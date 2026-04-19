جموں و کشمیر پولیس کا انسدادِ دہشت گردی ریفریشر کورس کامیابی کے ساتھ مکمل
اس دوران جموں کشمیر کے پولیس اہلکاروں کو ٹیم آپریشنز سے ڈرون انسداد تک، جدید حربی و تکنیکی مہارتوں کی جامع تربیت دی گئی۔
Published : April 19, 2026 at 10:17 AM IST
جموں: (محمد اشرف گنائی) جموں و کشمیر پولیس کے اہلکاروں کے لیے مشترکہ انسدادِ دہشت گردی ریفریشر کورس ٹائیگر ڈویژن کے زیرِ اہتمام کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا۔ یہ کورس سات سے 18 اپریل 2026 تک منعقد ہوا، جسے بھارتی فوج اور جموں و کشمیر پولیس کی اعلیٰ قیادت نے مشترکہ طور پر ترتیب دیا تھا۔ یہ جانکاری جموں کے دفاعی ترجمان لیفٹیننٹ کرنل سنیل برتوال کی طرف سے دی گئی ہے۔
دفاعی ترجمان کے مطابق اس تربیت کا مقصد خطے کی بدلتی ہوئی سکیورٹی صورت حال میں باہمی ہم آہنگی، تعاون اور طریقۂ کار کو مزید مؤثر بنانا تھا۔ کورس میں کل 108 پولیس اہلکاروں نے شرکت کی جنہیں میران صاحب بریگیڈ کی جانب سے سخت اور جامع تربیت فراہم کی گئی۔
دفاعی ترجمان جموں کے مطابق اس تربیت کا خاص زور جونیئر قیادت کی صلاحیتوں کو مضبوط بنانے پر تھا جو انسدادِ دہشت گردی کے چھوٹے آپریشنز میں کلیدی اہمیت رکھتی ہیں۔ اس تربیت کے دوران شرکاء کو چھوٹے ٹیم آپریشنز، گشت، کوئک ری ایکشن ٹیم اور موبائل وہیکل چیک پوسٹ کی مشقیں، گھات اور انسدادِ گھات تکنیک، کارڈن اینڈ سرچ آپریشنز اور کمروں میں گھسنے کے طریقے سکھائے گئے۔
اس کے علاوہ ہتھیاروں کے استعمال اور فائرنگ، جدید آلات کی کارکردگی، ڈرون کی شناخت اور انسدادِ ڈرون اقدامات، ابتدائی طبی امداد، زخمیوں کی منتقلی اور انٹیلی جنس جمع کرنے اور شیئر کرنے کی خصوصی تربیت بھی دی گئی۔
تربیتی عمل میں عملی مشقیں اور ٹیکٹیکل ایکسرسائز شامل تھیں، جس سے اہلکاروں کو جدید نگرانی کے آلات، ڈرونز اور انسدادِ ڈرون سسٹمز کے استعمال کا عملی تجربہ حاصل ہوا۔
دفاعی ترجمان جموں کے مطابق اس ریفریشر کورس کا کامیاب انعقاد باہمی تعاون، مشترکہ صورت حال کی آگاہی اور اعتماد کو مزید مضبوط بنانے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے مشترکہ تربیتی اقدامات ابھرتے ہوئے سکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے منظم اور مربوط ردِعمل کو یقینی بناتے ہیں۔
