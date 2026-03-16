دیسو ڈاکسم میں فوجی جوان پورے اعزاز کے ساتھ سپردِ خاک، فوج کی جانب سے پیش کیا گیا گارڈ آف آنر

دیسو ڈاکسم میں فوجی جوان کو پورے اعزاز کے ساتھ سپردِ خاک کر دیا گیا، فوج کی جانب سے گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔

فوجی جوان پورے اعزاز کے ساتھ سپردِ خاک (ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : March 16, 2026 at 11:33 AM IST

Updated : March 16, 2026 at 11:41 AM IST

اننت ناگ، جموں وکشمیر (فیاض احمد لولو): غم و اندوہ کے ماحول میں ایک فوجی جوان کو پیر کے روز ان کے آبائی گاؤں ڈیسو ڈاکسم میں پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپردِ خاک کر دیا گیا۔ جوان سری نگر میں ایک المناک سڑک حادثے میں جاں بحق ہو گئے تھے۔ مرحوم فوجی جوان کی شناخت ٹی اے سپاہی پرویز احمد لون ولد محمد مقبول لون ساکن ڈیسو ڈاکسم، ضلع اننت ناگ کے نام سے ہوئی ہے۔

پُروقار تقریب میں فوجی اہلکاروں، سول انتظامیہ کے افسران اور مقامی لوگوں نے شرکت کی (ETV Bharat)
فوج کی جانب سے پیش کیا گیا گارڈ آف آنر (ETV Bharat)

ٹی اے سپاہی پرویز احمد لون ولد محمد مقبول لون اُس وقت سڑک حادثے کا شکار ہو گئے جب وہ سری نگر میں ڈیوٹی پر جا رہے تھے۔ اس افسوسناک واقعے سے پورا علاقہ سوگوار ہو گیا ہے اور ہر آنکھ اشکبار نظر آئی۔ مرحوم کی میت آج ان کے آبائی گاؤں دیسو ڈاکسم لائی گئی، جہاں ہزاروں کی تعداد میں مقامی باشندوں، رشتہ داروں اور سرکاری عہدیداروں نے جمع ہو کر انہیں خراجِ عقیدت پیش کیا۔

فوجی جوان پورے اعزاز کے ساتھ سپردِ خاک (ETV Bharat)
سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کی شرکت (ETV Bharat)
عوام کا جم غفیر (ETV Bharat)

پُروقار تقریب میں گارڈ آف آنر کی پیشی

اس سوگوار موقع پر بڑی تعداد میں لوگوں نے نماز جنازہ میں شرکت کی اور مرحوم کی اچانک وفات پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا۔ اس موقع پر بھارتی فوج کی جانب سے مرحوم کو خراجِ عقیدت پیش کرنے کے لیے گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ اس پُروقار تقریب میں فوجی اہلکاروں، سول انتظامیہ کے افسران اور مقامی لوگوں نے شرکت کی۔

سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کی شرکت (ETV Bharat)

علاقے کے لیے ناقابلِ تلافی نقصان

مقامی لوگوں نے مرحوم پرویز احمد لون کو ایک نہایت شریف النفس، ملنسار اور محبِ وطن انسان کے طور پر یاد کیا۔ ان کی اچانک وفات کو اہلِ خانہ اور پورے علاقے کے لیے ناقابلِ تلافی نقصان قرار دیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر مرحوم کی روح کے ایصالِ ثواب کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں اور سوگوار خاندان کے لیے صبرِ جمیل کی دعا بھی مانگی گئی۔

