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شوپیان میں مشترکہ فورسز کی کارروائی، سیب باغ سے اسلحہ و گولہ بارود برآمد
پولیس ذرائع کے مطابق یہ کارروائی شوپیان کے نائیک پورہ میمندَر علاقے میں مخصوص خفیہ اطلاع کی بنیاد پر انجام دی گئی۔
Published : August 31, 2026 at 2:26 PM IST
شوپیان (شاہد ٹاک): جنوبی کشمیر کے ضلع شوپیان میں سکیورٹی فورسز نے ایک مشترکہ کارروائی کے دوران ایک مشتبہ عسکریت پسند ٹھکانے کا پردہ فاش کرتے ہوئے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ برآمد شدہ سامان میں ایک اے کے-47 رائفل، پستول، گرینیڈ، میگزین اور مختلف اقسام کے کارتوس شامل ہیں۔
پولیس ذرائع کے مطابق یہ کارروائی شوپیان کے نائیک پورہ میمندَر علاقے میں مخصوص خفیہ اطلاع کی بنیاد پر انجام دی گئی۔ جموں و کشمیر پولیس، 44 راشٹریہ رائفلز اور سی آر پی ایف پر مشتمل مشترکہ ٹیم نے علاقے میں تلاشی مہم شروع کی۔
ذرائع کے مطابق سکیورٹی اہلکاروں نے علاقے میں موجود ایک سیب کے باغیچے کی تلاشی لی، جہاں انہیں ایک مشتبہ ٹھکانے کا سراغ ملا۔ تلاشی کے دوران ٹھکانے سے ایک اے کے-47 رائفل، اے کے-47 کے دو میگزین اور 7.62 ایم ایم کے 60 راؤنڈ برآمد کیے گئے۔
اس کے علاوہ سکیورٹی فورسز نے ایک پستول، ایک گرینیڈ اور 9 ایم ایم کے چھ راؤنڈ بھی برآمد کیے۔ برآمد شدہ اسلحہ اور گولہ بارود کو تحویل میں لے کر مزید قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔
پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ برآمد شدہ اسلحہ کہاں سے لایا گیا اور اسے کس مقصد کے لیے استعمال کیا جانا تھا، اس سلسلے میں مزید تحقیقات جاری ہیں۔ تفتیشی ٹیمیں اس بات کا بھی پتہ لگانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ آیا اس مشتبہ ٹھکانے کا تعلق کسی ممنوعہ عسکری تنظیم یا اس سے وابستہ افراد سے تھا۔
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واضح رہے کہ تقریباً پانچ روز قبل بھی شوپیان میں سیکیورٹی فورسز نے ناکہ چیکنگ اور تلاشی کارروائیوں کے دوران چھ افراد کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ پولیس ذرائع کے مطابق گرفتار افراد کے قبضے سے ہینڈ گرینیڈ، اے کے 47 رائفل کے میگزین، موبائل فونز اور مبینہ طور پر حزب المجاہدین (HM) سے منسوب پوسٹرز برآمد کیے گئے تھے۔