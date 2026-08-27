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کشمیر، فوجی اہلکار کشن گنگا میں غرقاب
حادثہ کے بعد فوری طور پر ریسکیو آپریشن شروع کیا گیا اور جلد ہی فوجی اہلکار کو دریا سے بازیاب کر لیا گیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : August 27, 2026 at 8:09 PM IST
بانڈی پورہ: شمالی کشمیر کے بانڈی پورہ ضلع کے سرحدی علاقہ گریز میں جمعرات کو ایک فوجی اہلکار دریائے کشن گنگا میں غرقاب ہو گیا۔ حکام نے فوت ہوئے فوجی اہلکار کی شناخت عاشق حسین خان کے طور پر کی ہے۔ حکام نے بتایا کہ عاشق حوین گریز وادی کے تربل نامی گاؤں کے قریب دریائے کشن گنگا میں ڈوب گیا۔
اہلکار کے غرقاب ہونے کے فوراً بعد فوجی جوان کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن شروع کیا گیا۔ حکام نے بتایا کہ کچھ دیر بعد ہی اہلکار کی لاش دریا سے بازیاب کر لی گئی اور قانونی و طبی لوازمات کے لیے داور اسپتال منتقل کر دی گئی۔
جموں کشمیر پولیس نے واقعے کے سلسلے میں کیس درج کرکے تحقیقات شروع کردی ہیں تاکہ یہ معلوم کیا جاسکے کہ فوجی اہلکار دریا میں کن حالات میں ڈوبا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ لوازمات کی تکمیل کے بعد جسد خاکی کو آخری رسومات کی انجام دہی کے لیے لواحقین کے سپرد کر دیا جائے گا۔
واضح رہے کہ ٹریفک حادثات کے ساتھ ساتھ اس طرح کے واقعات میں فوجی اہلکاروں، نیم فوجی دستوں سے وابستہ جوانوں حتیٰ کہ درجنوں پولیس اہلکاروں کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ وہیں کئی پولیس و فوجی دستوں کے کئی جوانوں کی خودکشی یا برادرکشی کے سبب بھی موت واقعی ہو جاتی ہے۔
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