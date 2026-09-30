ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں و کشمیر کے بڈگام میں شدید فائرنگ، لشکر طیبہ کا ایک دہشت گرد ہلاک
27 ستمبر کو آئی جی پی کشمیر نے DIG سینٹرل کشمیر کے ساتھ بڈگام کا دورہ کیا تھا اور اہم میٹنگ کی صدارت کی تھی۔
Published : September 30, 2026 at 6:30 AM IST
سرینگر: جموں و کشمیر کے بڈگام میں شدید فائرنگ کے بعد ایک دہشت گرد ہلاک کر دیا گیا۔ سکیورٹی حکام کے مطابق، وسطی کشمیر کے ضلع بڈگام کے بالائی علاقوں میں منگل کے روز راشٹریہ رائفلز (Rashtriya Rifles) کے ساتھ ایک مقابلے میں پاکستان میں قائم دہشت گرد تنظیم لشکرِ طیبہ (LeT) سے تعلق رکھنے والا ایک انتہائی مطلوب دہشت گرد ہلاک ہو گیا۔
اگرچہ کشمیر میں تعینات چنار کور (Chinar Corps) نے تاحال ہلاک ہونے والے دہشت گرد کی شناخت ظاہر نہیں کی ہے، تاہم حکام نے اس کی پہچان سلیمان شاہ عرف 'موسیٰ' کے نام سے کی ہے۔ فوج نے سوشل میڈیا (ٹویٹر) پر بتایا کہ دیگر سکیورٹی فورسز کے ساتھ مل کر، وسطی کشمیر کے علاقے یوسمرگ کے قریب کوراگ (Korag, Yousmarg) میں یہ مشترکہ آپریشن شروع کیا گیا تھا۔
OP KORAG, Yousmarg— Chinar Corps🍁 - Indian Army (@ChinarcorpsIA) September 29, 2026
Based on specific intelligence input, a Joint Search Operation was launched by #IndianArmy, @JmuKmrPolice and @crpf_srinagar in general area Korag, Yousmarg.
Vigilant troops observed suspicious activity and upon being challenged, terrorists opened fire,…
دہشت گردوں کی موجودگی کا پتہ چلا تھا
حکام نے بتایا کہ منگل کی دیر شام جموں و کشمیر کے ضلع بڈگام کے گروت کلاں (Gurwatkalan) علاقے میں سکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان شروع ہونے والے ایک مقابلے میں کم از کم ایک دہشت گرد ہلاک ہو گیا ہے۔ ایک سینئر پولیس افسر نے بتایا کہ علاقے میں دہشت گردوں کی موجودگی کا پتہ چلنے اور ان سے آمنا سامنا ہونے کے بعد سکیورٹی فورسز نے ایک مشترکہ آپریشن شروع کیا۔
A top Lashkar-e-Taiba terrorist was killed in an encounter with security forces in the higher reaches of Budgam district of #JammuAndKashmir late last evening. pic.twitter.com/rtzJ7WS4mS— All India Radio News (@airnewsalerts) September 30, 2026
امدادی اور تلاشی آپریشن فی الحال جاری
اس پورے علاقے کو گھیرے میں لے لیا گیا ہے مخصوص جگہ، عمارت یا علاقے کو چاروں طرف سے سیل کر دیا گیا ہے اور اضافی سکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں۔ امدادی اور تلاشی آپریشن فی الحال جاری ہے۔ ایک پولیس اہلکار نے بتایا، "اب تک ایک دہشت گرد کو ہلاک (نیوٹرلائز) کیا جا چکا ہے۔ مزید تفصیلات مناسب وقت پر شیئر کی جائیں گی۔"
آئی جی پی کشمیر نے بڈگام کا دورہ کیا تھا
واضح رہے کہ اس سے قبل 27 ستمبر کو آئی جی پی کشمیر سجیت کمار نے ڈی آئی جی سینٹرل کشمیر رینج راجیو اوم پرکاش پانڈے کے ساتھ بڈگام کا دورہ کیا تھا اور ڈی پی ایچ کیو (DPHQ) بڈگام میں سکیورٹی صورتحال اور آپریشنل تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے ایک اہم میٹنگ کی صدارت کی تھی۔ اس اہم میٹنگ میں ایس ایس پی بڈگام ہری پرساد کے کے اور دیگر سینئر پولیس افسران نے بھی شرکت کی تھی۔