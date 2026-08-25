ETV Bharat / jammu-and-kashmir

سرچ آپریشن کے دوران سوپور میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد

مشترکہ ٹیم نے ایک لاوارث گھر سے اسلحہ برآمد کیا اور برآمد شدہ مواد کو مناسب طریقہ کار کے بعد ضبط کیا۔

Arms ammunition recovered at sopore during CASO, Urdu News
سرچ آپریشن کے دوران سوپور میں میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد (Photo Credit: ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 25, 2026 at 10:38 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

سوپور، بارہمولہ، جموں کشمیر (کوثر عرفات): شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ کا تجارتی قصبہ سوپور ایک بار پھر اس وقت سرخیوں میں آیا جب وہاں سکیورٹی فورسز کی ایک مشترکہ کارروائی کے دوران بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود کا ذخیرہ برآمد کیا گیا۔ یہ اہم کامیابی جموں و کشمیر پولیس اور بھارتی فوج کی مشترکہ کوششوں کا نتیجہ ہے، جس نے وادی میں امن و امان کو بگاڑنے کی ایک ممکنہ کوشش کو ناکام بنا دیا ہے۔

ذرائع سے حاصل ہونے والی تفصیلات کے مطابق، یہ آپریشن ایک مخصوص اور انتہائی قابلِ اعتماد انٹیلی جنس اطلاع موصول ہونے پر شروع کیا گیا تھا۔ اطلاع ملتے ہی جموں و کشمیر پولیس کے اسپیشل آپریشن گروپ (SOG)، بھارتی فوج کی 52 راشٹریہ رائفلز (RR)، اور سنٹرل ریزرو پولیس فورس (CRPF) کی دو اہم بٹالینز — 177 اور 179 — نے فوری طور پر ایک مشترکہ حکمتِ عملی تیار کی۔

Arms ammunition recovered at sopore during CASO, Urdu News
سرچ آپریشن کے دوران سوپور میں میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد (Photo Credit: ETV BHARAT)

سرچ آپریشن میں فورسز کی نظر لاوارث، سنسان مکان پر پڑی

سکیورٹی فورسز نے تھانہ ترزو کے دائرہ اختیار میں آنے والے 'منزیر' نامی علاقے کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا اور ایک وسیع پیمانے پر 'محاصرے اور تلاشی کا آپریشن' (CASO) شروع کیا۔ سکیورٹی اہلکاروں نے علاقے کے داخلی اور خارجی راستوں کو سیل کر کے انتہائی باریک بینی سے تلاشی کارروائی انجام دی۔ اس سرچ آپریشن کے دوران فورسز کی نظر ایک لاوارث اور سنسان مکان پر پڑی۔ جب اس مشتبہ گھر کی تلاشی لی گئی تو وہاں سے دیسی اور غیر ملکی ساخت کا اسلحہ، دھماکہ خیز مواد اور زندہ کارتوس برآمد ہوئے۔

Arms ammunition recovered at sopore during CASO, Urdu News
سرچ آپریشن کے دوران سوپور میں میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد (Photo Credit: ETV BHARAT)

گہرائی سے تفتیش کر رہی ہیں سکیورٹی ایجنسیاں

سکیورٹی فورسز نے تمام برآمد شدہ جنگی مواد کو فوری طور پر اپنے قبضے میں لے لیا اور قانونی طریقۂ کار (سیزر میمو) مکمل کرنے کے بعد اسے ضبط کر لیا۔ اس سنگین معاملے کے سامنے آنے کے فوراً بعد مقامی پولیس اسٹیشن میں متعلقہ قوانین کے تحت ایک باضابطہ مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ سکیورٹی ایجنسیاں اب اس پہلو پر گہرائی سے تفتیش کر رہی ہیں کہ یہ اسلحہ وہاں کس نے چھپایا تھا، اس کے پیچھے کن عناصر کا ہاتھ ہے اور اسے کس بڑے حملے یا تخریب کاری کے لیے استعمال کیا جانا تھا۔

Arms ammunition recovered at sopore during CASO, Urdu News
سرچ آپریشن کے دوران سوپور میں میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد (Photo Credit: ETV BHARAT)

سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس افتخار طالب کا بیان

اس اہم کامیابی پر بات کرتے ہوئے سوپور کے سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (ایس ایس پی) افتخار طالب نے اسلحہ اور گولہ بارود کی برآمدگی کی باقاعدہ تصدیق کی ہے۔ انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ یہ برآمدگی سکیورٹی فورسز کی مستعدی کا منہ بولتا ثبوت ہے اور اس معاملے کی ہر پہلو سے باریک بینی سے تفتیش کی جا رہی ہے تاکہ ملوث عناصر کا پتہ لگایا جا سکے۔

Arms ammunition recovered at sopore during CASO, Urdu News
سرچ آپریشن کے دوران سوپور میں میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد (Photo Credit: ETV BHARAT)

مشتبہ سرگرمی کی اطلاع فوری طور پر قریبی تھانے میں دیں

سکیورٹی حکام کا مزید کہنا ہے کہ سرحدی اور حساس علاقوں میں اس طرح کی تلاشی کارروائیاں معمول کا حصہ ہیں جن کا مقصد عوامی تحفظ کو یقینی بنانا اور کسی بھی غیر قانونی سرگرمی کو روکنا ہے۔ انتظامیہ نے واضح کیا ہے کہ علاقے میں امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اور عوام سے بھی اپیل کی گئی ہے کہ وہ کسی بھی مشتبہ سرگرمی کی اطلاع فوری طور پر قریبی تھانے میں دیں۔ فی الوقت منزیر اور گرد و نواح کے علاقوں میں حفاظتی انتظامات مزید سخت کر دیے گئے ہیں اور واقعے سے متعلق مزید شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔

یہ بھی پڑھیں:

جموں کشمیر؛ مشتبہ دہشت گردوں کی ویڈیو وائرل، ڈوڈہ کے جنگلات میں سرچ آپریشن شروع

شوپیاں انکاؤنٹر: ایک ملیٹنٹ ہلاک، اسلحہ و گولہ بارود برآمد، تلاشی آپریشن جاری

راجوری انکاؤنٹر آٹھویں روز میں داخل وقفہ وقفہ سے گولہ باری، تلاشی مہم جاری

کشمیر میں تلاشی کارروائی کے دوران بھاری مقدار میں اسلحہ و گولہ بارود برآمد

جموں و کشمیر کے سرحدی ضلع پونچھ میں سرچ آپریشن شروع کیا گیا

TAGGED:

CASO IN SOPORE
ARMS RECOVERED AT SOPORE
ARMS RECOVERED IN SOPORE
SOPORE SEARCH OPERATION UNDER
ARMS AMMUNITION RECOVERED AT SOPORE

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.