بارہمولہ کے دور افتادہ علاقے میں طبی کیمپ کا انعقاد عمل میں لایا گیا
جموں وکشمیر کے ضلع بارہمولہ کے شہر سے دور درازعلاقے میں اورل ہیلتھ کیمپ کا انعقاد کیا گیا-
Published : April 7, 2026 at 5:58 PM IST
بارہمولہ (کوثر عرفات): فوج کی جانب سے غریب عوام کے لئے میڈیکل کیمپ منعقد کیے جاتے ہیں۔ اس ضمن میں آج شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے دور افتادہ علاقہ گلستان پائن میں فوج نے ایک ڈینٹل کیمپ کا انعقاد کیا گیا اور اس دوران علاقے کے بزرگ لوگوں کے ساتھ اسکول کے بچوں نے اس میں شرکت کی۔
مقامی لوگوں نے کہا کہ یہ علاقہ بارہمولہ سے کافی دور ہے اور اگر ہم کو اسپتال جانا ہوتا ہے تو ہم کو بارہمولہ جانا پڑتا ہے اور ہم کو کافی مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اس علاقے میں زیادہ تر غریب لوگ ہیں آج فوج نے یہاں پر میڈیکل کیمپ لگایا اس سے ہم کو کافی راحت ملی ہے۔
انہوں نے کہا کہ یہ طبی کیمپ کافی اہمیت کا حامل ہے۔اس کیمپ میں آج فوج نے بچوں اور بزرگوں کے دانتوں کا معائنہ کیا اور اس دوران بچوں کو تربیت دی کہ کس طرح سے برش سے دانت صاف کئے جاتے ہیں۔
مزید پڑھیں: گاندربل مبینہ انکاؤنٹر میں ہلاک شہری کے لواحقین کا بیان ڈی سی آفس میں قلمبند
لوگوں نے کہا کہ اکثر و بیشتر ہم دانتوں کا علاج بہتر طور پر نہیں کروا پاتے ہیں۔ ایک بچہ اگر ہر روز دانتوں کو برش کرے گا تو اس کی صحت اچھی رہے گی۔ لوگوں نے مزید کہا کہ ہم چاہتے ہے کہ فوج اس قسم کے پروگرام علاقے میں منعقد کریں کیونکہ اس سے ہم سب کو راحت ملتی ہے۔