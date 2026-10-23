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اننت ناگ سے گزرنے والا نالہ آرپتھ شدید آلودگی کی زد میں، گندگی اور سیوریج کے اخراج سے آبی حیات اور خوبصورتی متاثر
پانی کی آلودگی کےباعث مچھلیوں کی تعداد یا افزائش میں کمی واقع ہوتی ہےتو اس کے اثرات صرف ماہی گیروں تک محدود نہیں رہیں گے۔
Published : October 23, 2026 at 8:40 PM IST|
Updated : October 23, 2026 at 8:46 PM IST
اننت ناگ: (میر اشفاق) قصبہ اننت ناگ کے وسط سے بہنے والا نالہ آرپتھ ان دنوں شدید آلودگی کا شکار ہے، جہاں گندگی کے ڈھیروں، نالیوں کے گندے پانی اور مبینہ طور پر بغیر کسی مناسب ٹریٹمنٹ کے سیوریج کے براہِ راست اخراج نے نالے کے پانی کو آلودہ کر دیا ہے۔ کبھی اپنی قدرتی خوبصورتی اور صاف پانی کے لیے پہچانا جانے والا یہ آبی گزرگاہ اب مختلف مقامات پر گندگی اور بدبو کی وجہ سے اپنی اصل شناخت کھوتا جا رہا ہے۔ نالے کی بگڑتی ہوئی حالت نہ صرف قصبے کے قدرتی ماحول اور خوبصورتی کو متاثر کر رہی ہے بلکہ آبی حیات، بالخصوص مچھلیوں کی افزائش اور ماہی گیری سے وابستہ لوگوں کے روزگار کے لیے بھی تشویش کا باعث بن رہی ہے۔
نالہ آرپتھ قصبہ اننت ناگ کے اہم آبی وسائل میں شمار ہوتا ہے۔ تاہم، بڑھتی ہوئی آبادی، شہری علاقوں میں صفائی کے ناقص انتظامات، گھریلو گندگی کو مناسب طریقے سے ٹھکانے نہ لگانے اور نکاسیٔ آب کے غیر مؤثر نظام کے باعث اس کی آلودگی میں اضافے کا خدشہ ہے۔ مختلف مقامات پر نالیوں کا گندا پانی نالے میں داخل ہونے سے پانی کے معیار پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ اگر سیوریج کے اخراج کو روکنے اور گندے پانی کو ٹریٹ کرنے کے لیے مؤثر اقدامات نہیں کیے گئے تو صورتِ حال مزید سنگین ہو سکتی ہے۔
نالے میں گندے پانی اور فضلے کے مسلسل اخراج سے آبی ماحول متاثر ہونے کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ پانی میں آلودگی کی موجودگی مچھلیوں کی افزائش، ان کی قدرتی رہائش گاہوں اور دیگر آبی جانداروں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ ماحولیاتی ماہرین کے مطابق، گھریلو سیوریج اور نامیاتی فضلے کی بڑی مقدار آبی ذخائر میں آکسیجن کی سطح کو متاثر کر سکتی ہے، جس کے نتیجے میں مچھلیوں کی بقا اور افزائش کے لیے ناموافق حالات پیدا ہوتے ہیں۔
اس صورتِ حال کا ایک اہم پہلو ماہی گیری سے وابستہ افراد کی معاشی مشکلات ہیں۔ نالے سے مچھلیاں پکڑ کر روزی روٹی کمانے والے ماہی گیر آبی ماحول میں تبدیلیوں اور مچھلیوں کی دستیابی میں ممکنہ کمی سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ ان میں سے متعدد خاندانوں کا روزگار ماہی گیری پر منحصر ہے، اس لیے نالے کی آلودگی ان کی آمدنی اور معاشی استحکام کے لیے بھی خطرہ بن سکتی ہے۔ اگر پانی کی آلودگی کے باعث مچھلیوں کی تعداد یا افزائش میں کمی واقع ہوتی ہے تو اس کے اثرات صرف ماہی گیروں تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ اس سے وابستہ دیگر معاشی سرگرمیاں بھی متاثر ہو سکتی ہیں۔
سینئر صحافی ایس طارق کا کہنا ہے کہ نالہ آرپتھ کی آلودگی کا مسئلہ صرف ماحولیات یا صفائی تک محدود نہیں بلکہ یہ شہری نظم و نسق، صحتِ عامہ اور قدرتی وسائل کے تحفظ سے بھی جڑا ہوا ہے۔ آلودہ پانی کے باعث بعض حالات میں بیماریوں کے پھیلاؤ کے خدشات پیدا ہو سکتے ہیں۔ خصوصاً ان مقامات پر جہاں لوگ نالے کے قریب رہتے ہیں یا روزمرہ سرگرمیوں کے دوران اس کے پانی کے رابطے میں آتے ہیں، وہاں صفائی اور احتیاطی اقدامات کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے۔
انہوں نے کہا کہ نالہ کے کنارے خستہ ہو چکے ہیں ،زیادہ بارشیں ہونے کے بعد پانی شہر کے اندر داخل ہو جاتا ہے ،اگرچہ سرکار کی جانب سے کئی بار یقین دہانی کرائی گئی کہ ایک منصوبہ کے تحت نالہ آرپتھ کے لئے فلڈ چینلز ،اور باندھ تعمیر کئے جائیں گے ،تاہم زمینی سطح پر کوئی اقدام نہیں اٹھایا گیا ۔
انہوں نے کہا کہ مقامی سطح پر اس مسئلے کے حل کے لیے متعلقہ محکموں کی فوری توجہ ضروری ہے۔ میونسپل کونسل اننت ناگ، محکمہ جل شکتی، محکمہ آبپاشی و فلڈ کنٹرول اور آلودگی پر قابو پانے سے متعلق اداروں کو باہمی تال میل کے ساتھ نالے میں گندگی اور سیوریج کے اخراج کے ذرائع کی نشاندہی کرنی چاہیے۔ گھریلو نالیوں کو براہِ راست نالے میں چھوڑنے کے بجائے انہیں مناسب نکاسی اور سیوریج ٹریٹمنٹ نظام سے منسلک کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نالے کے کناروں پر جمع گندگی کو ہٹانے، باقاعدگی سے صفائی کرنے اور پانی کے معیار کی جانچ کے لیے مستقل نگرانی کا نظام قائم کیا جانا چاہیے۔
انہوں نے کہا کہ عوامی سطح پر بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ضروری ہے۔ لوگوں کو نالے میں پلاسٹک، گھریلو فضلہ اور دیگر گندگی پھینکنے سے گریز کرنا چاہیے، جبکہ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف متعلقہ قوانین کے تحت کارروائی کی جانی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ شہریوں میں قدرتی آبی وسائل کے تحفظ کے حوالے سے بیداری پیدا کرنا بھی اہم ہے۔
مقامی شخص جاوید احمد کا کہنا ہے کہ نالہ آرپتھ کی موجودہ صورتِ حال اس بات کی متقاضی ہے کہ متعلقہ حکام محض عارضی صفائی تک محدود رہنے کے بجائے آلودگی کے بنیادی اسباب کو ختم کرنے کے لیے ٹھوس اور مستقل اقدامات کریں۔ اگر بروقت سیوریج ٹریٹمنٹ، مؤثر نکاسیٔ آب اور باقاعدہ نگرانی کو یقینی بنایا جائے تو نالے کے قدرتی ماحول کو بہتر بنانے، آبی حیات کے تحفظ اور ماہی گیری سے وابستہ خاندانوں کے روزگار کو محفوظ رکھنے کی سمت پیش رفت ممکن ہے۔ بصورتِ دیگر، مسلسل آلودگی اس اہم آبی گزرگاہ کے ماحولیاتی توازن اور اس سے وابستہ معاشی سرگرمیوں کے لیے ایک بڑا چیلنج بن سکتی ہے۔
محکمہ فلڈ اینڈ اریگیشن کے سپرنٹنڈنگ انجینئر سریر احمد نے فون پر گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ نالہ آرپتھ کی تجدید و مرمت اور سیلابی خطرات سے نمٹنے کے لیے حفاظتی اقدامات کے سلسلے میں ایک منصوبہ تیار کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے آنے والے وقت میں اقدامات کیے جائیں گے اور اس پر زمینی سطح پر کام شروع کیا جائے گا۔