ETV Bharat / jammu-and-kashmir
راجوری میں ایل او سی پر مشتبہ نقل و حرکت، بھارتی فوج کی فائرنگ، سرچ آپریشن جاری
فوج کی فائرنگ کے بعد سرحد پار سے بھی چھوٹے ہتھیاروں سے جوابی فائرنگ کی گئی، جو تقریباً ڈیڑھ گھنٹے تک جاری رہی۔
Published : July 18, 2026 at 2:59 PM IST
راجوری : جموں و کشمیر کے ضلع راجوری میں لائن آف کنٹرول (ایل او سی) پر مشتبہ نقل و حرکت دیکھے جانے کے بعد بھارتی فوج نے فائرنگ کی، جس کے جواب میں سرحد پار سے بھی چھوٹے ہتھیاروں سے فائرنگ کی گئی۔ حکام کے مطابق واقعے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی، تاہم پورے علاقے میں سکیورٹی مزید سخت کر دی گئی ہے۔
سرکاری ذرائع کے مطابق یہ واقعہ جمعہ کی رات تقریباً 10 بجے راجوری کے ترکنڈی فارورڈ سیکٹر میں پیش آیا۔ سرحد پر تعینات فوجی اہلکاروں نے مشتبہ دہشت گردوں کی نقل و حرکت محسوس کی، جس کے بعد انہوں نے احتیاطی طور پر فائرنگ شروع کر دی۔
حکام کا کہنا ہے کہ بھارتی فوج کی فائرنگ کے بعد سرحد پار سے بھی چھوٹے ہتھیاروں سے جوابی فائرنگ کی گئی، جو تقریباً ڈیڑھ گھنٹے تک وقفے وقفے سے جاری رہی۔ بھارتی فوج کے مطابق اس واقعے کے بعد ہفتہ کی صبح علاقے میں بڑے پیمانے پر سرچ آپریشن شروع کیا گیا تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ آیا کوئی درانداز بھارتی حدود میں داخل ہونے میں کامیاب ہوا یا نہیں۔
سکیورٹی فورسز جنگلاتی علاقوں، ندی نالوں اور حساس مقامات کی باریک بینی سے تلاشی لے رہی ہیں، جبکہ ڈرون اور دیگر نگرانی کے جدید ذرائع بھی استعمال کیے جا رہے ہیں۔ حکام نے بتایا کہ فی الحال کسی دہشت گرد یا درانداز کی موجودگی کی تصدیق نہیں ہوئی، تاہم پورا سرحدی علاقہ ہائی الرٹ پر رکھا گیا ہے اور فوج کی اضافی نفری بھی تعینات کر دی گئی ہے۔
یہ بھی پڑھیں: محبوبہ مفتی نے جنتر منتر احتجاج میں شرکت سے کیا انکار
واضح رہے کہ حالیہ مہینوں میں لائن آف کنٹرول پر دراندازی کی متعدد کوششوں کے پیش نظر بھارتی فوج مسلسل نگرانی بڑھا رہی ہے تاکہ عسکریت پسندوں کو سرحد پار سے داخل ہونے سے روکا جا سکے۔