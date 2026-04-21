اودھمپور بس حادثہ: بھارتی فوج کی بروقت کارروائی، درجنوں افراد کو بچا لیا گیا، دفاعی ترجمان کا بیان
دفاعی ترجمان نے بتایا کہ گورکھا رائفلز کی ایک بٹالین سب سے پہلے جائے حادثہ پر پہنچی اور فوری طور پر ریسکیو آپریشن شروع کیا۔
Published : April 21, 2026 at 7:15 AM IST
جموں: (محمد اشرف گنائی) دفاعی ترجمان جموں سنیل برتوال کے مطابق اودھمپور ضلع کے رام نگر علاقے میں پیش آئے المناک بس حادثے کے بعد بھارتی فوج نے فوری اور منظم کارروائی کرتے ہوئے درجنوں شہریوں کی جان بچا لی۔
دفاعی ترجمان نے بتایا کہ گذشتہ روز اتوار کی صبح تقریباً 9:40 بجے ایک نجی بس، جو رام نگر سے ادھم پور جا رہی تھی، گاؤں کاغھوٹی کے قریب بے قابو ہو کر تقریباً 70 فٹ گہری کھائی میں جا گری۔ حادثہ انتہائی شدید نوعیت کا تھا جس کے باعث متعدد مسافر جاں بحق اور کئی زخمی ہوگئے جب کہ کئی افراد بس کے ملبے میں پھنس گئے۔
انہوں نے کہا کہ گورکھا رائفلز کی ایک بٹالین کے فوجی، جو تربیتی مشق کے لیے سمنابنج جا رہے تھے، سب سے پہلے جائے حادثہ پر پہنچے اور فوری طور پر ریسکیو آپریشن شروع کیا۔ دشوار گزار پہاڑی علاقے کے باوجود فوجی جوانوں نے غیر معمولی جرات اور پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ملبے میں پھنسے مسافروں کو نکال کر اسپتال منتقل کیا۔
دفاعی ترجمان نے کہا کہ بھارتی فوج ہنگامی حالات میں سول انتظامیہ کی مدد اور انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے ہر وقت تیار رہتی ہے اور اس واقعے میں بھی اس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے کئی قیمتی جانیں بچائیں۔
دفاعی ترجمان کے مطابق بعد ازاں ڈوگرا رجمنٹ کی ایک بٹالین کے کمانڈنگ آفیسر کی نگرانی میں جائے حادثہ پر ایک عارضی کنٹرول سینٹر قائم کیا گیا، جہاں سے ریسکیو اور راحتی سرگرمیوں کو منظم انداز میں انجام دیا گیا۔ اس آپریشن کے لیے ڈوگرا رجمنٹ اور گورکھا رائفلز کے اہلکاروں پر مشتمل 10 ٹیمیں تعینات کی گئیں۔
انہوں نے مزید بتایا کہ فوجی اہلکاروں نے زخمیوں کو فوری طبی امداد فراہم کی اور انہیں قریبی اسپتالوں تک منتقل کیا۔ شدید زخمیوں کے ممکنہ فضائی انخلاء کے لیے بھارتی فضائیہ سے بھی رابطہ کیا گیا اور ہیلی کاپٹر کو تیار رکھا گیا۔
ترجمان نے کہا کہ فوج نے موقعے پر موجود مسافروں اور امدادی کارکنوں کے لیے کھانے اور پانی کا بھی انتظام کیا، تاکہ ریسکیو آپریشن مکمل ہونے تک ان کی ضروریات پوری کی جا سکیں۔ بعد ازاں سول انتظامیہ اور ایمرجنسی سروسز نے طبی امداد اور تحقیقات کی ذمہ داری سنبھال لی ہے۔
