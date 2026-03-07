ETV Bharat / jammu-and-kashmir
پلوامہ میں آرمی کرکٹ ٹورنامنٹ کا اختتام، فوج کی جانب سے نوجوانوں کی حوصلہ افزائی
55 راشٹریہ ریفلز کی جانب سے منعقدہ کرکٹ ٹورنامنٹ اختتام پذیر ہوگیا، اس موقع پر فوج کی جانب سے کھلاڈیوں کی خوصلہ افزائی کی گئی۔
Published : March 7, 2026 at 9:12 PM IST
پلوامہ : شہید پون کمار کرکٹ ٹورنامنٹ کے فائنل میں آل راؤنڈر رتنی پورہ اور پوچھل ہنٹرز کے درمیان کھیلے گئے میچ میں پوچھل ہنٹرز نے ٹائٹل اپنے نام کیا۔ نیا قدم ہیلپنگ فاؤنڈیشن نے 55 راشٹریہ رائفلز کے ساتھ مل کر شہید پون کمار کے نام سے ایک کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا جس میں ضلع پلوامہ کی 16 ٹیموں نے حصہ لیا تاکہ قوم کے شہید کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا جا سکے۔
ٹورنامنٹ کا فائنل میچ آل راؤنڈر رتنی پورہ اور پوچھل ہنٹرز کے درمیان کھیلا گیا جس میں پوچھل ہنٹرز نے ٹورنامنٹ کا ٹائٹل اپنے نام کیا۔ ضلع پلوامہ کے لاجورہ علاقے میں کھیلے گئے اس ٹورنامنٹ کا مقصد نوجوانوں کو کھیلوں کی طرف راغب کرنے کے ساتھ ساتھ جموں و کشمیر میں قوم کی خدمت کرتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے سپاہی کو خراج عقیدت پیش کرنا۔
یہ بات قابل ذکر ہے کہ شہید پون کمار نے ضلع پلوامہ کے علاقے پدگام پورہ میں عسکریت پسندوں سے لڑتے ہوئے اپنی عظیم قربانی دی، جن کی یاد میں یہ کرکٹ ٹورنامنٹ منعقد کیا گیا تھا۔
ٹورنامنٹ کی اختتامی تقریب کے دوران کمانڈنگ آفیسر 55 راشٹریہ رائفلز نے نیا قدم فاؤنڈیشن کے چیئرمین واحد محی الدین اور وائس چیئرمین صہیب ایوب کی موجودگی میں جیتنے والی اور رنر اپ ٹیم کو مبارکباد دی۔
اس موقع پر کھلاڑیوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے کھیل مقابلوں سے نوجوان منشیات اور دیگر سماجی برائیوں سے دور رہتے ہیں۔ انہوں نے 55RR اور نیا قدم ہیلپنگ فاؤنڈیشن کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اس طرح کے کرکٹ ٹورنامنٹ سے نوجوانوں کو اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے کا موقع ملتا ہے۔