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جموں و کشمیر کے بڈگام میں شدید فائرنگ، لشکر طیبہ کا ایک دہشت گرد ہلاک

27 ستمبر کو آئی جی پی کشمیر نے DIG سینٹرل کشمیر کے ساتھ بڈگام کا دورہ کیا تھا اور اہم میٹنگ کی صدارت کی تھی۔

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جموں و کشمیر کے بڈگام میں شدید فائرنگ، ایک دہشت گرد ہلاک (Photo Credit; ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 30, 2026 at 6:30 AM IST

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سرینگر: جموں و کشمیر کے بڈگام میں شدید فائرنگ کے بعد ایک دہشت گرد ہلاک کر دیا گیا۔ سکیورٹی حکام کے مطابق، وسطی کشمیر کے ضلع بڈگام کے بالائی علاقوں میں منگل کے روز راشٹریہ رائفلز (Rashtriya Rifles) کے ساتھ ایک مقابلے میں پاکستان میں قائم دہشت گرد تنظیم لشکرِ طیبہ (LeT) سے تعلق رکھنے والا ایک انتہائی مطلوب دہشت گرد ہلاک ہو گیا۔

اگرچہ کشمیر میں تعینات چنار کور (Chinar Corps) نے تاحال ہلاک ہونے والے دہشت گرد کی شناخت ظاہر نہیں کی ہے، تاہم حکام نے اس کی پہچان سلیمان شاہ عرف 'موسیٰ' کے نام سے کی ہے۔ فوج نے سوشل میڈیا (ٹویٹر) پر بتایا کہ دیگر سکیورٹی فورسز کے ساتھ مل کر، وسطی کشمیر کے علاقے یوسمرگ کے قریب کوراگ (Korag, Yousmarg) میں یہ مشترکہ آپریشن شروع کیا گیا تھا۔

دہشت گردوں کی موجودگی کا پتہ چلا تھا

حکام نے بتایا کہ منگل کی دیر شام جموں و کشمیر کے ضلع بڈگام کے گروت کلاں (Gurwatkalan) علاقے میں سکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان شروع ہونے والے ایک مقابلے میں کم از کم ایک دہشت گرد ہلاک ہو گیا ہے۔ ایک سینئر پولیس افسر نے بتایا کہ علاقے میں دہشت گردوں کی موجودگی کا پتہ چلنے اور ان سے آمنا سامنا ہونے کے بعد سکیورٹی فورسز نے ایک مشترکہ آپریشن شروع کیا۔

امدادی اور تلاشی آپریشن فی الحال جاری

اس پورے علاقے کو گھیرے میں لے لیا گیا ہے مخصوص جگہ، عمارت یا علاقے کو چاروں طرف سے سیل کر دیا گیا ہے اور اضافی سکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں۔ امدادی اور تلاشی آپریشن فی الحال جاری ہے۔ ایک پولیس اہلکار نے بتایا، "اب تک ایک دہشت گرد کو ہلاک (نیوٹرلائز) کیا جا چکا ہے۔ مزید تفصیلات مناسب وقت پر شیئر کی جائیں گی۔"

آئی جی پی کشمیر نے بڈگام کا دورہ کیا تھا

واضح رہے کہ اس سے قبل 27 ستمبر کو آئی جی پی کشمیر سجیت کمار نے ڈی آئی جی سینٹرل کشمیر رینج راجیو اوم پرکاش پانڈے کے ساتھ بڈگام کا دورہ کیا تھا اور ڈی پی ایچ کیو (DPHQ) بڈگام میں سکیورٹی صورتحال اور آپریشنل تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے ایک اہم میٹنگ کی صدارت کی تھی۔ اس اہم میٹنگ میں ایس ایس پی بڈگام ہری پرساد کے کے اور دیگر سینئر پولیس افسران نے بھی شرکت کی تھی۔

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TAGGED:

TERRORIST
ARMY KILLS LASHKAR E TAIBA

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