اننت ناگ میں فوجی جوان کی موت پر فوج کا اظہار افسوس
جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں ڈیوٹی کے دوران فوت ہونے والے جوان کی شناخت نائیک پرگت سنگھ کے طور پر ہوئی ہے۔
Published : January 5, 2026 at 11:05 AM IST
اننت ناگ: (اشفاق احمد میر) جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں ڈیوٹی کے دوران ایک فوجی جوان کی اچانک موت واقع ہوگئی ہے جس کی شناخت نائیک پرگت سنگھ کے طور پر ہوئی ہے۔
فوجی جوان کی اچانک موت پر بھارتی فوج کی چنار کور نے گہرے رنج و غم کا اظہار کیا۔ چنار کور نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس (سابق ٹوئٹر ) پر جاری اپنے پیغام میں بہادر فوجی کے انتقال پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے سوگوار خاندان سے دلی تعزیت کی۔ بیان میں کہا گیا کہ اس غم کی گھڑی میں چنار کور مرحوم کے اہلِ خانہ کے ساتھ یکجہتی کے ساتھ کھڑی ہے۔
تفصیلات مطابق جموں و کشمیر کے اننت ناگ ضلع کے ایک کیمپ میں اتوار کو فوج کی چنار کور کے سپاہی نائیک پرگت سنگھ کی دل کا دورہ پڑنے سے موت ہو گئی۔ حکام نے بتایا کہ پرگت سنگھ کی موت اننت ناگ ضلع کے لارکی پورہ میں 19 راشٹریہ رائفلز کیمپ میں ہوئی۔ سنگھ کا تعلق پنجاب کے امرتسر سے تھا اور وہ سنہ 2015 میں فوج میں شامل ہوئے تھے۔ سرینگر میں قائم فوج کی چنار کور نے فوجی کی موت پر تعزیت اور اہل خانہ کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔