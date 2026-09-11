ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں و کشمیر میں امن و سکون کے ساتھ قوم کی تعمیر کے لئے فوج پرعزم، لیفٹیننٹ جنرل پرتیک شرما
اس موقع پر لیفٹیننٹ جنرل شرما نے آرمی گڈ ول اسکولوں کے طلبہ کی مختلف شعبوں میں نمایاں کامیابیوں کو بھی سراہا۔
Published : September 11, 2026 at 6:03 PM IST
اننت ناگ: (میر اشفاق) شمالی کمان کے جنرل افسر کمانڈنگ اِن چیف لیفٹیننٹ جنرل پرتیک شرما نے جمعہ کو آرمی گڈول اسکول (اے جی ایس) پہلگام میں منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک کو ’وکست بھارت‘ کی جانب آگے لے جانے کے عمل میں شمالی کمان امن و سکون برقرار رکھنے اور قوم کی تعمیر کے لیے اپنی وابستگی جاری رکھے گی۔انہوں نے کہا کہ جب ہم وکست بھارت کی جانب آگے بڑھ رہے ہیں، شمالی کمان قوم کی تعمیر کے ساتھ ساتھ جموں و کشمیر میں امن اور سکون کو یقینی بنانے کے لیے اپنی وابستگی برقرار رکھے گی۔
تقریب کے دوران لیفٹیننٹ جنرل پرتیک شرما نے کہا ہے کہ ہندوستانی فوج جموں و کشمیر میں امن و سکون کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ قوم کی تعمیر میں اپنا کردار جاری رکھے گی۔ انہوں نے کہا کہ خطے کے عوام کا امن اور خوشحالی فوج کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔
فوجی کمانڈر نے جموں و کشمیر کے عوام کے تئیں فوج کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ عوام کا امن ہی فوج کا مقصد، ان کی خواہشات فوج کے مشن اور ان کی کامیابی فوج کے لیے باعثِ فخر ہے۔انہوں نے کہا، آپ کا امن ہمارا مقصد ہے، آپ کی خواہشات ہمارے مشن ہیں اور آپ کی کامیابی ہمارا فخر ہے۔
اس موقع پر لیفٹیننٹ جنرل شرما نے آرمی گڈ ول اسکولوں کے طلبہ کی مختلف شعبوں میں نمایاں کامیابیوں کو بھی سراہا۔ انہوں نے کہا کہ طلبہ کی کامیابیوں میں ان کے والدین کی رہنمائی اور اساتذہ کی جانب سے فراہم کی جانے والی معیاری تعلیم کا اہم کردار ہے۔
انہوں نے بتایا کہ آرمی گڈول اسکول وزور نے ’ینگ سائنٹسٹ انڈیا 2025‘ میں قومی سطح پر تیسری پوزیشن حاصل کی، جبکہ آرمی گڈ ول اسکول اوڑی نے اسی مقابلے میں ملک بھر میں چھٹی پوزیشن حاصل کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اے جی ایس وزور نے حال ہی میں ’انوویشن‘ کیٹیگری میں ملک کے ٹاپ 10 اسکولوں میں بھی جگہ بنائی ہے۔لیفٹیننٹ جنرل شرما نے طلبہ کی ان کامیابیوں کو قابلِ ستائش قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ کامیابیاں نہ صرف ان کی محنت اور صلاحیتوں کی عکاس ہے بلکہ والدین اور اساتذہ کی مسلسل رہنمائی اور تعاون کا بھی نتیجہ ہے ۔ انہوں نے طلبہ پر زور دیا کہ وہ تعلیم، تحقیق، اور دیگر شعبوں میں اپنی صلاحیتوں کو مزید نکھاریں اور مستقبل میں ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کریں۔