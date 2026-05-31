اوڑی میں فوج نے ایل او سی پر تین افراد کو گرفتار کر لیا
ایک الگ واقعے میں بارہمولہ کے دو افراد کو گرفتار کیا گیا، جو سرحد پار دوسری طرف جانے کی کوشش کر رہے تھے۔
Published : May 31, 2026 at 4:11 PM IST
سرینگر: فوج نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ جموں و کشمیر کے بارہمولہ ضلع کے اڑی سیکٹر میں لائن آف کنٹرول پر پی او کے، کے ایک درانداز کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ فوج نے اس شخص کی شناخت ذیشان میر ولد لعل میر کے طور پر کی ہے جو پاکستان کے زیر قبضہ جموں و کشمیر کا رہائشی بتایا جا رہا ہے۔
ایکس پر ایک بیان میں، چنار کور نے کہا کہ میر کو اڑی سیکٹر میں لائن آف کنٹرول کو عبور کرنے کے دوران الرٹ فوجی اہلکاروں نے روکا۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ "چوکس دستوں نے دراندازی کرنے والے کو چیلنج کرتے ہوئے تحمل کا مظاہرہ کیا اور منصوبہ بند طریقے سے اس شخص کو پکڑ لیا۔ گھسنے والے کو مزید قانونی کارروائی کے لیے جموں و کشمیر پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔"
ایک الگ واقعے میں فوج نے کہا کہ دو افراد جو بارہمولہ ضلع کے سوپور کے رہنے والے ہیں، کو اڑی سیکٹر میں گرفتار کیا گیا، جو سرحد پار جانے کی کوشش کر رہے تھے۔
فوج نے کہا کہ مخصوص انٹیلی جنس ان پٹ کی بنیاد پر بارہمولہ کے اُڑی میں آرمی پولیس کے ساتھ مشترکہ تلاشی مہم شروع کی گئی۔ فوج نے ایک بیان میں کہا کہ "سوپور کے دو افراد کو چنار کور کے الرٹ دستوں نے اڑی سیکٹر میں پکڑ لیا جو 'مجرمانہ مقاصد' کے تحت اپنے گائیڈ کے ساتھ سرحد پار جانے کی کوشش کر رہے تھے۔"
