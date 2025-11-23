ETV Bharat / jammu-and-kashmir
پونچھ میں دو الگ الگ واقعات میں فوجی اہلکار اور اگنی ویر کی موت
جموں و کشمیر کے پونچھ میں دو الگ الگ واقعات میں ایک جونیئر کمیشنڈ آفیسر اور ایک اگنی ویر کی موت ہوگئی۔
Published : November 23, 2025 at 8:34 PM IST
جموں: جموں و کشمیر کے ضلع پونچھ میں دو الگ الگ واقعات میں ایک جونیئر کمیشنڈ آفیسر (جے سی او) اور ایک اگنی ویر کی موت واقع ہوگئی۔ دفاعی ذرائع کے مطابق جے سی او سجییش کے، جو کہ کیرالہ کے رہائشی تھے، جمعہ کی شام بہرام گلہ کے سری مستان علاقے میں سرچ آپریشن کی قیادت کر رہے تھے کہ اسی دوران وہ ایک کھڑی ڈھلوان پر سنبھل نہ پائے اور گہری کھائی میں گر گئے، جس کے نتیجے میں موقع پر ہی ان کی موت ہوگئی۔
فوج نے فوری طور پر ریسکیو آپریشن شروع کیا اور ان کی لاش کو برآمد کر لیا۔ قانونی و طبی کارروائی مکمل کرنے کے بعد ان کی میت آبائی شہر روانہ کر دی گئی۔
وائٹ نائٹ کور نے شہید اہلکار کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ایک بیان میں کہا گیا کہ جنرل آفیسر کمانڈنگ وائٹ نائٹ کور اور تمام رینکس، سبیدار (آپریٹر) سجییش کے کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، جنہوں نے 21 نومبر کو ایریا ڈومینیشن پٹرولنگ کے دوران جان کا نذرانہ پیش کیا۔ اس دکھ کی گھڑی میں ہم سوگوار خاندان کے ساتھ کھڑے ہیں۔
دوسرے واقعے میں، ہفتہ کے روز پونچھ کے مینڈھر سیکٹر میں اگنی ویر ڈیوٹی کے دوران اپنی ہی سروس رائفل کی گولی لگنے سے موقع پر ہی جاں بحق ہوگیا۔ حکام کے مطابق یہ جانچ کی جا رہی ہے کہ آیا رائفل حادثاتی طور پر چلی یا اہلکار نے خودکشی کی ہے۔ فوجی حکام نے دونوں اہلکاروں کی ہلاکت پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔