقرار رکھتے ہوئے انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں۔