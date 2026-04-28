بارہمولہ: فوج نے ایل او سی سے متصل گاؤں میں نئے تعمیر شدہ پل کا افتتاح کیا
مقامی لوگوں کے مطابق اس پل کی تعمیر سے ایل او سی سے متصل تقریباً پانچ دیہاتوں کو فائدہ ملے گا۔
Published : April 28, 2026 at 7:50 AM IST
بارہمولہ (کوثر عرفات): شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے ایک دور افتادہ گاؤں آڈورہ میں آج فوج نے مقامی رہائشیوں کو راحت دیتے ہوئے ایک اہم پل کی تعمیر مکمل کر کے عوام کے لیے وقف کر دیا۔ اس سے ایل او سی کے علاقے کے تقریباً پانچ دیہاتوں کو فائدہ ملے گا۔
مقامی لوگوں نے کہا کہ ہم کو کافی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا کیونکہ یہ گاؤں بارہمولہ سے کافی دور ہے اور آج جو پل فوج نے ہمارے لیے بنایا ہے اس سے ہم سب کو کافی راحت ملے گی۔
مقامی لوگوں کے مطابق ان کا یہ دیرینہ مطالبہ تھا کہ علاقے میں ایک پل ہونا چاہیے اور آج ان کا یہ خواب پورا ہوا۔ مکینوں کا کہنا تھا کہ مناسب رسائی نہ ہونے کی وجہ سے انہیں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، خاص طور پر سکول جانے والے بچے متاثر ہو ہوتے تھے۔
لوگوں نے کہا کہ اس سے قبل طلباء کو اسکولوں تک پہنچنے کے لیے تقریباً 3 سے 5 کلومیٹر پیدل چلنے پر مجبور ہونا پڑتا تھا۔ نئے پل کے بننے کے بعد، سفر کرنا آسان اور محفوظ ہو گیا ہے۔
مقامی لوگوں نے فوج کے اس اقدام کو سراہتے ہوئے اسے روزمرہ کی زندگی کو آسان بنانے اور کمیونٹی کے لیے بہتر رسائی کو یقینی بنانے کی جانب ایک "بہترین قدم" قرار دیا۔
انہوں نے بتایا کہ یہ پل اب کم سے کم پانچ گاؤں کو آپس میں جوڑے گا اور سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ اب بچے کم وقت میں اور آسانی سے اسکول جائیں گے۔