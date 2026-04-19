جموں: نگروٹا آرمی کیمپ میں فوجی اہلکار کی موت، جانچ جاری
جوان کو کیمپ میں فیملی کوارٹر کے کمرے میں چھت سے لٹکا ہوا پایا گیا۔ تاحال اس واقعے کی وجوہات معلوم نہیں ہو سکی ہیں۔
Published : April 19, 2026 at 1:07 PM IST
جموں: (محمد اشرف گنائی) نگروٹا آرمی کیمپ جموں میں ایک فوجی اہلکار کی پراسرار موت کا معاملہ سامنے آیا ہے، جہاں مبینہ طور پر اہلکار اپنی فیملی کوارٹر کے کمرے میں چھت سے لٹکا ہوا پایا گیا۔ واقعے کے بعد لاش کو فوری طور پر گورنمنٹ میڈیکل کالج جموں منتقل کیا گیا ہے تاکہ پوسٹ مارٹم کیا جا سکے۔
ذرائع کے مطابق متوفی کی شناخت شیندا رام ولد پپو رام، رہائشی ڈبّر گلی کے طور پر ہوئی ہے۔ ابتدائی جانکاری کے مطابق واقعہ کی وجوہات ابھی تک واضح نہیں ہو سکی ہیں اور متعلقہ حکام معاملے کی جانچ میں مصروف ہیں۔
گورنمنٹ میڈیکل کالج جموں کے ایک میڈیکل آفیسر نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ ہمیں ایک مردہ جسم موصول ہوا ہے جس کی شناخت شیندا رام کے طور پر ہوئی ہے اور اس کا پوسٹ مارٹم شروع کر دیا گیا ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آنے کے بعد کی ہی ان کی موت کی وجوہات کے بارے میں مزید تفصیلات فراہم کی جاسکتی ہیں۔
فوج نے اس معاملے کی محکمہ جاتی انکوائری شروع کر دی ہے، جب کہ پولیس اس سلسلے میں جانچ اور دیگر قانونی کارروائی بھی شروع کر دی ہے۔ اس معاملے میں پولیس اور فوجی کی جانب سے مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔