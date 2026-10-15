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ممبئی میں برین ہیمریج سے کولگام کے فوجی جوان کی موت، جسدِ خاکی آبائی علاقے میں سپرد خاک
مرحوم فوجی عادل احمد پرے کی آخری رسومات پورے فوجی اعزاز کے ساتھ ادا کی گئیں۔
Published : October 15, 2026 at 7:07 AM IST
کولگام: (دین عمران) جنوبی کشمیر کے ضلع کولگام کے علاقے کھلورہ سے تعلق رکھنے والے بھارتی فوج کے ایک جوان کی ممبئی میں اچانک موت واقع ہونے سے پورے علاقے میں غم کی لہر دوڑ گئی ہے۔ فوت شدہ جوان کی شناخت عادل احمد پرے ولد دلبر حسین پرے ساکن کھلورہ، کولگام کے طور پر ہوئی ہے، جو جموں و کشمیر لائٹ انفنٹری سے وابستہ تھے۔
سرکاری ذرائع کے مطابق، عادل پرے گزشتہ ایک سال سے ممبئی میں تعینات تھے، جہاں گزشتہ روز برین ہیمرج کے باعث ان کی طبیعت اچانک بگڑ گئی۔ اگرچہ انہیں فوری طور پر علاج کے لیے قریبی اسپتال منتقل کیا گیا، تاہم ڈاکٹروں نے انہیں مردہ قرار دے دیا۔
ادھر فوجی جوان کی اچانک موت کی خبر جیسے ہی ان کے آبائی علاقے کھلورہ پہنچی، تو وہاں صفِ ماتم بچھ گئی۔ ایک ایسے وقت میں جب اہل خانہ اپنے لختِ جگر کی واپسی اور ملاقات کے منتظر تھے، اس اندوہناک خبر نے انہیں غم سے نڈھال کر دیا۔
اطلاعات کے مطابق، مرحوم عادل احمد پرے کا جسدِ خاکی آخری رسومات کی ادائیگی کے لیے ضلع کولگام کے علاقے کھلورہ، دیوسر پہنچا۔ وہاں فوج کی 9 راشٹریہ رائفلز (9RR) کی جانب سے ان کے آبائی گاؤں میں مرحوم فوجی کو پھولوں کا نذرانہ پیش کر کے شاندار خراجِ عقیدت پیش کیا گیا اور ان کی آخری رسومات پورے فوجی اعزاز کے ساتھ ادا کی گئیں۔
فوجی جوان کی میت آبائی گاؤں پہنچنے پر پورا علاقہ اشکبار ہو گیا۔ اس موقع پر اہل خانہ، رشتہ داروں اور مقامی لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے جنازے میں شرکت کی اور مرحوم کو پرنم آنکھوں سے الوداع کیا۔
واضح رہے کہ عادل احمد پرے جموں و کشمیر لائٹ انفنٹری میں خدمات انجام دے رہے تھے۔ ان کی ناگہانی وفات سے اہل خانہ پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے اور پورا علاقہ سوگوار ہے۔
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