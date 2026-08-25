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سرچ آپریشن کے دوران سوپور میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد
مشترکہ ٹیم نے ایک لاوارث گھر سے اسلحہ برآمد کیا اور برآمد شدہ مواد کو مناسب طریقہ کار کے بعد ضبط کیا۔
Published : August 25, 2026 at 10:38 AM IST
سوپور، بارہمولہ، جموں کشمیر (کوثر عرفات): شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ کا تجارتی قصبہ سوپور ایک بار پھر اس وقت سرخیوں میں آیا جب وہاں سکیورٹی فورسز کی ایک مشترکہ کارروائی کے دوران بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود کا ذخیرہ برآمد کیا گیا۔ یہ اہم کامیابی جموں و کشمیر پولیس اور بھارتی فوج کی مشترکہ کوششوں کا نتیجہ ہے، جس نے وادی میں امن و امان کو بگاڑنے کی ایک ممکنہ کوشش کو ناکام بنا دیا ہے۔
ذرائع سے حاصل ہونے والی تفصیلات کے مطابق، یہ آپریشن ایک مخصوص اور انتہائی قابلِ اعتماد انٹیلی جنس اطلاع موصول ہونے پر شروع کیا گیا تھا۔ اطلاع ملتے ہی جموں و کشمیر پولیس کے اسپیشل آپریشن گروپ (SOG)، بھارتی فوج کی 52 راشٹریہ رائفلز (RR)، اور سنٹرل ریزرو پولیس فورس (CRPF) کی دو اہم بٹالینز — 177 اور 179 — نے فوری طور پر ایک مشترکہ حکمتِ عملی تیار کی۔
Security forces recovered a cache of arms and ammunition during a joint search operation at Manzseer in Sopore, Baramulla district. The operation was conducted by SOG Sopore, 52 RR and CRPF 177 and 179 Battalions under Tarzoo Police Station. From an abandoned house belonging to a… pic.twitter.com/CUAS2WMVA6— IANS (@ians_india) August 24, 2026
سرچ آپریشن میں فورسز کی نظر لاوارث، سنسان مکان پر پڑی
سکیورٹی فورسز نے تھانہ ترزو کے دائرہ اختیار میں آنے والے 'منزیر' نامی علاقے کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا اور ایک وسیع پیمانے پر 'محاصرے اور تلاشی کا آپریشن' (CASO) شروع کیا۔ سکیورٹی اہلکاروں نے علاقے کے داخلی اور خارجی راستوں کو سیل کر کے انتہائی باریک بینی سے تلاشی کارروائی انجام دی۔ اس سرچ آپریشن کے دوران فورسز کی نظر ایک لاوارث اور سنسان مکان پر پڑی۔ جب اس مشتبہ گھر کی تلاشی لی گئی تو وہاں سے دیسی اور غیر ملکی ساخت کا اسلحہ، دھماکہ خیز مواد اور زندہ کارتوس برآمد ہوئے۔
گہرائی سے تفتیش کر رہی ہیں سکیورٹی ایجنسیاں
سکیورٹی فورسز نے تمام برآمد شدہ جنگی مواد کو فوری طور پر اپنے قبضے میں لے لیا اور قانونی طریقۂ کار (سیزر میمو) مکمل کرنے کے بعد اسے ضبط کر لیا۔ اس سنگین معاملے کے سامنے آنے کے فوراً بعد مقامی پولیس اسٹیشن میں متعلقہ قوانین کے تحت ایک باضابطہ مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ سکیورٹی ایجنسیاں اب اس پہلو پر گہرائی سے تفتیش کر رہی ہیں کہ یہ اسلحہ وہاں کس نے چھپایا تھا، اس کے پیچھے کن عناصر کا ہاتھ ہے اور اسے کس بڑے حملے یا تخریب کاری کے لیے استعمال کیا جانا تھا۔
سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس افتخار طالب کا بیان
اس اہم کامیابی پر بات کرتے ہوئے سوپور کے سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (ایس ایس پی) افتخار طالب نے اسلحہ اور گولہ بارود کی برآمدگی کی باقاعدہ تصدیق کی ہے۔ انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ یہ برآمدگی سکیورٹی فورسز کی مستعدی کا منہ بولتا ثبوت ہے اور اس معاملے کی ہر پہلو سے باریک بینی سے تفتیش کی جا رہی ہے تاکہ ملوث عناصر کا پتہ لگایا جا سکے۔
مشتبہ سرگرمی کی اطلاع فوری طور پر قریبی تھانے میں دیں
سکیورٹی حکام کا مزید کہنا ہے کہ سرحدی اور حساس علاقوں میں اس طرح کی تلاشی کارروائیاں معمول کا حصہ ہیں جن کا مقصد عوامی تحفظ کو یقینی بنانا اور کسی بھی غیر قانونی سرگرمی کو روکنا ہے۔ انتظامیہ نے واضح کیا ہے کہ علاقے میں امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اور عوام سے بھی اپیل کی گئی ہے کہ وہ کسی بھی مشتبہ سرگرمی کی اطلاع فوری طور پر قریبی تھانے میں دیں۔ فی الوقت منزیر اور گرد و نواح کے علاقوں میں حفاظتی انتظامات مزید سخت کر دیے گئے ہیں اور واقعے سے متعلق مزید شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔