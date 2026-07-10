ETV Bharat / jammu-and-kashmir
آرمی چیف جنرل دھیرج سیٹھ کا ایل او سی کا دورہ، سکیورٹی صورتحال کا لیا جائزہ
آرمی چیف جنرل دھیرج سیٹھ کا ایل او سی کا دورہ، سکیورٹی صورتحال کا لیا جائزہ
Published : July 10, 2026 at 9:21 AM IST
جموں: بھارتی فوج کے سربراہ (چیف آف آرمی اسٹاف) جنرل دھیرج سیٹھ نے جمعرات کو جموں و کشمیر کے پونچھ، راجوری اور سندربنی سیکٹرز میں لائن آف کنٹرول (ایل او سی) کے اگلے مورچوں کا دورہ کیا اور موجودہ سکیورٹی صورتحال کے ساتھ انسدادِ شورش آپریشنز کا تفصیلی جائزہ لیا۔
بھارتی فوج کے ایڈیشنل ڈائریکٹوریٹ جنرل آف پبلک انفارمیشن کی جانب سے جاری بیان کے مطابق، جنرل دھیرج سیٹھ کو وائٹ نائٹ کور کی جانب سے لائن آف کنٹرول پر بدلتی ہوئی سکیورٹی صورتحال، آپریشنل تعیناتیوں، نگرانی کے جدید نظام، میدان میں متعارف کرائی گئی نئی اختراعات اور مربوط آپریشنل تیاریوں کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔
سرحدی دیہاتوں کو بااختیار بنانے کے لیے کوششیں
فوج کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا کہ آرمی چیف نے سرحدی علاقوں میں جاری بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے منصوبوں کا بھی جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہیں بھارت کے سرحدی دیہاتوں کو عوامی فلاح و بہبود پر مبنی اقدامات کے ذریعے بااختیار بنانے کے لیے فوج کی جانب سے جاری کوششوں سے بھی آگاہ کیا گیا۔
فوجی اہلکار اپنے مشن پر مکمل توجہ مرکوز رکھیں
دورے کے دوران جنرل دھیرج سیٹھ نے تمام افسران اور جوانوں کی پیشہ ورانہ صلاحیت، آپریشنل کارکردگی اور فرض شناسی کو سراہتے ہوئے ان کی خدمات کی تعریف کی۔ انہوں نے فوجی اہلکاروں پر زور دیا کہ وہ اپنے مشن پر مکمل توجہ مرکوز رکھیں، بدلتے ہوئے حالات کے مطابق خود کو ڈھالتے رہیں اور ہر شعبے میں بہترین کارکردگی کے حصول کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں۔