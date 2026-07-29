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کشمیر میں تلاشی کارروائی کے دوران بھاری مقدار میں اسلحہ و گولہ بارود برآمد
کولگام پولیس، سی آر پی ایف اور فوج نے مشترکہ تلاشی آپریشن کے دوران باغات سے یہ اسلحہ برآمد کیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : July 29, 2026 at 4:28 PM IST
کولگام (فیاض لولو): جنوبی کشمیر کے ضلع کولگام کے تنتری پورہ، سرسنو علاقے میں بدھ کو سیکورٹی فورسز کی جانب سے چلائے گئے مشترکہ تلاشی کارروائی کے دوران باغات میں سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کیا گیا۔
ذرائع کے مطابق جموں و کشمیر پولیس کو موصول ہونے والی خفیہ مگر مصدقہ اطلاع کی بنیاد پر کولگام پولیس، 34 راشٹریہ رائفلز (RR) اور سنٹرل ریزرو پولیس فورس (CRPF) کی 18 بٹالین نے تنتری پورہ–سرسنو کے باغاتی علاقے میں مشترکہ سرچ آپریشن شروع کیا۔
تلاشی کے دوران سیکورٹی فورسز نے علاقے سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کیا، جسے موقع پر ہی تحویل میں لے لیا گیا۔ برآمد شدہ اسلحہ و گولہ بارود کی نوعیت اور مقدار کے بارے میں فوری طور پر کوئی سرکاری تفصیلات جاری نہیں کی گئیں۔
ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ برآمد شدہ مواد کو ضبط کر لیا گیا ہے اور اس سلسلے میں مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ اسلحہ و گولہ بارود کس مقصد کے لیے وہاں چھپایا گیا تھا اور اس کے پیچھے کون عناصر ملوث ہیں۔
سیکورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ وادی کشمیر میں امن و امان برقرار رکھنے اور دہشت گرد سرگرمیوں کو ناکام بنانے کے لیے پولیس، فوج اور سی آر پی ایف کی مشترکہ کارروائیاں مسلسل جاری ہیں۔ ان کارروائیوں کا مقصد دہشت گردوں کے نیٹ ورک کو کمزور کرنا، اسلحہ کی غیر قانونی ترسیل کو روکنا اور عوام کی سلامتی کو یقینی بنانا ہے۔
حکام نے مزید بتایا کہ معاملے کی ہر زاویے سے تحقیقات کی جا رہی ہے اور مزید پیش رفت ہونے پر مناسب معلومات عوام کے ساتھ شیئر کی جائیں گی۔
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