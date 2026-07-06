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پونچھ کے مینڈھر میں فوج کی جانب سے موک ڈرل اور بیداری پروگرام کا انعقاد
اس موک ڈرل کا مقصد فوج کی آپریشنل تیاریوں کا جائزہ لینا اور شہریوں کو سکیورٹی پروٹوکول کے بارے میں آگاہ کرنا تھا۔
Published : July 6, 2026 at 9:48 AM IST
پونچھ: (بھوپیندر سنگھ) لائن آف کنٹرول (ایل او سی) سے متصل جموں و کشمیر کے پونچھ ضلع کے سرحدی علاقوں میں بڑھتے ہوئے سکیورٹی خطرات کے بیچ بھارتی فوج نے اتوار کو بڑے پیمانے پر موک ڈرل اور بیداری پروگرام کا انعقاد کیا۔
فوج کی راشٹریہ رائفلز بٹالین اور دیگر سکیورٹی ایجنسیوں کے افسران اور اہلکاروں نے اس مشق میں حصہ لیا۔ حکام نے بتایا کہ اتوار کے روز ہونے والی موک ڈرل اور آگاہی پروگرام کا بنیادی مقصد کسی بھی ہنگامی صورت حال سے نمٹنے کے لیے فوج کی آپریشنل تیاریوں کا جائزہ لینا اور شہریوں کو سکیورٹی پروٹوکول کے بارے میں آگاہ کرنا تھا۔
فوجی حکام کے مطابق اس موک ڈرل کے دوران دہشت گردانہ حملے کی نقل کی گئی اور اس سے نمٹنے کے طریقہ کار کی مشق کی گئی۔ اس دوران ہنگامی ردعمل، انخلا کے طریقہ کار اور سکیورٹی پروٹوکول کی جانچ کے علاوہ، فوج، سیکورٹی ایجنسیوں، سول انتظامیہ اور مقامی باشندوں کے درمیان بہتر ہم آہنگی کو یقینی بنانے پر توجہ مرکوز کی گئی۔
فوج نے عوامی بیداری بڑھانے کے ساتھ ساتھ شہریوں پر زور دیا کہ وہ سکیورٹی چیک میں تعاون کریں۔ کسی بھی مشکوک سرگرمی یا لاوارث چیز کی اطلاع فوری طور پر قریبی پولیس یا سکیورٹی پوسٹ کو دی جائے اور لوگوں سے اپیل کی کہ وہ افواہوں کو نظر انداز کریں اور امن و امان کو برقرار رکھیں۔
مقامی باشندوں نے فوج کے اس قدم کا خیر مقدم کیا ہے۔ اس موقعے پر ٹریڈ بورڈ مینڈھر کے صدر بلرام شرما، مہاجن سبھا کے صدر راجیو گپتا اور دیگر شہریوں نے کہا کہ یہ مشق بہت اہم ہے کیونکہ سرحدی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو ہر وقت چوکس رہنے کی ضرورت ہے۔ ہم قوم کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے ہیں۔" اس طرح کی کوششوں سے حساس علاقوں میں لوگوں کا اعتماد بڑھتا ہے۔
یہ بات قابل غور ہے کہ پونچھ میں آنے والے دنوں میں سالانہ شری بدھا امرناتھ یاترا شروع ہو رہی ہے اور اس لیے حفاظتی نقطہ نظر سے فرضی مشقوں کو اہم سمجھا جاتا ہے۔
اس کے علاوہ فوج نے پونچھ کے سرنکوٹ اور مینڈھر میں سکیورٹی کو مزید سخت کر دیا ہے۔ انٹیلی جنس اطلاعات کے بعد جموں پونچھ قومی شاہراہ سمیت دیگر سڑکوں پر چوکیوں اور گشت میں اضافہ کیا جا رہا ہے اور گاڑیوں کی اچانک چیکنگ کی جا رہی ہے۔
کسی بھی ممکنہ خطرے سے نمٹنے کے لیے کیو آر ٹی اور پیدل گشت کرنے والی پارٹیاں تعینات کی گئی ہیں۔ بازاروں، تعلیمی اداروں اور اہم عوامی مقامات پر نگرانی بڑھا دی گئی ہے۔ رات کے وقت دراندازی کے راستوں پر خصوصی توجہ دی جارہی ہے۔
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