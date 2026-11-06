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اسلحہ لائسنس گھوٹالہ: دو آئی اے ایس افسران کو ہائی کورٹ سے جھٹکا، درخواست خارج
جموں کشمیر ہائی کورٹ نے مرکز سے سابقہ عدالتی احکامات پر عمل درآمد کی تفصیلی رپورٹ طلب کی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : November 6, 2026 at 5:32 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ نے دو آئی اے ایس افسران کی اس درخواست پر غور کرنے سے انکار کردیا ہے جس میں انہوں نے اسلحہ لائسنس گھوٹالے سے متعلق 14 سال پرانی مفاد عامہ کی عرضی (PIL) میں فریق بننے اور مرکز کو ہدایت دینے کی استدعا کی تھی کہ ان کے خلاف مقدمہ چلانے کی منظوری دینے کی تجویز پر فیصلہ کرنے سے پہلے ان کی نمائندگیوں پر غور کیا جائے۔
چیف جسٹس ڈاکٹر پشپیندر سنگھ بھٹی اور جسٹس رجنیش اوسوال پر مشتمل ڈویژن بنچ نے دو صفحات پر مشتمل حکم نامے میں کہا کہ افسران کی جانب سے مانگی گئی ہدایت غیر ضروری ہے۔ عدالت نے اس بات پر بھی سوال اٹھایا کہ کیا حکام عدالت کی خصوصی ہدایت کے بغیر اپنے طور پر آزادانہ طور پر فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے؟
یہ درخواست CM No. 6833/2026 کے تحت PIL No. 9/2012 میں دائر کی گئی تھی۔ درخواست گزاروں میں 2004 بیچ کے AGMUT کیڈر کے آئی اے ایس افسر پنڈورنگ کونڈباراؤ (پی کے) پولے شامل ہیں، جو فی الوقت قومی راجدھانی دہلی کے محکمہ لینڈ اینڈ بلڈنگ میں سکریٹری کے عہدے پر تعینات ہیں۔ دوسرے درخواست گزار شاہد اقبال چودھری ہیں، جو 2009 بیچ کے AGMUT کیڈر کے آئی اے ایس افسر ہیں اور اس وقت حکومت اروناچل پردیش میں سکریٹری کے عہدے پر کام کر رہے ہیں۔
افسران نے شیخ محمد شفیع اور ایک اور بنام یونین آف انڈیا و دیگر کے عنوان سے دائر اس مفاد عامہ کی عرضی میں فریق بننے کی درخواست کی تھی۔ اس کے ساتھ انہوں نے محکمہ عملہ و تربیت (DoPT) کو ہدایت دینے کی بھی اپیل کی تھی کہ مرکزی تحقیقاتی بیورو (CBI) کی جانب سے ان کے خلاف مقدمہ چلانے کی منظوری دینے کی تجویز پر فیصلہ کرنے سے پہلے ان کی نمائندگیوں پر غور کیا جائے۔
درخواست گزاروں کی جانب سے پیش ہوئے سینئر وکیل سکل بھوشن نے وکیل راہل شرما کی معاونت سے دلیل دی کہ منظوری کو خودبخود منظور شدہ تصور کرنے کے اصول (Deemed Sanction) کا اطلاق آنکھ بند کرکے نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے مطابق مجاز حکام اور عدالت کے لیے ضروری ہے کہ ہر معاملے کا الگ الگ جائزہ لیا جائے۔
وکیل بھوشن نے بنچ کو بتایا کہ افسران صرف اتنا چاہتے ہیں کہ سی بی آئی کی جانب سے مقدمہ چلانے کی منظوری کی تجویز پر کوئی فیصلہ لینے سے پہلے مجاز اتھارٹی ان کی نمائندگیوں پر غور کرے۔ تاہم عدالت ان دلائل سے مطمئن نہیں ہوئی۔
اپنے حکم نامے میں عدالت نے درج کیا کہ وکیل بھوشن نے متبادل طور پر درخواست واپس لینے اور براہ راست محکمہ عملہ و تربیت (DoPT) کے سامنے اپنی نمائندگیاں پیش کرنے کی اجازت بھی طلب کی تھی۔
عدالت نے اس معاملے میں مداخلت کی ضرورت مسترد کرتے ہوئے کہا: "عدالت کے نزدیک متعلقہ حکام کو ایسی ہدایت جاری کرنا غیر ضروری ہے، خاص طور پر جب وکیل بھوشن نے متبادل طور پر درخواست واپس لینے اور محکمہ عملہ و تربیت کے سامنے اپنی نمائندگی پیش کرنے کی اجازت مانگی ہے۔"
عدالت نے درخواست مسترد کرنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے درخواست گزاروں کے موقف پر بھی اہم تبصرہ کیا۔ حکم نامے میں کہا گیا: "عدالت نے درخواست اس لیے قبول نہیں کی کیونکہ سینئر وکیل کے دلائل کا خلاصہ یہ تھا کہ اگر عدالت ہدایت جاری نہیں کرے گی تو جواب دہندگان کی جانب سے معاملے پر مناسب غور نہیں کیا جائے گا، لیکن عدالت کو یہ دلیل قابل قبول نہیں لگی۔"
بنچ نے نتیجہ اخذ کیا کہ درخواست پر غور نہیں کیا جا سکتا اور اسے واپس لینے کے بعد خارج قرار دے دیا۔ جب سینئر وکیل نے درخواست گزاروں کو قانون کے تحت دستیاب دیگر مناسب قانونی راستے اختیار کرنے کی اجازت دینے کی درخواست کی تو عدالت نے واضح کیا کہ اس کے لیے کسی خصوصی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔
بنچ نے کہا: "یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ اس عدالت سے ایسی کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔" دو افسران کی جانب سے مفاد عامہ کی عرضی میں فریق بننے کی درخواست مسترد کرنے کے ساتھ ہی ہائی کورٹ نے اس پر بھی غور کیا کہ آیا اس طویل عرصے سے زیر التوا عرضی میں اس کے پہلے جاری کردہ احکامات پر عمل کیا گیا ہے یا نہیں۔
سماعت کے دوران اصل عرضی گزاروں کی جانب سے پیش ہوئے وکیل ایس ایس احمد نے بنچ کو بتایا کہ وزارت داخلہ نے عدالت کے 6 جولائی 2026 کے حکم کی تعمیل میں ایک تازہ اسٹیٹس رپورٹ جمع کرائی ہے۔
عدالت میں پیش کیے گئے دلائل کے مطابق، وزارت داخلہ نے بتایا کہ اس نے اس تجویز کا تفصیل سے جائزہ لیا اور تحقیقاتی ایجنسی کے ساتھ ساتھ جموں و کشمیر حکومت سے بھی مشاورت کی۔ ان مشاورتوں کے بعد وزارت نے اس تجویز پر اپنی رائے اور تبصرے کو حتمی شکل دی اور مقررہ طریقہ کار کے مطابق آخری فیصلے کے لیے اپنی تفصیلی رائے محکمہ عملہ و تربیت (DoPT) کو بھیج دی۔
وکیل ایس ایس احمد نے عدالت سے درخواست کی کہ DoPT کو ہدایت دی جائے کہ وہ مقدمہ چلانے کی منظوری سے متعلق تجویز پر لیے گئے حتمی فیصلے کو عدالت کے سامنے پیش کرے۔ تاہم عدالت نے مقدمہ چلانے کی منظوری کی تجویز کے میرٹ یا موجودہ معاملے میں خودبخود منظوری کے اصول کے اطلاق پر کوئی حتمی رائے ظاہر نہیں کی۔ اس کے بجائے عدالت نے مرکزی حکومت کو ہدایت دی کہ وہ اپنی سابقہ ہدایات پر عمل درآمد کے لیے اب تک اٹھائے گئے تمام اقدامات کی تفصیلی رپورٹ پیش کرے۔
بنچ نے حکم دیا: "اس معاملے کی اگلی سماعت 23 دسمبر 2026 کو ہوگی۔ اس روز بھارت کے ڈپٹی سالیسٹر جنرل وشال شرما عدالت کی جانب سے وقتاً فوقتاً جاری کیے گئے احکامات پر عمل درآمد سے متعلق ایک جامع رپورٹ پیش کریں گے۔"
مرکزی حکومت کی جانب سے ڈپٹی سالیسٹر جنرل آف انڈیا (DSGI) وشال شرما عدالت میں پیش ہوئے، جبکہ دیگر جواب دہندگان کی نمائندگی سینئر وکیل مونیکا کولی نے وکیل صغیرہ جعفر کی معاونت سے کی۔ مرکزی حکومت کی جانب سے سینئر وکیل وشال شرما نے بھی پیش ہوکر وکیل کرن شرما کی معاونت سے اپنا موقف پیش کیا۔
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