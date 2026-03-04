ETV Bharat / jammu-and-kashmir

سرحد پر مشتبہ نقل و حرکت، فوج کی فائرنگ سے دراندازی کی کوشش ناکام

بھمبر گلی کے عمومی علاقے میں مشکوک نقل و حرکت دیکھی گئی، فوری کارروائی کرتے ہوئے اہلکاروں نے دہشت گردوں کی پیش قدمی روک دی۔

Army fired few rouds at loc after observing suspected movement in Rajouri jk Urdu News
سرحد پر مشتبہ نقل و حرکت، فوج کی فائرنگ سے دراندازی کی کوشش ناکام (Image : IANS)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : March 4, 2026 at 10:37 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

جموں، (محمد اشرف گنائی): سرحدی ضلع راجوری کے لائن آف کنٹرول کے ترکُنڈی فارورڈ پوسٹ علاقے میں بدھ کی علی الصبح مشتبہ نقل و حرکت دیکھے جانے کے بعد فوج نے فائرنگ کی۔ فوجی ذرائع کے مطابق صبح تقریباً 4:30 بجے ایل او سی پر تعینات فوجی اہلکاروں نے باڑ کے قریب چند مشتبہ افراد کو دراندازی کی کوشش کرتے ہوئے دیکھا۔ اس کے بعد فوج نے مشتبہ مقام کی جانب فائرنگ کی جس کے نتیجے میں دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔

ذرائع نے بتایا کہ علاقے میں مزید تلاشی کارروائی جاری ہے تاکہ کسی بھی ممکنہ خطرے کو مکمل طور پر ختم کیا جا سکے۔ فی الحال کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے تاہم فوجی ترجمان کی طرف سے ابھی تک اس بارے میں سرکاری بیان جاری نہیں کیا گیا ہے۔

ایک مشتبہ پاکستانی غبارہ برآمد کیا تھا

بتادیں کہ گزشتہ روز بھی راجوری کے علاقے میں مقامی لوگوں نے ایک مشتبہ پاکستانی غبارہ برآمد کیا تھا جسے بعد میں پولیس کے حوالے کر دیا گیا پولیس اہلکاروں نے غبارے کو تحویل میں لے کر اس حوالے سے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔

فورسز کی جانب سے محاصرے اور تلاشی کی کارروائی

آئی اے این ایس کے ٹویٹ کے مطابق 4 مارچ 2026 کے اوائل میں، فوج کے دستوں کو راجوری ضلع کے ترکنڈی علاقے میں صبح تقریباً 3:45 بجے مشتبہ نقل و حرکت کا پتہ چلا۔ اس کے بعد کنٹرول فائرنگ ہوئی، جس کے بعد اس پار سے فائرنگ کی اطلاع ملی۔ سکیورٹی فورسز نے محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں شروع کر دیں۔ صورتحال پر گہری نظر رکھی جارہی ہے۔

Army fired few rouds at loc after observing suspected movement in Rajouri jk Urdu News
سرحد پر مشتبہ نقل و حرکت (White Knight Corps)

بھارتی فوج کے وائٹ نائٹ کور کا دعویٰ

بھارتی فوج کے وائٹ نائٹ کور نے لائن آف کنٹرول پر دراندازی کی ایک کوشش ناکام بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ فوج کے مطابق بھمبر گلی کے عمومی علاقے میں 4 مارچ کی علی الصبح مشکوک نقل و حرکت دیکھی گئی، جس کے بعد فوری کارروائی کرتے ہوئے اہلکاروں نے مبینہ دہشت گردوں کی پیش قدمی روک دی۔ وائٹ نائٹ کور کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ خفیہ اطلاعات اور مسلسل نگرانی کے دوران ایل او سی کے قریب کچھ افراد کی نقل و حرکت محسوس کی گئی۔ صورتحال کو بھانپتے ہوئے چوکس دستوں نے فوری اور مؤثر کارروائی کی۔ جس کے نتیجے میں دراندازی کی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا اور سرحد پر کسی بھی قسم کی خلاف ورزی نہیں ہونے دی گئی۔

Army fired few rouds at loc after observing suspected movement in Rajouri jk Urdu News
سرحد پر مشتبہ نقل و حرکت (White Knight Corps)
فوج نے اپنے بیان میں مزید بتایا کہ مربوط زمینی کارروائی کے ذریعے دشمن کے عزائم کو ناکام بنایا گیا۔ مزید کہا گیا کہ علاقے میں فوجی دستوں کو دوبارہ تعینات کر دیا گیا ہے تاکہ مکمل نگرانی اور بالادستی برقرار رکھی جا سکے۔ زمینی اور فضائی نگرانی کے مربوط نظام کے تحت سیکٹر میں ہائی الرٹ جاری ہے۔

سرحدی ضلع راجوری میں منگل کے روز بھی مشتبہ شے ملی

واضح رہے کہ اس سے قبل سرحدی ضلع راجوری میں منگل کے روز ایک مشتبہ غبارہ برآمد ہونے کے بعد سکیورٹی ادارے متحرک ہوگئے تھے۔ جموں و کشمیر پولیس کے مطابق ہوائی جہاز کی شکل کا سرخ اور سفید رنگ کا غبارہ گاؤں سرہوتی میں پایا گیا، جو دھرم شالہ پولیس اسٹیشن کے دائرۂ اختیار میں آتا ہے۔

پی آئی اے کا غبارہ بھی ملا

پولیس ذرائع کے مطابق مذکورہ غبارے پر اردو زبان میں پی آئی اے درج تھا۔ مقامی افراد نے مشتبہ شے دیکھتے ہی فوراً پولیس کو اطلاع دی، جس کے بعد پولیس پوسٹ تریاتھ کی ٹیم موقع پر پہنچی اور غبارے کو تحویل میں لے کر مزید جانچ کے لیے متعلقہ شعبے کو بھیج دیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ ابتدائی طور پر یہ ایک عام غبارہ معلوم ہوتا ہے، تاہم تمام پہلوؤں کا باریک بینی سے جائزہ لیا جا رہا ہے تاکہ کسی بھی ممکنہ خطرے کو خارج کیا جا سکے۔

یہ بھی پڑھیں:

رکن پارلیمنٹ روح اللہ مہدی اور سابق میئر سرینگر جنید عظیم متو پر 'گمراہ کن مواد' کے الزام میں مقدمہ درج

کشمیر میں بدھ سے ہونگی تعلیمی سرگرمیاں بحال، سرینگر اور بڈگام کا فیصلہ پابندیوں سے مشروط

جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں، ایرانی عوام کو اپنی قیادت کا فیصلہ خود کرنے کا حق، عمر عبداللہ

راجوری میں ’پی آئی اے‘ تحریر شدہ غبارہ برآمد، پولیس نے تحقیقات شروع کر دیں

چڑیا گھر کے جانوروں کو لے کر ٹرین جموں سے چنئی کے لیے روانہ

TAGGED:

TARKUNDI AREA OF RAJOURI DISTRICT
ARMY DETECTED SUSPICIOUS MOVE
SUSPICIOUS MOVEMENT AT LOC
ARMY FIRED FEW ROUDS AT LOC

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.