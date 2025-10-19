ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ہند۔پاک سرحد پر دیوالی کا جشن: بھارتی فوجی جوانوں نے گھروں سے دور رہ کر منایا روشنیوں کا تہوار
بھارتی فوج کے نوجوانوں نے ہند۔پاک سرحد پر انتہائی عقیدت کے ساتھ دیوالی منائی۔ دیوالی کی تقریبات سے قبل علاقہ میں چوکسی بڑھا دی گئی۔
جموں (محمد اشرف گنائی) لائن آف کنٹرول (ایل او سی) پر تعینات بھارتی فوجی جوانوں نے اپنے گھروں سے دور رہ کر دیوالی کا تہوار نہایت جوش و جذبے کے ساتھ منایا۔ اتوار کی شام کو جوانوں نے دیوالی کی پوجا کی، گیت گائے، رقص کیا اور پٹاخے چھوڑ کر روشنیوں کے اس تہوار کو یادگار بنایا۔
ایک فوجی جوان نے ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے کہاکہ "آج ہم دیوالی اپنے دوسرے خاندان کے ساتھ منا رہے ہیں، یعنی فوجی بھائیوں کے ساتھ۔ ہم اپنے گھروں سے دور ہیں، مگر یہاں ہمیں اپنے خاندان کی طرح ہی محسوس ہورہا ہے۔ انہوں نے ملک کے عوام کو پیغام دیتے ہوئے کہا کہ ’میں اپنے ہم وطنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ کسی بات کی فکر نہ کریں، بھارتی فوج سرحدوں پر مضبوطی سے کھڑی ہے۔ سب کو دیوالی کی بہت بہت مبارک‘۔
ایک اور جوان نے قوم کو یقین دلاتے ہوئے کہاکہ ’ہم ایل او سی پر پوری مضبوطی کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں۔ آپ سب اپنے گھروں میں خوشی سے دیوالی منائیں، ہم یہاں سرحد کی حفاظت کر رہے ہیں‘۔ انہوں نے مزید کہا کہ فوج ہمارے لیے گھر جیسی ہے ہم دس ماہ یہاں گزارتے ہیں اور دو ماہ کی چھٹی پر گھر جاتے ہیں، باقی ساتھی ہمارے بھائیوں کی طرح ہوتے ہیں۔
ایک اور جوان نے جذبات سے لبریز ہوکر کہا کہ ہم اپنی فیملیوں کو بہت یاد کرتے ہیں، مگر یہاں اپنے فرض کی انجام دہی کے ساتھ دیوالی منانا ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ میں اپنے ملک کے شہریوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سب دیوالی اپنے گھروں میں خوشی سے منائیں۔ایل او سی پر فوجی جوانوں کی یہ دیوالی اس بات کی یاد دہانی ہے کہ ملک کی سلامتی کے محافظ اپنے گھر والوں سے دور رہ کر بھی قوم کی خوشیوں کی خاطر چوکس اور با ہمت کھڑے ہیں۔
ملک بھر میں دیوالی 21 اکتوبر کو منائی جائے گی، جبکہ تقاریب دھنتیرس سے آغاز ہوں گی۔ دیوالی روشنیوں کا تہوار ہے جو اندھیرے پر روشنی اور برائی پر بھلائی کی فتح کی علامت ہے۔ یہ پانچ روزہ جشن دھنتیرس سے شروع ہو کر بھائی دوج پر اختتام پذیر ہوتا ہے، جس میں گھروں کو دیے اور چراغوں سے سجایا جاتا ہے، مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں اور خوشیوں کا اظہار کیا جاتا ہے۔