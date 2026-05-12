جموں کشمیر، وندے بھارت ٹرین میں دس دن میں 45 ہزار مسافروں نے کیا سفر
مئی کی 2سے گیارہ تاریخ تک جموں سے سرینگر اور سرینگر سے جموں 44,727 مسافروں نے وندے بھارت ٹرین سے سفر کیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : May 12, 2026 at 7:37 PM IST
جموں: 2 مئی کو جموں اور سرینگر کے درمیان باقاعدہ سروس شروع ہونے کے بعد وندے بھارت ٹرین کو زبردست عوامی ردعمل ملا ہے۔ پہلے دس دنوں میں تقریباً 45 ہزار مسافروں نے ٹرین کے ذریعے دارلحکومتوں کے مابین سفر کیا۔ حکومت ہند کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق 2 مئی سے 11 مئی تک دونوں سمتوں میں مجموعی طور پر 44,727 مسافروں نے سفر کیا۔
ریلوے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے 30 اپریل کو توسیع شدہ وندے بھارت ٹرین سروس کا افتتاح کیا تھا، جس کے بعد جموں اور سرینگر براہ راست ریل رابطے سے جڑ گئے۔ اس سے قبل گزشتہ سال 6 جون کو وزیر اعظم نریندر مودی نے کٹرا سے سرینگر تک وندے بھارت ٹرین کو ہری جھنڈی دکھائی تھی اور یہ سروس صرف ان ہی دو مقامات کے درمیان چل رہی تھی۔ توسیعی سروس کے آغاز کے ساتھ ہی ٹرین کے ڈبوں کی تعداد بھی آٹھ سے بڑھا کر 20 کر دی گئی، جس سے زیادہ مسافروں کے سفر کی گنجائش پیدا ہوئی۔
حکومتی بیان میں کہا گیا: "2 مئی سے باقاعدہ سروس شروع ہونے کے صرف دس دنوں میں ٹرین سروسز نے دونوں سمتوں پر مجموعی طور پر 44,727 مسافروں نے سفر کیا۔ جس سے یہ جموں و کشمیر کی لائف لائن بنتی جا رہی ہے۔ صرف پہلے ہفتے میں ہی 8 مئی تک 28,762 مسافروں نے اس ٹرین میں سفر کیا۔"
اس وقت وندے بھارت کی دو جوڑیاں چل رہی ہیں۔ ٹرین نمبر 26401 اور 26402 منگل کے علاوہ ہفتے میں چھ دن چلتی ہیں، جبکہ 26403 اور 26404 بدھ کے علاوہ چھ دن سروس فراہم کر ہی ہیں۔
سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ٹرین میں روزانہ مسافروں کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے اور جن دنوں دونوں جوڑیاں چلیں، ان دنوں مانگ تقریباً مکمل گنجائش تک پہنچ گئی۔ 3 مئی کو 4,977 مسافروں نے سفر کیا، 8 مئی کو 4,955، 9 مئی کو 5,284، 10 مئی کو 5,657 اور 11 مئی کو 5,024 مسافر ٹرین میں سوار ہوئے۔
جن دنوں صرف ایک جوڑی چلائی گئی، ان دنوں بھی ٹرین کی اوکیوپینسی 5 مئی کو 95.03 فیصد اور 6 مئی کو 94.79 فیصد رہی۔ ہفتہ اور اتوار کو سب سے زیادہ بھیڑ دیکھی گئی اور صرف ان دو دنوں میں تقریباً 11 ہزار مسافروں نے سفر کیا۔ 10 مئی، اتوار کے دن ٹرین کی اوکیوپینسی 98.21 فیصد تک پہنچ گئی، جو اس روٹ میں بڑھتی سیاحتی دلچسپی کی واضح علامت ہے۔
یہ ٹرین سروس یاتریوں، تاجروں، سیاحوں اور مقامی لوگوں سمیت معاشرے کے ہر طبقے کے لیے فائدہ مند ثابت ہو رہی ہے کیونکہ لوگ کم مشکلات کے ساتھ "جنت بے نذیر" کشمیر کا سفر کرنا چاہتے ہیں۔
اس ٹرین کو منفی 20 ڈگری سیلسیس تک کے درجہ حرارت میں چلانے کے لیے تیار کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے برفباری اور لینڈ سلائیڈنگ کے دوران، جب قومی شاہراہ کئی دنوں تک بند رہتی ہے، یہ ایک قابل اعتماد سفری ذریعہ بن جاتی ہے۔
حکام کا کہنا ہے کہ ٹرین کا کرایہ بھی زیادہ نہیں ہے اور عام لوگ آسانی سے اس کا خرچ برداشت کر سکتے ہیں۔ بغیر کھانے کے ایک طرفہ ٹکٹ کی قیمت 750 روپے سے بھی کم ہے، جو شاہراہ پر ٹیکسی و بس سروس کے کرائے سے کافی کم ہے۔
سرکاری بیان میں کہا گیا ہے کہ "جموں کے دشوار گزار پہاڑی علاقوں سے شروع ہو کر چناب ویلی،مختلف پلوں اور ہمالیہ کے پتھروں کو کاٹ کر بنائی گئی سرنگوں سے گزرتے ہوئے اور کشمیر کی روشن وادیوں تک پہنچنے والا یہ سفر اپنے آپ میں ایک منفرد تجربہ ہے۔ بھارتی ریلوے نے اس شاندار سفر کا کرایہ اپنی آپریشنل لاگت سے بھی کم رکھا ہے تاکہ ہر مسافر اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکے۔ زمین کی جنت تک رسائی اب کسی خاص طبقے تک ہی محدود نہیں، بلکہ صرف ایک ٹرین ٹکٹ کی دوری پر ہے۔ اس خاص راستے پر سفر کا موقع ہرگز ضائع نہ کریں۔"
