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آرمی چیف جنرل دھیرج سیٹھ نے لائن آف کنٹرول کے ساتھ حفاظتی انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے پونچھ کا دورہ کیا
دورے کے دوران آرمی چیف کو سینئر فوجی کمانڈرز نے خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی۔
Published : July 9, 2026 at 5:05 PM IST
اودھم پور:(بھوپندر سنگھ) آرمی چیف نے جمعرات کو سرحدی ضلع پونچھ کا دورہ کیا۔ ملک کے 31 ویں چیف آف آرمی سٹاف کا عہدہ سنبھالنے کے بعد یہ جموں و کشمیر کا ان کا پہلا دورہ ہے۔ اس دورے کا بنیادی مقصد لائن آف کنٹرول پر سیکیورٹی کی صورتحال، آپریشنل تیاریوں اور سرحد پار سرگرمیوں کا جائزہ لینا تھا۔
دورے کے دوران آرمی چیف کو سینئر فوجی کمانڈرز نے خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی۔ شمالی کمان کے جنرل آفیسر کمانڈنگ اِن چیف لیفٹیننٹ جنرل پراتیک شرما نے آرمی چیف کو جموں و کشمیر میں سیکورٹی کے حالات، دراندازی کے انسداد کے اقدامات اور انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں سے آگاہ کیا۔ آرمی چیف نے حساس سرحدی علاقوں بالخصوص پونچھ اور راجوری میں تعینات فوجیوں کی آپریشنل تیاریوں کی تعریف کی۔ انہیں بتایا گیا کہ ہندوستانی فوج نے پاکستان کی جانب سے دراندازی کی کوششوں کو مؤثر طریقے سے ناکام بنایا ہے اور گزشتہ چند مہینوں میں کوئی بڑی دراندازی نہیں ہوئی ہے۔
انہوں نے امرناتھ یاترا کے لئے کئے گئے سیکورٹی انتظامات کا بھی جائزہ لیا۔ انہوں نے امرناتھ یاترا کے راستے پر سخت حفاظتی انتظامات کا جائزہ لیا اور فوجیوں کو چوکس رہنے کی ہدایت دی۔ اس کے علاوہ انہوں نے جموں و کشمیر کے بالائی علاقوں میں چھپے دہشت گردوں کے خلاف جاری آپریشن کی پیش رفت کی رپورٹ بھی لی۔ اپنے دورے کے دوران جنرل دھیرج سیٹھ نے فوجیوں سے بھی ملاقات کی اور انہیں دشمن ملک کی سرگرمیوں پر نظر رکھنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے سیکورٹی اداروں اور تمام کو ہدایت کی۔
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انہوں نے سیکورٹی فورسز کے درمیان بہتر تال میل اور جدید ترین ٹیکنالوجی کے استعمال کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ سرحدی حفاظت کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ اندرونی علاقوں میں امن برقرار رکھنا فوج کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے فوجیوں کی پیشہ ورانہ مہارت اور لگن کی تعریف کرتے ہوئے ان پر زور دیا کہ وہ قوم کی سلامتی کے لیے پرعزم رہیں۔