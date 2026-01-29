ETV Bharat / jammu-and-kashmir
برفباری میں پھنسی زچہ خاتون کی فوج نے بچائی جان
اودھمپور کے لٹی علاقے میں دو فٹ برف جمع ہونے سے گھر میں پھنسی ایک بیمار زچہ خاتون کو فوج نے ریسکیو کرکے اسپتال پہنچایا۔
Published : January 29, 2026 at 7:12 AM IST
اودھمپور: (آشیش دت) جموں و کشمیر میں فوج نے آج ضلع ادھمپور میں ایک بیمار زچہ خاتون کو ریسکیو کر کے ایک اچھی مثال قائم کی۔ اودھمپور کے لٹی علاقے میں شدید برف باری کے باعث تقریباً دو فٹ برف جمع ہونے سے معمولات زندگی درہم برہم ہو گئے ہیں۔
ان مشکل حالات کے بیچ بھارتی فوج نے بروقت ایک خاتون کو دیدیباگر میں واقع اس کی رہائش گاہ سے ریسکیو کیا۔ اس خاتون نے حال ہی میں ایک بچے کو جنم دیا ہے۔ زچگی کے بعد میں اس میں صحت سے جڑی سنگین پیچیدگیاں پیدا ہوئیں۔
ہندوستانی فوج نے تیز رفتاری سے جواب دیتے ہوئے اسے برفباری والے علاقے سے نکالا اور بحفاظت لٹی کمیونٹی ہیلتھ سینٹر (سی ایچ سی) پہنچایا۔ مقامی انتظامیہ اور میڈیکل ٹیم کی مربوط کوششوں سے خاتون کو فوری طبی امداد فراہم کی گئی۔
بھارتی فوج اور مقامی انتظامیہ کے فوری رد عمل نے ایک قیمتی جان بچانے میں مدد کی اور ایک بار پھر شدید موسمی حالات میں بھی انسانی خدمت کے لیے سکیورٹی فورس کے عزم کو اجاگر کیا۔ اس دوران ایس ڈی ایم ڈوڈو، ڈاکٹر منمیت کمار ریسکیو ٹیم کے ہمراہ تھے اور پوری صورت حال پر گہری نظر رکھی، جب کہ ڈوڈوکے میڈیکل آفیسر ڈاکٹر پردیپ نے سی ایچ سی میں بروقت اور مناسب طبی دیکھ بھال کو یقینی بنایا۔
